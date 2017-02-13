Вашингтоне могут поставить Киеву жесткие условия, необходимые для продолжения отношений

Победа Дональда Трампа стала для украинской власти абсолютной неожиданностью, считает украинский эксперт-международник Григорий Перепелица. По его словам, в Киеве с настороженностью отнеслись к первым заявлениям Трампа о возможности снятия санкций с России и налаживании диалога между Вашингтоном и Москвой.

«Пока нет понимания, как выстраивать отношения с новой Администрацией. Пока такое предчувствие, что стоит ожидать чего-то плохого и опасного. Пока такое убеждение присутствует в украинской власти, политикуме и обществе», - заявил украинский эксперт-международник Григорий Перепелица.

Эксперт считает, что Киеву пока нечего предложить Вашингтону. Другого мнения придерживается бывший посол США в Украине Джон Хербст.

«Киев должен обратить внимание, насколько Украина была полезной США в прошлом. Например, имела самый большой контингент иностранных войск в Ираке во время проведения там операции. Недавно Украина остановила переброску из России в Иран стратегически важных технологий. Киев должен вести речь о своей готовности больше помогать США на международной арене».

Хербст добавляет, что от украинского правительства также ждут более активных реформ.

«У Украины хорошая история проведения реформ во время правления Порошенко, но ситуация могла бы быть и лучше. Особенно, если бы президент Порошенко возглавил их проведение, а не плыл по течению, пока реформы внедряют другие люди».

На то, что затягивание с проведением реформ может негативно отразиться на американо-украинских отношениях, указывают и американские законодатели.

«Хотя мы этого пока не слышали со стороны Администрации, вопрос медленного проведения реформ может быть поднят Белым домом: «если мы не увидим массированной и быстрой реформы в разных сферах, то не сможем сохранять партнерские отношения», - заявил сенатор США Крис Мерфи.

В то же время некоторые эксперты считают, что задержка с проведением реформ связана с военной агрессией России против Украины. Бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав считает, что новая администрация должна пересмотреть вопрос о предоставлении Украине летального вооружения оборонного характера и ни в коем случае не снимать с России экономические санкции, пока Кремль не выполнит Минские соглашения.

«Новая администрация должна полностью поддержать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Администрация Обамы сопротивлялась предоставлению Украине оборонительного вооружения. Эту позицию надо пересмотреть. Снятие экономических санкций с России будет проявлением слабости, если только Россия не начнет выполнять Минские соглашения», - заявил во время слушаний в Сенате бывший командующий войсками НАТО в Европе.

Эксперты по обе стороны океана едины в одном: Вашингтон и Киев могут найти общий язык по ключевым вопросам. Насколько справедливы такие прогнозы, станет известно после встречи Дональда Трампа и Петра Порошенко.