Элизабет Уоррен продолжает критику Сешнса за пределами Сената

Принужденная к молчанию в Сенате, сенатор-демократ Элизабет Уоррен перенесла свою критику в адрес выдвинутого президентом Трампом на пост главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса за пределы зала заседаний. И приобрела значительно более широкую аудиторию.

Во вторник вечером республиканцы проголосовали за то, чтобы не дать Уоррен дочитать письмо, написанное 30 лет назад вдовой Мартина Лютера Кинга, в котором она критикует сенатора Сешнса за его действия в сфере гражданских прав.

Решение Уоррен, пользующейся популярностью среди левых, было с энтузиазмом поддержано в «Фейсбуке», где сенатор разместила свое видео. Сторонники Уоррен создали хештег в ее поддержку #LetLizSpeak («Дайте Лиз сказать»), а само видео к утру следующего дня просмотрели пять миллионов человек.

«Республиканцы отняли у меня право зачитать это письмо в зале заседаний, поэтому я стою за его дверью и продолжу чтение – прямо сейчас», – говорит она на видео.

Необычная отповедь Уоррен прозвучала после того, как контролируемый республиканцами Сенат одобрил кандидатуру Сешнса в преддверии финального голосования, которое состоится в среду.

Уоррен выступила против утверждения Сешнса, начав читать письмо Коретты Скотт-Кинг от 1986-го года, адресованное Юридическому комитету Сената, который в конечном итоге отклонил его назначение на пост федерального судьи.

Сешнс «использовал свою огромную власть для того, чтобы подавить свободное волеизъявление среди чернокожих граждан», когда, будучи федеральным прокурором в Алабаме, расследовал случаев нарушения правил избирательного процесса», – говорится в отрывке, который Уоррен успела зачитать.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел остановил Уоррен, заявив, что она нарушила правило Сената, «оспаривая мотивы и поведение нашего коллеги из Алабамы». Сенаторы проголосовали 49-ю голосами против 43-х за то, чтобы принудить Уоррен к молчанию.

С момента начала президентской кампании Трампа Элизабет Уоррен остается одним из самых жестких его критиков.

Ранее демократы выражали обеспокоенность прежней деятельностью Сешнса, включая его позицию по расовым проблемам, а также в вопросах иммиграции и реформы системы правосудия.

«Господин президент, я удивлена тем, что слова Коретты Скотт-Кинг сочли неподходящими для обсуждения в Сенате Соединенных Штатов», – заявила Уоррен, представляющая штат Массачусетс.

Многие правозащитные группы выразили беспокойство по поводу кандидатуры Сешнса, адресовав ее Американскому союзу за гражданские права. Правозащитники настаивают, что его мнение по поводу прав ЛГБТ, смертной казни, абортов и власти президента в период войны необходимо исследовать детально.