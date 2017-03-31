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Флинн готов сотрудничать с Конгрессом на условиях иммунитета

Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Фото Рейтер

Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Фото Рейтер

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Экс-советник Трампа ведет переговоры о предоставлении ему иммунитета при расследовании российского вмешательства в выборы

ВАШИНГТОН — 

Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн выразил готовность сотрудничать со следованиями Конгресса, которые занимаются вопросом о контактах между членами предвыборного штаба Трампа и Россией, при условии, что Флинну предоставят иммунитет.

Газета Wall Street Journal в четверг первой сообщила о том, что Флинн ведет переговоры в попытке добиться иммунитета, однако никто пока не согласился на его условия.

«Генералу Флинну определенно есть что рассказать, и он очень хочет это сделать, если позволят обстоятельства, – заявил позже в четверг адвокат Флинна Роберт Келнер. – На данный момент мы не будем комментировать детали дискуссий между представителем генерала Флинна и комитетами по разведке Палаты представителей и Сената, но подтвердим, что такие переговоры ведутся».

Келнер добавил: «Ни один разумный человек… не станет подвергать себя допросу в столь политизированной обстановке охоты на ведьм без гарантий, что его не станут несправедливо преследовать».

Отставной генерал Флинн был вынужден уйти с поста советника Трампа после того, как выяснилось, что он ввел вице-президента Майка Пенса в заблуждение относительно своих контактов с российским послом Сергеем Кисляком.

Комитеты по разведке Сената и Палаты представителей пытаются выяснить, сотрудничал ли кто-то из приближенных Трампа с российскими властями в целях вмешательства в прошлогодние президентские выборы.

В четверг эксперты сказали сенатскому комитету, что Россия провела беспрецедентную и крайне успешную кампанию, чтобы повлиять на американскую политику во время предвыборной кампании.

Открывая слушания, сенатор Марк Уорнер заявил, что пока никто не может предсказать, к каким результатам может привести расследование о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года. При этом законодатель дал понять, что у сенаторов есть очень веские основания полагать, что сотрудники избирательного штаба Дональда Трампа действительно имели контакты с Кремлем.

«Мы собираемся установить, был ли огонь на самом деле, но сейчас можем сказать, что там очень и очень много дыма», - так охарактеризовал ситуацию сенатор Уорнер.

По мнению почетного профессора Джорджтаунского университета, экс-президента Информационного центра национальной стратегии Роя Годсона, история «советского и российского влияния» на различные события в странах Запада «насчитывает более 100 лет».

«Они полагают, что активные мероприятия дают им преимущество вне зависимости от социальных и экономических достижений», - уточнил он.

Рой Годсон отметил, что «долгие годы (США) не воспринимали эту угрозу серьезно», даже несмотря на то, что еще в 1920-е и 1930-е годы Советский Союз создал «громадный аппарат» внешнеполитического влияния.

«Они были союзниками (во Второй мировой войне), но в то же время работали над тем, чтобы ослабить западные демократии, включая США», - напомнил Годсон.

Директор программы по изучению России и Евразии Фонда Карнеги Юджин Румер в свою очередь, признал, что «1990-е годы были очень плохим временем для России, и очень хорошим – для Запада».

По его мнению, едва наметившийся в начале 2000-х экономический подъем Россия использовала для того, чтобы вернуться на мировую арену в качестве одного из ключевых игроков. Но методы, использованные тогда российским руководством были расценены на Западе как «реваншизм».

Юджин Румер подтвердил, что вооруженные силы Российской Федерации действительно претерпели серьезную модернизацию и сейчас являются «одними из самых сильных» в Европе, но призвал не переоценивать эти достижения.

«Весь военный бюджет России чуть-чуть превышает цифру, которую дополнительно запросил президент Трамп, заявив о необходимости увеличения военных расходов США», - сказал Юджин Румер.

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