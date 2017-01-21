Валерий Гарбузов: ждать переворота в американо-российских отношениях не стоит

МОСКВА – Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время намерен позвонить Дональду Трампу, чтобы поздравить его со вступлением в должность. Об этом в субботу, 21 января, сообщают СМИ со ссылкой на выступление по российскому телевидению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Но говоря в вероятности такого звонка, пресс-секретарь не стал его переоценивать, назвав «протокольной необходимостью».

Кроме того, в интервью программе Би-Би-Си HARDtalk, Песков выразил сомнение в том, что встреча президентов России и США состоится в ближайшее время. Как ему представляется, на организацию подобной встречи может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Незадолго до инаугурации агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных лиц из России сообщило о том, что в Кремле изначальная эйфория в связи с победой Трампа сменилась скепсисом по поводу реальности скорого улучшения отношений с Вашингтоном и отмены антироссийских санкций.

Своим видением ситуации с Русской службой «Голоса Америки» поделился директор Института США и Канады РАН профессор Валерий Гарбузов.

Виктор Владимиров: Что вы думаете о перспективе встречи двух президентов? Когда ее можно ждать?

Валерий Гарбузов: Ознакомительная встреча Путина и Трампа может произойти относительно быстро. Но полноценные переговоры в рамках встречи на высшем уровне всегда готовятся тщательно и довольно долго, тем более завалы в отношениях между двумя странами очень и очень велики. А готовить такую встречу раньше было не с кем, поскольку новая администрация не имела полномочий. Сейчас настал период зондирования позиций, подготовки предметных переговоров с вариантами возможных решений. Будет хорошо, если в конце этого года мы увидим какие-то плоды этого процесса. В принципе, все критически мыслящие люди прекрасно понимают, что простой и радикальный рецепт решения проблемы дать легко, чем, собственно, и занимался Трамп по всем поднимаемым им вопросам. Но об американо-российских отношениях он говорил в самой общей форме. А реализовать на практике тезисы, тем более предложить радикальные способы решения назревших проблем, это совсем другое дело. На мой взгляд, эйфория, если она у кого-то и была (в России), должна уйти, а на смену ей должна придти пора трезвого анализа. Ждать же переворота в российско-американских отношениях, конечно, не стоит.

В.В.: Но в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что готов встретиться до своей инаугурации.

В.Г.: Его заявления и тогда надо было делить на семнадцать. А сейчас политологи отыскивают слова Трампа о России, которые он произносил еще до избирательной кампании. Тут очень много нестыковок. Понятно, что в человеке происходит эволюция по многим вопросам. В любом случае, не стоит принимать на веру все то, что когда-то говорил Трамп. Да, основных своих линий он, очевидно, будет придерживаться. Но сама в жизнь будет привносить в них коррективы. Думаю, в течение нынешнего года мы это увидим.

В.В.: По-вашему, до окончательного сформирования команды Трампа не стоит ждать вообще никаких подвижек в российско-американских отношениях?

В.Г.: Да, чтобы произошли подвижки, понятно, должна быть сформирована администрация. Обычно на формирование высшего эшелона власти уходит до двух месяцев, а нижнего эшелона – и до полугода. Но, думаю, что, когда будет сформирована администрация на уровне кабинета, тогда уже какие-то выводы можно будет делать. Возможно, после этого произойдет встреча министра иностранных дел Лаврова с (потенциальным) госсекретарем Тиллерсоном. Вот это и будет подготовкой или началом подготовки встречи в верхах.

В.В.: Но могут ли ожидать Трампа неприятные сюрпризы при утверждении его назначенцев?

В.Г.: Что касается Тиллерсона, то не думаю. Он прошел слушания в Комитете (по международным делам Сената). На мой взгляд, слушания там могли быть и более жесткими. Мне кажется, что Тиллерсон неплохо выдержал это испытание. Думаю, что и дальше у него особых проблем не возникнет. У меня предчувствие, что Трампу удастся провести своих людей через все препоны. Но самая большая угроза новому президенту, как мне представляется, исходит от Конгресса в целом, и особенно от его комиссии по расследования кибератак на избирательный процесс США, исходящих якобы из России. Потому что, если комиссия рьяно возьмется за работу и соберет солидный материал, это может стать тем стержнем, на который потом будут накручиваться другие проблемы и скандалы антитрамповского плана. Тут всего можно ожидать.

В.В.: А беспрецедентные акции протеста могут серьезно повлиять на правление Дональда Трампа или все, что называется, рассосется?

В.Г.: По-моему, недовольство будет и дальше вызревать в Капитолии и за его пределами – на улицах. Вообще говоря, акции действительно абсолютно беспрецедентны. Еще президент не приступил к обязанностям, а уже заговорили о его импичменте. Такого я не припомню. Подобного проявления недовольства и до инаугурации, и в ее день, причем сопряженных с чисто хулиганскими действиями, не было. Оказалось, что часть американского общества не принимает Трампа до сих пор. Не думаю, что положение быстро изменится. Для Трампа это будет серьезным вызовом и проблемой при продвижения его инициатив в Конгрессе.

В.В.: Легкой жизни у него не будет?

В.Г.: Это уж совершенно точно. Если Обама все время вел войну с Конгрессом, то у Трампа, думаю, будет не одна война, а несколько. Сейчас пока наступило временное затишье. А когда начнется работа, то Конгресс, разумеется, даст бой. Демократы в самом настоящем шоке от произошедшего. Они, конечно, мило улыбались президенту на инаугурации, но совершенно очевидно, что не будут выжидать, а немедленно приступят к действиям. Тем более, Трамп сам начал наносить удары по наследию Обамы.

В.В.: А насколько реален импичмент, что может послужить поводом для его начала?

В.Г.: Все что угодно. Но, с моей точки зрения, повторю, стержнем может стать история с недоказанным пока вмешательством России в избирательный процесс США. Трампа вообще обвиняют чуть ли не в том, что он агент Путина и что он незаконно оказался в Белом доме. Все это будет раскручиваться. А если еще и компромат какой-то откопают, то сложно сказать, чем все закончится. Может, это и не приведет к импичменту, но Трампа могут подвести под его угрозу. А когда такое произошло с Биллом Клинтоном, то он фактически на год был выключен из нормального рабочего состояния.