Ким Чен Нам был отравлен нервно-паралитическим газом VX

Полиция Малайзии сообщила, что сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит с помощью нервно-паралитического газа VX, который ООН включила в список оружия массового поражения.

Живший в изгнании Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, где во время ожидания посадки на рейс в Макао на него напали две женщины, которые втерли химикат ему в лицо.

Южнокорейские и американские власти полагают, что за убийством стоят северокорейские агенты.

Ким Чен Нам проживал в специальном административном районе КНР Макао под защитой Пекина.