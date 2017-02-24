Ким Чен Нам был отравлен нервно-паралитическим газом VX

Брат северокорейского лидера был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура
Полиция Малайзии сообщила, что сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит с помощью нервно-паралитического газа VX, который ООН включила в список оружия массового поражения.
Живший в изгнании Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, где во время ожидания посадки на рейс в Макао на него напали две женщины, которые втерли химикат ему в лицо.
Южнокорейские и американские власти полагают, что за убийством стоят северокорейские агенты.
Ким Чен Нам проживал в специальном административном районе КНР Макао под защитой Пекина.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.