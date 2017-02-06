Иран: страна-террорист или партнер по борьбе с терроризмом?

МОСКВА – По сообщениям СМИ, Москва диаметрально расходится с Вашингтоном в оценке политики, проводимой Тегераном. Об этом свидетельствуют многочисленные заявление, сделанные в понедельник, 6 февраля, российскими политиками и дипломатами.

Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Иран никогда не был замечен в каких-либо связях террористическими организациями типа «Исламское государство» или Фронт ан-Нусра.

«Более того, Иран вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ (старое название «ИГ» - В.В.), – цитирует главу российского МИД ТАСС.

Кроме того, Сергей Лавров выразил убежденность в том, что Тегеран должен стать полноправным участником широкой антитеррористической коалиции.

Ранее в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп назвал Иран «главным государством-террористом в мире» и обвинил представителей режима в том, что с целью поддержки террористов они «повсюду рассылают деньги и оружие».

О своем несогласии с подобной «постановкой вопроса» в понедельник также заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что на минувшей неделе Министерство финансов США объявило о новых санкциях против Ирана, ставших ответом на испытание баллистической ракеты средней дальности – в нарушение действующей резолюции ООН. В санкционном списке оказались 12 компаний и 13 частных лиц не только из Ирана, но и Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Ливана.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в своем заявлении отметил, что Исламская республика Иран остается ведущим мировым спонсором терроризма и продолжает играть дестабилизирующую роль в ситуации на Ближнем Востоке. При этом, по словам Флинна, действия иранского руководства представляют угрозу национальным интересам Соединенных Штатов и их союзников.

Смогут ли имеющиеся по этому вопросу разногласия между Москвой и Вашингтоном затормозить процесс нормализации российско-американских отношений?

Николай Кожанов, сотрудник Российско-Евразийской программы при Королевском институте международных исследований Четтэм Хауз (Chatham House) полагает, что это вполне возможно. Более того, по его мнению, с учетом текущей ситуации есть опасность, что иранская тема может стать не единственным камнем преткновения на этом пути.

«Трамп уже сделал достаточное количество заявлений, которые показывают: ожидания Москвы, что новый президент США поможет запустить перезагрузку отношений, не совсем оправдана, если не сказать больше

«Трамп уже сделал достаточное количество заявлений, которые показывают: ожидания Москвы, что новый президент США поможет запустить перезагрузку отношений, не совсем оправдана, если не сказать больше, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – А Иран, учитывая потребности в нем России, на данный момент действительно является ее важным партнером по целому ряду вопросов, в особенности по сирийскому».

По оценке эксперта, ожидать, что Москва пожертвует установившимися отношениями с Тегераном ради улучшения взаимодействия с Америкой, не приходится.

«Впрочем, на самом деле очень много будет зависеть от практических шагов, осуществленных Дональдом Трампом, – продолжил он. – Ясно, что он будет реализовывать свои обещания, сделанные, в том числе, и в отношении Ирана, продолжит выступать с жесткими заявлениями антииранского характера. Но на практике, как показывает история с президентским указом об ограничении на въезд в США, рычаги его влияния ограничены».

Николай Кожанов предполагает, что Москва будет действовать по ситуации.

«Если же со стороны Вашингтона последуют серьезные шаги, направленные на расшатывание основ соглашения по иранской ядерной программе, либо на ослабление иранского режима, то Кремль может дать и довольно жесткий ответ»

«Если же со стороны Вашингтона последуют серьезные шаги, направленные на расшатывание основ соглашения по иранской ядерной программе, либо на ослабление иранского режима, то Кремль может дать и довольно жесткий ответ», – спрогнозировал он.

В интервью тому же телеканалу Fox Дональд Трамп охарактеризовал ядерную сделку с Тегераном как самую неудачную из всех, с которыми он когда-либо сталкивался.

В этом контексте, по мнению Николая Кожанова, возможности для достижения компромисса по Ирану между РФ и США мало.

«Естественно, все возможно – с учетом проявления сторонами прагматизма и способности к торгу, – уточнил эксперт Chatham House. – Но пока не видно ничего такого, что может быть предложено Москве взамен на ослабление ее поддержки Тегерана».

Руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций», эксперт Московского центра Карнеги, профессор Алексей Малашенко также думает, что Россия в контексте всего происходящего в Сирии, так или иначе, будет помогать Ирану выбраться «из-под американского прессинга».

«Иначе, как мне кажется, можно разом потерять поддержку Тегерана и однозначно осложнить себе жизнь в Сирии», – констатировал он в комментарии «Голосу Америки».

Вместе с тем профессор предложил не торопить события и подождать.

Я, например, не берусь строить предположения, станет ли Тегеран точкой раздора (между Москвой и Вашингтоном). Полагаю, что все-таки будет найден какой-то компромисс, хотя это и очень непросто»

«Мы так любим все планировать – даже то, что не подлежит планированию, – заметил он. – Я, например, не берусь строить предположения, станет ли Тегеран точкой раздора (между Москвой и Вашингтоном). Полагаю, что все-таки будет найден какой-то компромисс, хотя это и очень непросто».

По словам Алексея Тимошенко, иранцы – не объект, на который можно давить, а субъект мировой политики.

«Очень многое будет зависеть от результатов президентских выборов в Иране, как, кто и с каким счетом там победит. А после смерти Рафсанджани (экс-президента Ирана – В.В.) на политической «шахматной доске» страны могут появиться новые фигуры», – заключил он.

Выборы президента Ирана намечены на май нынешнего года.