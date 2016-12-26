Расследование причин крушения ТУ-154 продолжается

МОСКВА – При расследовании крушения самолета Ту-154 российского Минобороны проверяются четыре основные версии, связанные с техническим состоянием лайнера или ошибкой при пилотировании, сообщают в понедельник, 26 декабря СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Версия о теракте официально пока не нашла подтверждения.

Понедельник объявлен в России днем траура. В результате трагедии погибли все находившиеся на борту лайнера – 92 человека.

«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», – констатировали в ФСБ.

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело.

В тоже время независимые эксперты не исключили возможность теракта на борту Ту-154, внезапно прервавшего свой полет. Так, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью изданию gordonua.com заметил, что российские власти опасаются признать теракт из-за возможного громкого резонанса в обществе.

«Бросается в глаза упорное желание московского официоза и пропаганды избежать версии о теракте, хотя целый ряд обстоятельств на него указывает. Отсутствие предупреждения от пилотов, разброс обломков, и то, что погибших пассажиров достают без одежды, означает, что вероятность теракта достаточно велика», – полагает Пионтковский.

По словам политолога, «вторая месть за Алеппо» (вслед за убийством российского посла в Турции) может произвести слишком сильное впечатление на население. Он также напомнил, при расследовании катастрофы пассажирского самолета А321 над Синайским полуостровом долго отрицали теракт, а потом все же признали его.

По мнению экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, входившего в комитет по безопасности, версия теракта должна быть одной из основных. При этом он сослался на лестные отзывы летчиков о ТУ-154.

«Они говорят, что это чрезвычайно прочная машина, которая имеет двойное назначение – гражданский лайнер и военно-транспортный самолет, – напомнил он в комментарии «Голосу Америки». – Поэтому эта машина предназначена для больших нагрузок с точки зрения нахождения в воздухе. Одномоментно разрушиться сама она не могла».

А тут какая-то секунда – и нет ни связи, ни сигнала тревоги, который включается одним нажатием кнопки, заметил Геннадий Гудков.

«Даже на это у пилотов не было времени, – указал он. – А ведь самолет летел по важному государственному заданию. Сирия сегодня рассматривается Москвой как один из главных плацдармов Путина, который как бы побеждает Запад и доказывает правильность российских действий там. Вдобавок в лайнер находились известные люди, артисты, любимые всем народом».

Может ли такой самолет полететь неисправным? – задается вопросом экс-депутат. По имеющейся у него информации, «…летчики тоже были чрезвычайно опытные. Более того, штурман этого самолета был тот самый человек, который не столь давно участвовал в посадке, по сути дела, полностью потерявшего управления такого же ТУ-154. Тогда удалось избежать жертв и трагедии. О том, что самолет был исправен, в один голос говорят и все те, кто имел отношение к его подготовке к полету».

Поэтому, на взгляд Геннадия Гудкова, совершенно очевидно, что техническая версия сомнительна, и он ставит ее на последнее место. Также эксперт полагает, что в Кремле могут знать, был теракт или нет.

«Потому что экспертиза, которую можно провести и быстро получить результат, не очень сложная, – пояснил он. – Поиски следов азотистых соединений, характерных при взрывах, ничем не затруднены. В случае террористической атаки они должны сохраниться на обшивке фюзеляжа, на разлетевшихся деталях. Делаешь соскоб, отправляешь на спектральный анализ, и вскоре становится понятно, была использована взрывчатка или не была».

Кандидат технических наук Вадим Лукашевич, в прошлом – инженер-конструктор ОКБ имени Сухого, а ныне независимый эксперт, придерживается иного мнения относительно приоритетности версий. В интервью «Голосу Америки» он указал на быстро меняющиеся в ходе расследования факты и сообщения медиа.

«Сегодня СМИ заявили, что на некоторых найденных телах были спасжилеты, – привел он пример. – Это в корне меняло дело, но вскоре минобороны опровергло сообщение, а я уже успел дать два интервью».

Но, судя по всему, теракт в данном случае не причем, предположил эксперт.

«Потому что обломки самолета лежат на дне моря достаточно компактно, на расстоянии пятисот метров друг от друга, а не полутора километров и более, как передавалось ранее, – сказал он. – Это значит, что все сделанные на основе старых данных рассуждения не подтверждаются. Просто обломки, плавающие на поверхности, разнесло под действием силы ветра и течения».

Скорее всего, самолет разрушился при ударе об воду, допустил Вадим Лукашевич.

«Получается, что взрыва в воздухе не было, – заключил он. – Правда, остается вопрос, почему пилоты ничего не передали? Возможно, были неполадки со связью. Есть информация, что самолет плохо набирал высоту. Это значит, либо система управления «хромала», либо – двигатели, либо у летчиков что-то не так было выставлено перед взлетом – высотомер или еще что-нибудь».

По оценке эксперта, если плохо работали двигатели, то причиной могло быть плохое качество топлива, или попадание птиц сразу в несколько двигателей.

«Кроме того, есть информация, что самолет уже развернулся и шел назад, в сторону берега. По курсу, которым лайнер взлетал, он должен был разворачиваться где-то на линии 10-12 км от берега, а упал в 6-ти километрах. Стало быть, летчики тянули к берегу и, возможно, пытались посадить самолет на воду, то есть боролись до последнего», – обобщил Вадим Лукашевич. Он считает, что «черные ящики» покажут все.

Вместе с тем эксперт считает, что в России разучились досконально объективно расследовать авиакатастрофы, указав на крушение самолета с президентом Польши на борту.

Пока причины трагедии над Черным морем уточняются, Посольство США в Москве выразило соболезнования в связи с гибелью российского самолета. «Наши мысли и молитвы – с близкими пассажиров и команды упавшего сегодня Ту-154 и с российским народом», – говорится в сообщении.