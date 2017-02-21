Путин и психологический портрет Трампа

МОСКВА – В России на официальном уровне пока никто не прокомментировал сообщение телекомпании NBC News о том, что президенту Владимиру Путину подготовили психологический портрет Дональда Трампа на семи страницах.

Напомним, по данным американской телекомпании, сославшейся на советника Кремля, бывшего замминистра иностранных дел России Андрея Федорова, в предварительных выводах этого пространного психологического досье, составленного бывшими дипломатами и сотрудниками аппарата Путина, новый американский лидер характеризуется как человек склонный к риску, который в то же время может быть наивным.

Попытка понять умонастроения американского президента делается российскими аналитиками для того, чтобы помочь президенту Путину во время его первой встречи с новым лидером США, дата которой пока не назначена, отмечает телекомпания.​

Политик, руководитель общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман считает, что Владимир Путин действительно всерьез готовится к встрече с Трампом, надеясь добиться по ее итогам нужного результата.

«Поскольку Путина американская политика после инаугурации Трампа сильно не устраивает, то он будет всячески пытаться что-то изменить в ней

«Поскольку Путина американская политика после инаугурации Трампа сильно не устраивает, то он будет всячески пытаться что-то изменить в ней, – добавил он в комментарии «Голосу Америки. – Допустим, предложить какие-то новые варианты взаимодействия. Это, в общем, нормальная вещь во взаимоотношениях как между людьми, так и между странами».

При этом Леонид Гозман подчеркнул, что ему лично не импонируют ни тот, ни другой.

«В то же время думаю, что оба президента – все-таки достаточно разумные люди, – уточнил политик. – А это значит, что они будут пытаться вести игру с нулевой суммой риска, стремясь выйти на долгосрочные договоренности».

Другое дело, что пока довольно трудно сказать, чего, собственно, хочет Трамп применительно к России, так как он посылал слишком противоречивые сигналы, констатировал Леонид Гозман. Тем не менее, как ему кажется, лидеры должны хорошо понимать и чувствовать друг друга.

«Потому что они действительно чем-то похожи, – считает он. – Как мне представляется, их картина мира, иерархическая и достаточно черно-белая, похожа по структурным моментам. Но из этого совершенно не следует, что им удастся договориться».

Леонид Гозман полагает, что Путин и Трамп сумеют договориться лишь о каких-то символических жестах, по тому, что выгодно обоим, но не более того.

наша система выстроена, к сожалению, таким образом, что нуждается во враге – как внутреннем, так и внешнем

«Во-первых, потому что Путин вряд ли может дать Трампу то, что тому нужно, – утверждает он. – А во-вторых, потому что наша система выстроена, к сожалению, таким образом, что нуждается во враге – как внутреннем, так и внешнем. Причем, внешний враг должен быть мощным, на противостояние с которым можно списать все внутренние неудачи».

По всей вероятности, российская пропаганда скоро вернется к тому, что Трамп «ничем не лучше», а может, и хуже предыдущих хозяев Белого дома, причем произойдет это довольно быстро с учетом того, что в 2018 году в России состоятся выборы президента, спрогнозировал политик.

В свою очередь, публицист Лилия Шевцова отметила, что сегодня в сфере внешней политики возникла нервная ситуация. По ее словам, это произошло и в силу неопытности и одновременно аррогантности президента Трампа, и в силу того, что новая команда меняет американские приоритеты.

По оценке Лилии Шевцовой, как следствие воздействия этих факторов возникает феномен «ограниченного суверенитета» Америки.

«А как по-другому можно интерпретировать подозрения о российском влиянии, ставшие сегодня основным содержанием американской политики? – считает она. – Сама мысль о «российском влиянии» уже стала инструментом консолидации антитрамповских сил и может стать источником делигитимации нынешнего президентства с последствиями, которые могут привести к тектоническим сдвигам как внутри американского истеблишмента, так и всей американской системы».

На взгляд публициста, Вашингтон пытается создать систему защиты от трампизма, то есть от рискованных в глазах истеблишмента шагов.

«В этой ситуации возможности Трампа по созданию партнерства с Россией и уступок России сужаются – тем более в ситуации, когда антироссийские эмоции стали главным консолидирующим элементом для вашингтонской элиты

«В этой ситуации возможности Трампа по созданию партнерства с Россией и уступок России сужаются – тем более в ситуации, когда антироссийские эмоции стали главным консолидирующим элементом для вашингтонской элиты, – настаивает она. – А если еще Москва подбросит ряд аргументов? Например, придвинет к европейским границам новые ракеты SSC-8 («Калибр» - В.В.), о которых пишет американская пресса и которые могут подорвать договоренности в рамках РСМД».

Как представляется Лилии Шевцовой, Трамп-постмодернист вполне может сделать то, о чем написал аналитик Том Малиновский в «Foreign Policy».

«А именно: Трампу не обязательно отказываться от санкций, он может торпедировать их осуществление и сквозь пальцы смотреть на их размывание, – пояснила она. Таким образом, команда Трампа может избрать политику «двойного эшелона». С одной стороны, жесткая риторика в отношении Москвы, с другой – попустительство».

В любом случае сегодня речь идет о сохранении амбивалентности в самой системе отношений Америки и России, уверена публицист.

«В зависимости от обстоятельств, в них будут перемежаться и перемешиваться самые противоречивые элементы – сотрудничество, его имитация, сдерживание или его имитация. Это отношения государств с несовместимыми основными интересами, но не желающими конфронтации. Короче, отношения, в которых задача управления несовместимостью и отсутствием доверия, становится ключевой», – резюмировала она.

Причем, с точки зрения Лилии Шевцовой, эта модель вполне отвечает потребностям момента.