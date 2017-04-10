Визит Тиллерсона в Москву: заниженные ожидания

МОСКВА – В рабочем графике президента Владимира Путина не предусмотрена встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом в понедельник, 10 апреля, передают российские медиа со ссылкой на кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Никаких встреч мы не анонсировали», – заявил Дмитрий Песков, пообещав, впрочем, что если ситуация изменится, то он сообщит об этом журналистам.

Визит Рекса Тиллерсона в Москву намечен на 12 апреля.

Ранее о том, что из расписания госсекретаря США исчезла встреча с президентом России, сообщил «Голос Америки».

Российские эксперты, опрошенные Русской службой «Голоса Америки», выразили сомнение, что визит госсекретаря США в Москву приведет к достижению значимых результатов, но сходятся во мнении, что такая встреча все равно нужна и актуальна.

Как сообщила 10 апреля «Таймс», министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на саммите глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки» призовет коллег ужесточить санкции против России в ответ на последние события Сирии, если Москва не перестанет поддерживать Дамаск. Саммит, стартовавший в Италии в понедельник, завершит свою работу во вторник.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон впервые встречается с представителями других крупнейших экономик мира и стремится добиться поддержки военных действий США в Сирии перед предстоящей поездкой в Россию.

«Мы вновь посвящаем себя тому, чтобы привлекать к ответственности всех, кто совершает преступления в отношении ни в чем не повинных людей по всему миру, – сказал Тиллерсон. – Это послужит источником вдохновения для всех нас».

Директор Института США и Канады РАН профессор Валерий Гарбузов заметил, что очень сложно судить о перспективах встречи в Москве после серьезно изменившейся ситуации вокруг Сирии.

«Мне кажется, самое большое, на что можно рассчитывать – это на прояснение позиций обеих сторон в том, что касается Сирии, Украины, и по другим проблемам

«Мне кажется, самое большое, на что можно рассчитывать – это на прояснение позиций обеих сторон в том, что касается Сирии, Украины, и по другим проблемам, – добавил он. – Но по итогам переговоров я не жду каких-то результатов, которые действительно сдвинули бы с нулевой точки российско-американские отношения».

То, что Тиллерсон, очевидно, не встретится с Путиным, по мнению Валерия Гарбузова, «конечно, плохой знак».

«Многие (российские) политики и СМИ постоянно твердили, что с приходом Трампа российско-американский «корабль» чуть ли не кардинально поменяет курс, – напомнил он. – Сдается, что и высшее руководство (России) в это верило. Но на самом деле, тешить себя надеждами, что США вдруг, ни с того, ни с сего что-то изменят в своих подходах и оценках, не было повода».

По словам директора Института США и Канады, чтобы произошли позитивные изменения в двусторонних отношениях, «либо США должны думать как Россия, либо Россия – как США».

«Во всяком случае, нужны основания для компромисса, а они не просматриваются, – утверждает он. – Поэтому, думаю, что в этом году вообще вряд ли стоит ждать каких-то подвижек, которые бы действительно резко развернули наши отношения, чтобы какие-то центростремительные тенденции стали набирать обороты».

Схожая точка зрения у руководителя департамента политологического анализа независимого фонда Центр политических технологий Александра Ивахника.

«Почвы для нахождения конструктива (в ходе переговоров), на мой взгляд, немного, – констатировал он. – Позиции с обеих сторон на данный момент заявлены достаточно жесткие. Вашингтон заявляет, что уход Асада для них теперь приоритет наравне с борьбой с «ИГ», и что нет сомнений в виновности Асада в химической атаке. Более того, в администрации Трампа уверены, что Россия тоже несет ответственность за это преступление, потому что не выполнила обязательств по соглашению о ликвидации химоружия. А Москва заявляет, что удар США по авиабазе – акт прямой агрессии против суверенного государства».

Как представляется политологу, еще опаснее в этом контексте выглядит разрыв Россией соглашения о предупреждения инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Поэтому он полагает, что лучшим результатом предстоящих переговоров станет выражение готовности обеих сторон продолжить диалог.

Просто позиции Москвы и Вашингтона сегодня настолько диаметрально противоположены по ситуации в Сирии, что я не вижу, в чем стороны могут сойтись»

«Это по нынешним временам будет уже весьма неплохо. Не думаю, что они договорятся о чем-то более серьезном. В любом случае, безусловно, лучше говорить, чем отменять визит, как Борис Джонсон. Просто позиции Москвы и Вашингтона сегодня настолько диаметрально противоположены по ситуации в Сирии, что я не вижу, в чем стороны могут сойтись», –резюмировал он.

Валерий Гарбузов согласен, что переговоры в любом случае лучше, чем полное отсутствие диалога между странами.

«Потому что в атмосфере конфронтации должен действовать механизм урегулирования противоречий, – подчеркнул он. – Но одновременно я не склонен преувеличивать значения такого рода встреч для создания подобных механизмов».

Хотя – «поживем – увидим», заключил директор российского Института США и Канады.