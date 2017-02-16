Сирия: возможно ли сотрудничество США и России в борьбе с ИГ?

МОСКВА – На переговорах по Сирии в Астане не удалось согласовать детальный план по реализации условий перемирия между представителями правительства и девятью группировками оппозиции, сообщают в четверг, 16 февраля, СМИ. Встреча, которую патронировали Россия, Иран и Турция, прошла в закрытом режиме.

Единственным успехом переговоров стало принятие положения о совместной группе в составе трех выше упомянутых стран-гарантов. Группа должна будет осуществлять мониторинг за сохранением режима прекращения огня в Сирии с тем, чтобы влиять на ход событий.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, находившийся в четверг с визитом в Москве, не умаляя значения встречи в Астане, выразил надежду, что в Женевском формате переговоров сторонам удастся добиться большего прогресса.

Президент Дональд Трамп, напомним, еще в ходе своей предвыборной кампании уделял много внимания борьбе с «Исламским государством», отмечая ту роль, которую Россия могла бы сыграть в этом, и выражая надежду на взаимодействие на этом направлении. Не изменил себе президент США и после вступления в должность. В своем недавнем интервью Fox News он, в частности, сказал: «Я считаю, что с Россией лучше ладить, чем нет. А если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством", а это очень масштабная и важная борьба, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет полезно».

«Я считаю, что с Россией лучше ладить, чем нет. А если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством", а это очень масштабная и важная борьба, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет полезно».

Вместе с тем, в последнее время представители новой администрации США ужесточили риторику по украинской проблеме, настаивая на возвращении под эгиду Киева аннексированного Крыма и деэскалации насилия на Донбассе. Это весьма болезненно восприняли в Москве.

Кроме того, новый глава Пентагона Джим Мэттис, выступая в четверг перед коллегами из НАТО, отметил, что в настоящий момент стороны не находятся в том положении, при котором стороны возможно сотрудничество на военном уровне. По его словам, Москва прежде должна «доказать», что способна соблюдать нормы международного права.

Насколько реально сегодня выглядит перспектива сотрудничества Москвы и Вашингтона по линии борьбы с «ИГ»? Опрошенные Русской службой эксперты выразили в этом сомнение.

«С одной стороны, тема совместной борьбы с «ИГ» – пожалуй, единственная, которая на фоне разразившихся взаимных упреков может работать на взаимодействие двух стран, – заметил директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. – Но с другой стороны, чем дальше, тем яснее становится всем, что России и ее союзникам в Сирии, этому проасадовскому фронту, бороться с «ИГ», в общем-то, нечем и ни к чему».

По мнению эксперта, США вполне могут обойтись и имеющимися в их распоряжении силами.

«Когда по заданию Трампа будут проработаны планы по возможности активизации военных операций против «ИГ» в Сирии, то, скорее всего, станет очевидным, что эти действия будут осуществляться странами международной коалиции под руководством США при опоре на курдские вооруженные формирования, оппозиционные повстанческие группировки плюс иракскую армию, – полагает он. – А если антиасадовские силы возьмут Ракку (столицу «ИГ»), то это заметно ослабит позиции Асада и уменьшит необходимость в кооперации с Россией на фронте борьбы с исламистскими террористами».

«Когда по заданию Трампа будут проработаны планы по возможности активизации военных операций против «ИГ» в Сирии, то, скорее всего, станет очевидным, что эти действия будут осуществляться странами международной коалиции под руководством США при опоре на курдские вооруженные формирования, оппозиционные повстанческие группировки плюс иракскую армию, – полагает он

В любом случае, тезис борьбы с «ИГ» вначале требует уточнения и конкретного наполнения, а потом уже можно ждать его воплощения в жизнь, считает директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института.

Схожего подхода придерживается руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций», эксперт Московского центра Карнеги, профессор Алексей Малашенко.«Разговоры об этом (о совместной борьбе с «ИГ»), конечно, возможны, и они ведутся, – добавил он. – Но что такое реальное сотрудничество в данной области и как оно может быть воплощено в жизнь, я пока себе представить не могу. Надо, конечно, немного потерпеть, дождаться развития событий, однако пока я никаких предпосылок для плотного взаимодействия (Москвы и Вашингтона) на этом направлении не вижу».

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Что касается позиции администрации Трампа по Крыму, то, с точки зрения профессора, сейчас никто не возьмет на себя смелость заявить, что полуостров не должен быть возвращен Украине.

«Такого не сделает ни один нормальный политик, – утверждает он. – Поэтому Трамп сказал то, что и должен был сказать. Это совершенно очевидно».

В то же время Алексей Малашенко воздержался делать окончательные прогнозы по поводу вероятности сотрудничества США и РФ в борьбе с «Исламским государством».