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Сирия: возможно ли сотрудничество США и России в борьбе с ИГ?

Астана, Казахстан. 16 февраля 2017 г.

Астана, Казахстан. 16 февраля 2017 г.

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Многое будет зависеть от конкретных планов сторон – мнение экспертов

МОСКВА – На переговорах по Сирии в Астане не удалось согласовать детальный план по реализации условий перемирия между представителями правительства и девятью группировками оппозиции, сообщают в четверг, 16 февраля, СМИ. Встреча, которую патронировали Россия, Иран и Турция, прошла в закрытом режиме.

Единственным успехом переговоров стало принятие положения о совместной группе в составе трех выше упомянутых стран-гарантов. Группа должна будет осуществлять мониторинг за сохранением режима прекращения огня в Сирии с тем, чтобы влиять на ход событий.

Стаффан де Мистура

Стаффан де Мистура

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, находившийся в четверг с визитом в Москве, не умаляя значения встречи в Астане, выразил надежду, что в Женевском формате переговоров сторонам удастся добиться большего прогресса.

Президент Дональд Трамп, напомним, еще в ходе своей предвыборной кампании уделял много внимания борьбе с «Исламским государством», отмечая ту роль, которую Россия могла бы сыграть в этом, и выражая надежду на взаимодействие на этом направлении. Не изменил себе президент США и после вступления в должность. В своем недавнем интервью Fox News он, в частности, сказал: «Я считаю, что с Россией лучше ладить, чем нет. А если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством", а это очень масштабная и важная борьба, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет полезно».

«Я считаю, что с Россией лучше ладить, чем нет. А если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством", а это очень масштабная и важная борьба, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет полезно».

Вместе с тем, в последнее время представители новой администрации США ужесточили риторику по украинской проблеме, настаивая на возвращении под эгиду Киева аннексированного Крыма и деэскалации насилия на Донбассе. Это весьма болезненно восприняли в Москве.

Кроме того, новый глава Пентагона Джим Мэттис, выступая в четверг перед коллегами из НАТО, отметил, что в настоящий момент стороны не находятся в том положении, при котором стороны возможно сотрудничество на военном уровне. По его словам, Москва прежде должна «доказать», что способна соблюдать нормы международного права.

Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис

Насколько реально сегодня выглядит перспектива сотрудничества Москвы и Вашингтона по линии борьбы с «ИГ»? Опрошенные Русской службой эксперты выразили в этом сомнение.

«С одной стороны, тема совместной борьбы с «ИГ» – пожалуй, единственная, которая на фоне разразившихся взаимных упреков может работать на взаимодействие двух стран, – заметил директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. – Но с другой стороны, чем дальше, тем яснее становится всем, что России и ее союзникам в Сирии, этому проасадовскому фронту, бороться с «ИГ», в общем-то, нечем и ни к чему».

Александр Шумилин

Александр Шумилин

По мнению эксперта, США вполне могут обойтись и имеющимися в их распоряжении силами.

«Когда по заданию Трампа будут проработаны планы по возможности активизации военных операций против «ИГ» в Сирии, то, скорее всего, станет очевидным, что эти действия будут осуществляться странами международной коалиции под руководством США при опоре на курдские вооруженные формирования, оппозиционные повстанческие группировки плюс иракскую армию, – полагает он. – А если антиасадовские силы возьмут Ракку (столицу «ИГ»), то это заметно ослабит позиции Асада и уменьшит необходимость в кооперации с Россией на фронте борьбы с исламистскими террористами».

«Когда по заданию Трампа будут проработаны планы по возможности активизации военных операций против «ИГ» в Сирии, то, скорее всего, станет очевидным, что эти действия будут осуществляться странами международной коалиции под руководством США при опоре на курдские вооруженные формирования, оппозиционные повстанческие группировки плюс иракскую армию, – полагает он

В любом случае, тезис борьбы с «ИГ» вначале требует уточнения и конкретного наполнения, а потом уже можно ждать его воплощения в жизнь, считает директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института.

Схожего подхода придерживается руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций», эксперт Московского центра Карнеги, профессор Алексей Малашенко.«Разговоры об этом (о совместной борьбе с «ИГ»), конечно, возможны, и они ведутся, – добавил он. – Но что такое реальное сотрудничество в данной области и как оно может быть воплощено в жизнь, я пока себе представить не могу. Надо, конечно, немного потерпеть, дождаться развития событий, однако пока я никаких предпосылок для плотного взаимодействия (Москвы и Вашингтона) на этом направлении не вижу».

Алексей Малашенко

Алексей Малашенко

Что касается позиции администрации Трампа по Крыму, то, с точки зрения профессора, сейчас никто не возьмет на себя смелость заявить, что полуостров не должен быть возвращен Украине.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

«Такого не сделает ни один нормальный политик, – утверждает он. – Поэтому Трамп сказал то, что и должен был сказать. Это совершенно очевидно».

В то же время Алексей Малашенко воздержался делать окончательные прогнозы по поводу вероятности сотрудничества США и РФ в борьбе с «Исламским государством».

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