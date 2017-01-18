Сноудену продлили срок пребывания в России

МОСКВА – Бывший контрактор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в скором времени может претендовать на получение российского гражданства. Во всяком случае, Сноуден в обозримой перспективе (через год с небольшим) будет иметь все юридические основания для этого, сообщает в среду, 18 января, агентство Рейтер со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену, представляющего интересы беглеца в Российской Федерации.

Впрочем, окончательное решение по этому вопросу предстоит принять самому экс-подрядчику АНБ, уточнил адвокат. Напомним, Сноуден в интервью Financial Times (2016 год) заявлял, что не намерен оставаться в России и рано или поздно покинет ее. Он также подверг критике российское руководство за ущемление прав граждан.

Пока же, как проинформировал МИД РФ, Эдварду Сноудену продлен вид на жительство еще на три года – вплоть до 2020 года. По закону, для получения гражданства требуется прожить на территории России не менее 5 лет. Сноуден обосновался в Москве около четырех лет назад.

Информация о беглом контракторе АНБ практически совпала с другой близкой по тематике историей. Накануне президент Барак Обама смягчил наказание сменившей во время нахождения в тюрьме пол Челси Мэннинг, бывшему аналитику армейской разведки США, приговоренному в 2013 г. к 35 годам заключения за разглашение секретной информации, которую она «слила» сайту WikiLeaks. Мэннинг может выйти на свободу уже в мае нынешнего года.

Сноуден через «Твиттер» поблагодарил Челси Мэннинг за ее гражданскую позицию, а Обаму – за ее освобождение. Сам Эдвард Сноуден под амнистию не попал.

Может ли помилование Мэннинга, а также приход к власти Дональда Трампа отразиться на судьбе бывшего сотрудника АНБ? Шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов в этом сомневается.

«Это два дела совершенно разного масштаба, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Утечки, которые произошли по вине Сноудена – очень серьезное уголовное преступление по американским меркам».

В США Эдварду Сноудену вменяют в вину кражу государственного имущества, незаконное использование информации, затрагивающей интересы национальной безопасности, а также намеренное разглашение секретных данных. За это ему грозит минимум 30 лет тюремного заключения.

Поэтому помилование Сноудена весьма проблематично с юридической точки зрения, констатировал Роман Доброхотов.

«Это означало бы явное снижение ответственности для всех, кто обладает допуском к государственной тайне, и стало бы сигналом к действию остальным потенциальным информаторам: мол, если у вас есть вещи, которые политически значимы, вы можете теперь их без особых опасений публиковать, – полагает он. – В силу этого администрация США находилась в довольно щекотливой ситуации, когда, с одной стороны, преследование Сноудена порицалось защитниками свободы слова и прав человека, а с другой – было довольно сложно действовать как-то иначе».

Шеф-редактору Insider кажется, что администрацию Обама в определенной степени устраивало, что Сноуден может получить убежище в России и таким образом разрешить эту сложную дилемму.

«Другое дело, что после инаугурации Трампа позиция Белого дома может измениться, – предположил он. – Но мы до сих пор плохо себе представляем, каковы взгляды нового президента на эту проблему. Тем более, что его взгляды быстро меняются на самые разные вопросы».

Поэтому, как поведет себя новая администрация, совершенно непонятно, резюмировал журналист.

В свою очередь, экс-депутат Госдумы, генерал-майор КГБ СССР Алексей Кондауров затруднился сказать, изменится ли судьба Сноудена.

«Многое будет зависеть от того, как у самого Трампа будут складываться дела, – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки». – Он вошел в противостояние с разведсообществом. Поэтому нужно посмотреть, чем это закончится».

При этом Алексей Кондауров выразил сомнение в том, что, как полагают в России, у разведслужб США не было серьезных оснований для своих заключений в отношении действий российских хакеров и роли президента РФ в этом.

«Потому что в противном случае они не выдвинули бы столь серьезных обвинений в адрес Владимира Путина, – пояснил он. – В случае же, если все подтвердится, Трампу придется корректировать свою позицию. Его уже и так поставили перед выбором: либо он верит собственной разведке, либо Путину».

А от этого будет зависеть и судьба Сноудена. Так просто, как Обама поступил с Мэннингом, с ним не очень поступишь…Сноуден действует с территории России и есть подозрение, что он много чего слил нам. Поэтому Трамп ограничен в своих действиях по поводу Сноудена.

Россия демонстрирует, что спасла Сноудена и помогает ему сейчас выживать. Разыгрывалась политическая карта. На мой взгляд, это был изначально ошибочный шаг. Китайцы поступили мудрее, они его у себя не оставили. А мы оставили и сразу испортили отношения с Обамой еще больше.

Не думаю, что от его развединформации был какой-то большой прок. Ну Меркель пару раз подставили. Но никаких иных политических дивидендов не получили.

Считает, что Сноуден – обуза. Но сейчас его нехорошо и тяжело отдавать на заклание. Теперь уже Сноуден повязал своим присутствием. Иначе отдашь его – другие потенциальные предатели по отношению к Америке к нам не побегут. Мы уже в этом смысле заложники Сноудена» – считает российский экс-депутат.

Для чего Сноуден нужен России сейчас? – задается он вопросом, и сам отвечает:

«Сейчас не только Сноуден, но и вся политика Кремля в отношении США находится в чрезвычайно проблематичном положении, поскольку российская пропаганда была выстроена по принципу борьбы с Америкой и каких-то уколов в адрес Вашингтона. А сейчас, когда Трамп пришел к власти, вся эта концепция теперь подвергается сомнению. Потому что недружелюбные шаги могут расстроить перспективу налаживания сотрудничества, и ударить по таким болезненным темам, как Украина, Сирия, санкции и так далее».

В качестве подтверждения своего тезиса генерал Кондауров приводит следующие факты:

«Мы сейчас уже видим жесты, которые символически должны обозначать готовность Москвы к потеплению отношений. Валентина Матвиенко говорила, что могут изменить закон о сиротах, другие реверансы в адрес Вашингтона. Поэтому, конечно, можно ожидать, что и в вопросе Сноудена может быть поворот – именно принести символическую ритуальную жертву в пользу улучшения отношений. Правда, сама Россия оказалась заложником в этой ситуации, так как совершенно непонятно, как это потепление интерпретировать с точки зрения пропаганды, кто теперь будет во всем виноват, в том числе в экономическом кризисе. Старую концепцию надо перестраивать. Но на его взгляд, в Кремле к этому не готовы».

Как известно, ранее президент Барак Обама заявлял, что у него нет возможности помиловать Сноудена. Бывший контрактор АНБ Эдвард Сноуден «контактировал и продолжает контактировать» с российскими спецслужбами, отмечается в рассекреченной недавно части доклада Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса.