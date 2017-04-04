Теракт в Санкт-Петербурге: резонанс и версии

МОСКВА – Люди во всем мире с глубоким сочувствием отнеслись к жертвам трагедии в Санкт-Петербурге. То же самое происходит и на уровне глав государств.

В понедельник президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предложил президенту Владимиру Путину «полную поддержку США» в связи с взрывом бомбы в метро Санкт-Петербурга, говорится в сообщении Белого дома.

«Трамп и президент Путин согласились, что терроризму необходимо нанести решительное и быстрое поражение», – отметили в Белом доме.

Белый дом также сообщил, что президент Трамп «выразил глубочайшие соболезнования жертвам и их близким, а также российскому народу».

Госдепартамент США выпустил заявление, в котором осудил взрыв в метро Санкт-Петербурга и выразил соболезнования семьям погибших.

​Как передает во вторник РБК со ссылкой на сайт Кремля, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметили важность усиления сотрудничества в противодействии общей для всех государств террористической угрозе и договорились активизировать обмен информацией по линии спецслужб.

По последним данным, число жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек, более 40 пострадавших находятся в больнице.

Руководитель фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России, полагает, что теракт в питерском метро заметно меняет как внутреннюю, так и международную ситуацию для Путина.

«Первые телевизионные “шабаши” уже свидетельствуют о том, что сейчас будет продвигаться и обосновываться идея абсолютного тоталитаризма страны, продолжится курс на полное сворачивание демократии и уничтожение оппозиции, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Что же касается международного аспекта, то действительно практически все страны выразили соболезнования России в связи с трагедией и Питере. И понятно, что на этой волне вполне естественного человеческого сострадания к погибшим Путин, конечно же, будет пытаться прорвать международную изоляцию, в которую страна угодила благодаря его политике».

По слова Игоря Яковенко, президент РФ прежде всего постарается «проложить дорожку к сотрудничеству с Дональдом Трампом».

«Мы сегодня не можем четко и однозначно утверждать, кто организовал этот теракт

«Мы сегодня не можем четко и однозначно утверждать, кто организовал этот теракт, – продолжил он. – Но мы хорошо помним теракты 1999 года в Москве, перед президентскими выборами. А репутация нынешней российской власти такова, что исключить возможность, что это (взрыв в метро) дело рук спецслужб, невозможно. Просто в силу репутации. К тому же главный “выгодоприобретатель” от всей этой истории, безусловно, путинских режим и персонально Владимир Путин».

Поэтому, на взгляд журналиста, определенные шансы на то, что будет широкое международное сотрудничество по вопросам антитеррористической деятельности с Россией, сохраняются.

Руководитель общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман предположил, что цель прорвать круг международной изоляции Кремлем преследуется, но думает, что на уровне представителей спецслужб разных стран действительно есть большая потребность в сотрудничестве.

«Я надеюсь, что они это и сделают, – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки». – Так здесь элемент правды есть тоже. Хотя, конечно же, для нашего руководства – это еще и способ прорвать изоляцию».

Как кажется Леониду Гозману, Запад готов пойти на широкое сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

А вот на взаимодействие для борьбы с общим врагом, я уверен, Запад хочет пойти

«Но не надо держать партнеров за дураков. Если мы говорим, что боремся с «ИГ», а вместо этого бомбим не пойми кого, и помогаем Башару Асаду, то какое же тут сотрудничество. А вот на взаимодействие для борьбы с общим врагом, я уверен, Запад хочет пойти. Об этом, в частности, много раз говорил Трамп. И я думаю, что это правда», – резюмировал он.

По его мнению, если бы против «ИГ» удалось создать общую коалицию, это бы способствовало уничтожению логова террористов.