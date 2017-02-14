Отставка Майкла Флинна: реакция в России

Российские эксперты, опрошенные Русской службой «Голоса Америки», разошлись в оценках того, как повлияет отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна на выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ведь это его личный назначенец нарушил сразу несколько как писанных, так и неписанных правил американской политики

Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко считает, что репутационные потери в первую очередь понесет администрация президента Трампа.

«Ведь это его личный назначенец нарушил сразу несколько как писанных, так и неписанных правил американской политики, – пояснил он. – Прежде всего, это заключается в том, что Флинн в публичном заявлении солгал своему непосредственному начальнику и тем самым подставил его».

И когда он сделал ошибку (это можно назвать как угодно), то совершил недопустимый поступок, тем самым поставив рекорд по непродолжительности пребывания на высоком посту в Белом доме

Естественно, что за всем этим внимательно наблюдали недоброжелатели новой американской администрации, заметил политолог. По его словам, у Майкла Флинна в американском истеблишменте всегда была весьма неоднозначная репутация.

«Судя по тому, что пишут в прессе, отставка советника президента получилась не совсем добровольной, – констатировал он. – И когда он сделал ошибку (это можно назвать как угодно), то совершил недопустимый поступок, тем самым поставив рекорд по непродолжительности пребывания на высоком посту в Белом доме».

Вместе с тем Борис Макаренко думает, что российско-американский диалог в гораздо больше степени зависит как от первых лиц государств, так и от долгосрочных интересов обеих стран и их трактовки высшим руководством, чем от одного конкретного человека.

Аналогичную оценку происшедшему дал и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Как сообщают российские медиа, он следующим образом прокомментировал последние события: «Отставка Флинна в глобальном смысле не может повлиять на отношения России и США, хотя при всех обстоятельствах это выглядит негативно».

В свою очередь, профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук, американист Александр Домрин признался, что ожидал большего резонанса в российских СМИ и экспертном сообществе по поводу отставки Майкла Флинна.

отставка помощника Трампа Майкла Флинна – это внутренние дела администрации США

«Когда утром я увидел эту новость, то подумал, что отклик будет значительно шире, – заметил он. – Я вполне допускал, например, что срочно перекроят программу российских телевизионных ток-шоу. Пока особенно содержательного обсуждения не вижу».

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков ограничился заявлением, что «отставка помощника Трампа Майкла Флинна – это внутренние дела администрации США», отметив, что сейчас преждевременно рассуждать о том, в каком направлении повернулся вектор отношений России и США

Профессор Домрин подчеркнул, у него как у юриста событие вызывает много вопросов.

«Мне хотелось бы знать, – как установили прослушку, – пояснил он. – А то, что ее установили, совершенно очевидно. Дальше возникает вопрос, каким образом содержание телефонных разговоров Майкл Флинн (с послом РФ в США Сергеем Кисляком) было слито в CNN, кто санкционировал прослушку?»

Словом, у меня больше вопросов по юридической стороне дела, чем по самому факту отставки, резюмировал Александр Домрин.

Удар значительно более сильный, чем все (протестные) выступления и марши

«Пока я до конца так и не понял, что там в действительности произошло, – продолжил он. – Что касается непосредственно отставки, то жаль, конечно, что так получилось. Потому что Флинн и месяца не проработал в должности советника президента по национальной безопасности».

Как представляется американисту, это самый сильный удар по репутации новой администрации США с момента инаугурации Дональда Трампа.

«Удар значительно более сильный, чем все (протестные) выступления и марши, – полагает он. – Это, конечно, победа демократов, у которых есть зуб на Трампа. И это победа американских СМИ».

«Если такого рода отставка произошла именно из-за контактов с российским послом, то это, разумеется, очень сильный удар по нормализации российско-американских отношений», – заключил Александр Домрин.