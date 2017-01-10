Россия намерена сократить военное присутствие в Сирии

МОСКВА – Российские военные достигли в Сирии поставленной президентом Путиным цели. Об этом во вторник, 10 января, заявил на ведомственном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу, передают СМИ.

«Мы основную задачу, которую поставил перед нами Верховный главнокомандующий (Владимир Путин), в прошлом году выполнили», – цитируют министра российские СМИ.

Шойгу также сказал, что Россия нуждалась в поддержке международной коалиции, но не дождалась ее, и это потребовало от военных напряжения всех сил и возможностей. А результат действий в Сирии США и ее союзников он оценил со знаком «минус», постскриптум полемизируя здесь со сделанным ранее заявлением главы Пентагона Эштона Картера о практически нулевом вкладе российских военных в борьбу с международным терроризмом.

«Они пришли и сказали, что будут бороться с ИГИЛ и что помогут в гражданской войне в Сирии, – напомнил министр обороны США в интервью телеканалу NBC в воскресенье. – Они вообще ничего не сделали (в этом направлении)».

По словам Картера, «из-за поведения России закончить гражданскую войну в Сирии стало труднее». До этого, как писала газета The Wall Street Journal, глава Пентагона утверждал, что Москва вместе с войсками Асада больше воевала с умеренной оппозицией, чем с террористами.

Изначально главными целями операции российских военных были заявлены уничтожение исламских радикальных экстремистов в Сирии и защита собственной страны от угрозы распространяющегося международного терроризма. Но сегодня об этом в Москве предпочитают не напоминать.

Между тем, боевики ИГ отбили Пальмиру, сохраняют за собой так называемую столицу самопровозглашенного «халифата» – Ракку, и оказывают ожесточенное сопротивление силам коалиции, ведущим бои за восстановление контроля иракских властей над Мосулом.

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин считает, что заявление российского министра обороны находится на «грани между пропагандой и реальностью».

«Озвученная вначале задача скорее предназначалось для внутренней аудитории и для оправдания решения других вопросов, как показала жизнь, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Главным же было укрепление позиций режима Асада. Ну и время от времени наносились удары в направлении ИГ».

По данным директора Центра анализа ближневосточных конфликтов, порядка 10-15 процентов ударов российских ВКС приходились на ИГ. Теперь, когда задача по укреплению режима после падения Алеппо оказалась решенной, главной проблемой стало – «как красиво уйти», констатировал аналитик.

«Поэтому ИГ сейчас особенно и не упоминается как цель, – продолжил он. – Видимо, ее будут достигать совместно с США при Дональде Трампе. Дальнейшее пребывание российского военного контингента в Сирии чревато избыточными проблемами».

Таким образом, как представляется Александру Шумилину, формулировка Сергея Шойгу является скорее попыткой пропагандистского оправдания неудобной реальности.

В свою очередь, независимый военный аналитик Александр Гольц не без сарказма отметил, что сказанное российским министром обороны – «отчасти правда».

«Действительно, в качестве задачи российским вооруженным силам верховный главнокомандующий поставил не столько борьбу с терроризмом, сколько стабилизацию режима Асада, – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки». – И если перед началом операции ВКС режим дышал на ладан, то сейчас он вполне воспрянул и готов к дальнейшей борьбе за власть».

Это, пожалуй, единственный зримый результат российской операции в Сирии, резюмировал Александр Гольц.

«В ходе нее удары наносились в основном не по ИГ, а по оппозиции, воевавшей против армии Асада, – уверен он. – Поэтому никакого непоправимого урона террористам причинено не было».

Что касается утверждений Эштона Картера, то военный аналитик полагает, что в них есть некоторое преувеличение: «Все-таки определенный ущерб был нанесен и ИГ тоже, но то, что террористы из этой организации не стали главными противниками Москвы – это совершенно очевидно».

По мнению Александра Гольца, главной задачей Кремля была та, «которая не озвучивалась».

«А именно: заставить Запад говорить с собой, утвердиться в качестве одного из мировых лидеров, прорвать изоляцию, вызванную украинским кризисом, – уточнил он. – Эта задача была до некоторой степени достигнута. Поэтому с начала 2016 года Россия неоднократно предпринимала усилия с тем, чтобы выйти, сохранив лицо, из конфликта».

Сегодня у Москвы возникла новая надежда, что удастся выскочить из войны, которая будет длиться еще очень и очень долго, заключил эксперт.

С момента начала военной операции в Сирии там погибли более двадцати россиян, включая экипаж сбитого вертолета МИ-8 в полном составе (5 человек).