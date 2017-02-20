Россия: зачем Москва признала паспорта никем непризнанных республик?

МОСКВА – Лица с паспортами так называемых «ДНР» и «ЛНР» не смогут проехать как через границу с Украиной и ЕС, так и через российско-белорусский участок границы. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщают СМИ со ссылкой на представителя Госпогранкомитета Беларуси.

Так Минск отреагировал на указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным 18 февраля, о признании паспортов ЛНР и ДНР в качестве официальных документов.

На Западе этот шаг Кремля вызвал резкое осуждение. Как передает AFP, МИД Германии назвал его «неприемлемым». Официальный представитель дипломатического ведомства Мартин Шефер заявил, что Москва тем самым нарушила Минские договоренности. Аналогичную позицию высказали в посольстве США в Киеве и Европейском союзе. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в нарушении международного права.

В Кремле не согласны с таким подходом. Признание паспортов продиктовано исключительно «гуманитарными соображениями» и не идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ситуация возникла из-за блокады Донбасса украинскими властями.

«Что касается Украины, мы должны призвать Россию к ответу и потребовать, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины»

Напомним, вице-президент США Майк Пенс, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, сказал: «Что касается Украины, мы должны призвать Россию к ответу и потребовать, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины».

Он заявил, что США продолжат призывать Россию к ответу даже в процессе поиска путей сотрудничества, чего, по мнению президента Трампа, можно достичь.

Зачем Владимир Путин в нынешних условиях пошел на обострение отношений с Западом? Руководитель фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России, считает, что рационально это объяснить невозможно.

«Потому что ведь и раньше, как известно, эти липовые документы (паспорта ДНР и ЛНР) принимались к рассмотрению на территории Российской Федерации, – пояснил он в интервью «Голосу Америки». – Никаких проблем в этом смысле совершенно не было».

По мнению Игоря Яковенко, мотив тут может быть только один: Путин обиделся на то, что Дональд Трамп оказался совсем не таким политиком, какого ожидали в Кремле.

«И вообще на то, что США при Трампе не стали более пророссийскими или менее жесткими, чем при Обаме, а могут оказаться и более жесткими – уточнил он. – Поэтому вся любовь к Трампу быстро сменилась на прямо противоположное чувство».

По словам Игоря Яковенко, это своего рода битье посуды в собственном доме.

Очевидно же, что само признание документов тех образований, которые не признаются в качестве государства, в том числе и Россией, вещь абсурдная и бессмысленная»

«Обычно по таким поводам шутят, что в отместку на западные санкции мы разбомбим Воронеж, – добавил он. – Но сейчас вместо Воронежа было совершено бессмысленное действие. Очевидно же, что само признание документов тех образований, которые не признаются в качестве государства, в том числе и Россией, вещь абсурдная и бессмысленная».

Это все лежит в плоскости эмоций, истерики и попытки что-то кому-то доказать, резюмировал глава фонда «Общественная экспертиза».

В свою очередь, у профессор Высшей школы экономики, доктора политических наук Юлия Нисневича возникло ощущение, что в Кремле не просчитали всех последствий такого хода.

«Наверное, им показалось, что это легко сойдет с рук, – предположил он в комментарии «Голосу Америки». – Сдается, они просто не понимают, что в современной ситуации такие фокусы получат резкий резонанс».

Также, по-видимому, указ вызван тем, что в самих этих образованиях не все спокойно, заметил политолог.

«В пользу такой версии можно привести слова лидеров ДНР и ЛНР, которые недавно заявили, что это (признание паспортов Россией) сделано в целях поддержки людей, живущих на территориях непризнанных республик, – заметил он. – Очевидно, социальное напряжение там нарастает. Но я все же больше склоняюсь к тому, что в Кремле элементарно не ожидали такой реакции (Запада)».

Юлий Нисневич напомнил, что тот же Дмитрий Песков неделю назад утверждал, что «паспорта ДНР и ЛНР» признаваться не будут.

«Я тогда сказал, что все произойдет с точностью до наоборот. Ведь людей, которые оттуда приезжали работать в Россию, пограничники с нашей стороны пропускали совершенно свободно. Но… “умом Пескова не понять”», – заключил профессор.

Вместе с тем он согласен, действия Москвы похожи на «реакцию обиженного подростка».

«Это выглядит как эмоциональный, ассиметричный и непродуманный ответ. А все из-за того, что рухнули необоснованные надежды на то, что при Трампе отменят санкции и тому подобное», – подытожил Юлий Нисневич.