Доклад американских спецслужб и реакция в России

МОСКВА – В Кремле вновь отвергли обвинения США в организации Россией кибератак на сервера Демократической партии с целью оказать влияние на ход избирательной кампании в США, сообщают СМИ в понедельник, 9 января, со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб», – так прокомментировал Песков обнародованную часть доклада, совместно подготовленного ЦРУ, АНБ и ФБР.

Пресс-секретарь также сказал, что Кремлю неизвестно – опираясь на какие данные сформулировали свои выводы авторы доклада. При этом он затруднился ответить, изучал ли Владимир Путин содержание документа. По оценке пресс-секретаря, в отчете нет ничего, что стоило бы изучать.

Напомним, в опубликованном в пятницу докладе американской разведки «с высокой степенью уверенности» утверждается, что российский президент лично распорядился начать кампанию, направленную на срыв демократического избирательного процесса в США.

В свою очередь, Барак Обама в ходе интервью, данного в воскресенье ABC, назвал вмешательство России в американские выборы тщательно подготовленным.

Шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов в интервью «Голосу Америки» заметил, что ожидания от доклада были завышенные, и они не совпали с тем, что в итоге было обнародовано. По его словам, журналисты и эксперты надеялись увидеть различные доказательства вмешательства Москвы в процесс выборов в США и возможной взаимосвязи хакеров с Кремлем.

«Более того, целый ряд независимых организаций в сфере кибербезопасности с год назад уже публиковали отчеты, в которых достаточно убедительно обосновывалась связь России с этими атаками, – добавил он. – Мы тоже писали об этом давно и указывали, в том числе, на то, что хакеры используют программное обеспечение и различные сервера исключительно на русском языке. Видно, что они и работали строго по московскому времени, а отдыхали на праздники, принятые в России, и так далее, и так далее».

На взгляд шеф-редактора Insider, было много вполне веских по совокупности улик, которые указывают на то, что хакеры из Fancy Bear и Cozy Bear относились к хорошо финансированным крупным группам, где люди трудились на постоянной основе, и работали они из России.

«Повторю, это было довольно хорошо доказано, но в докладе об этом ничего нет, – констатировал он. – Кроме того, нам хотелось бы увидеть еще и подтверждение того, что упомянутые хакеры связаны с российскими спецслужбами. Это, в целом, тоже было понятно – в первую очередь по целям, которые стали предметом атак. Мы знаем, что Fancy Bear, например, атаковала как американские сервера, так и сервера российских оппозиционеров и журналистов».

Так что, это – явно не китайские хакеры, которым российские активисты и движение «Солидарность» совершенно не интересны, убежден Роман Доброхотов. С его точки зрения, паблисити доклада получилось неудачным, похоже, американские спецслужбы не располагают должным опытом по публичной презентации имеющейся у них информации.

«Так или иначе, доклад многих разочаровал, – полагает он. – Другое дело, что помощник избранного президента Райнс Прибус уже заявил, что Трамп после брифинга с представителями спецслужб принял изложенную в документе информацию к вниманию и отнесся к ней серьезно».

Судя по всему, Трамп согласился с тем, что Россия имеет к кибератакам непосредственное отношение, предположил журналист.

Агентство Рейтер, ссылаясь на будущего главу администрации Белого дома Райнса Прибуса, выступавшего на телепередаче «Fox News Sunday», подтверждает это.

«Он признает то, что в данном конкретном случае это были организации из России», – цитируют медиа Прибуса.

Ранее Дональд Трамп скептически относился к подобным обвинениям в адрес России, утверждая, что кибератаки мог совершить кто угодно.

Правда, ведущий научный сотрудник сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО Наталия Бубнова не согласна с тем, как интерпретировали в прессе слова Райнса Прибуса.

«Я раз за разом слушала в записи его выступление на «Fox News Sunday», на который все ссылаются как на первоисточник, – сообщила она в комментарии «Голосу Америки». – И ничего такого не услышала, что ему приписывают сейчас».

Как ей представляется, один из ближайших советников Трампа говорил, что в том случае, если представители спецслужб соберутся вместе и открыто изложат внятно составленный доклад перед американской публикой, тогда избранный президент может согласиться с его выводами.

«Мне документ кажется совместным упреждающим ударом Конгресса и разведывательных служб по Трампу, – продолжила Наталия Бубнова. – А тот в последующие дни как бы отбивался от них в Твиттере».

Авторы доклада сами неоднократно признавали, что в открытой части доклада содержатся только косвенные улики, напомнила она.

«При этом одной в качестве одной из таких улик приводится радостная реакция в Москве на избрание Трампа президентом, – подчеркнула сотрудник ИМЭМО. – Но про это все знали и раньше, и это вовсе не является неоспоримым доказательством чего-либо».

Кроме того, Натальи Бубновой непонятно, зачем нужно было проводить какие-то исследования, чтобы обнародовать «секрет Полишинеля». В тоже время она согласна с тем, что российские хакеры и спецслужбы могли быть задействованы в упомянутых кибератаках. Как ей видится, решение Трамп противостоять американским спецслужбам в данном вопросе заметно осложняет его вступление в президентство.