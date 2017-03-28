Дальнобойщики против «Платона»: бессрочная стачка

МОСКВА – В понедельник стартовала бессрочная всероссийская стачка водителей большегрузных машин против системы «Платон», автоперевозчиков поддержали фермеры с Кубани, сообщают СМИ. В числе требований дальнобойщиков – отставка правительства Дмитрия Медведева и вынесение вотума недоверия президенту Владимиру Путину.

Организаторы акции заявляли, что в ней примут участие 50 регионов и более 10 тысяч водителей, пишет газета «Ведомости».

На сайте «Объединения перевозчиков России» (ОПР), выступившего одним из организаторов стачки, приводится полный список выдвигаемых требований, куда помимо политических требований входят полная отмена системы «Платон» (или ее реорганизация под транзитный транспорт с передачей управления государству), отмена транспортного налога, приведение режима труда и отдыха водителей в соответствие с российскими реалиями, наведение порядка на весовом контроле и предоставление перевозчикам обоснования расчётов размера акциза на топливо.

Стачка действует на территории всей страны – от Москвы и Санкт-Петербурга до Находки и Тюмени. Акция началась, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев отказался от удвоения тарифа «Платона» с 15 апреля. Тариф повысили «лишь» на 25%. Водители жалуются, что при существующих раскладах в их сфере деятельности они могут работать только себе в убыток.

На данном этапе дальнобойщики пообещали не перекрывать трассы. Тем не менее, власти усиливают репрессии как против автоперевозчиков, так и против фермеров.

Как сообщает ВВС, в Санкт-Петербурге по решению суда на 14 суток арестован глава ОПР Андрей Бажутин. Его накануне задержали сотрудники дорожной полиции, обвинив в незаконном управлении автомобилем. Это произошло вскоре после начала протестной акции в городе на Неве. Адвокат Бажутина назвал решение суда политически мотивированным.

Не менее драматично развиваются события в Краснодарском крае, откуда во вторник, 28 марта, группа фермеров намеревалась организовать второй тракторный марш на Москву. Фермеры возмущены произволом регионального и местного чиновничества и коррупцией.

Это не первая их попытка добраться до столицы с тем, чтобы пожаловаться президенту на невыносимую ситуацию. В августе прошлого года группа кубанских фермеров уже направлялась в путь на 17 тракторах. Но тогда полиция сорвала их планы, перехватив колонну в Ростовской области.

Шансы провести марш и в этот раз тоже невелики. Полиция под разными надуманными предлогами нейтрализовала организаторов акции. Один из них арестован на 12 суток за неуплату алиментов, несмотря на то, что он вызвался немедленно погасить месячную задолженность.

Кроме того, неизвестные в масках и балаклавах жестоко избили двух корреспондентов Радио Свобода, прибывших делать репортаж о фермерском марше. У журналистов отобрали компьютер и съемочное оборудование. Полиция фактически саботировала расследование преступления. По утверждению блюстителей порядка, записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости, не сохранились.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент выступил со специальным заявлением, в котором назвал неприемлемым «разбойное нападение на репортеров, выполнявших свои профессиональные обязанности. Томас Кент потребовал провести тщательное и всестороннее расследование нападения с акцентом на роль местной полиции, чтобы случившееся не стало еще одним звеном в цепи безнаказанных преступлений, совершенных в России против журналистов.

Лидер движения «Выбор России» Владимир Рыжков считает, что действия дальнобойщиков и их союзников – «предвестники более серьезных протестов».

социальная напряженность в стране очень велика, и она не выражается только в акциях сторонников Алексея Навального, она гораздо шире. Это ответ властям неуклонно беднеющего работающего населения»

«Если посмотреть, то протесты (в России) становятся все более частыми, массовыми, и тематика их тоже расширяется, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Так, только в Алтайском крае буквально за последнюю неделю прошло несколько массовых акций протеста. То есть, социальная напряженность в стране очень велика, и она не выражается только в акциях сторонников Алексея Навального, она гораздо шире. Это ответ властям неуклонно беднеющего работающего населения».

По мнению Владимира Рыжкова, пример дальнобойщиков, поддержанных кубанскими фермерами, в этом смысле весьма показателен.

«Система «Платон» отдана в частные руки и принадлежит людям, близким к президенту, – продолжил он. – Это фактически как винный откуп при царе. В случае с Кубанью фермеров изгоняют с земли люди, причастные к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву (бывшему губернатору края – В.В.), представителю власти. Так что не удивительно, что социально-экономический протест здесь легко переходит в политический».

Это происходит потому, что выгоду в данном случае получают люди, близкие к власти или напрямую с нею связанные, а потери несут миллионы простых граждан, утверждает лидер движения «Выбор России».

По официальным данным, система «Платон» по концессии отдана оператору «РТ-инвест транспортные системы» (принадлежит Игорю Ротенбергу и фонду «РТ-инвест»).

Председатель партии «Гражданская инициатива», экс-министр экономики России Андрей Нечаев в комментарии Русской службе «Голоса Америки» рассказал, что он много ездит по различным регионам страны и для него совершенно очевидно, что градус недовольства населения растет.

«Пока он выражается в разного рода конкретных акциях по частным поводам – экологические преступления, точечная застройка в жилых районах, пресловутая система «Платон», – заметил политик. – Но люди тем самым получают вкус к протестным действиям и соответствующий опыт. Провинция на самом деле бурлит. Хотя пока еще, конечно, эти проявления недовольства не выходят за рамки конкретных случаев и не носят подлинно массового характера».

Как представляется Андрею Нечаеву, воскресные манифестации в Москве и других городах в поддержку расследования, проведенного ФБК Алексея Навального, показали, что протестные акции приобретают новые черты и масштабы.

«Они уже достигают довольно большой величины, в том числе среди молодежи, - констатировал он. – И хотя формально шествие было направлено против коррупции, но понятно, что оно стало выражением общего недовольства властью и недоверия к ней».

Дальнобойщики – люди неглупые и прекрасно понимают, что эта частная проблема – система «Платон» – на самом деле порок системы

По словам председателя партии «Гражданская инициатива», дальнобойщики проделали сложный эволюционный путь: «Сначала они были ярыми сторонниками власти, приверженцами лозунга «Крым – наш» и теории, что Россия «встает с колен». Я несколько раз с ними встречался, когда они стояли в Химках, и уже тогда в их рядах стали появляться политические требования. Дальнобойщики – люди неглупые и прекрасно понимают, что эта частная проблема – система «Платон» – на самом деле порок системы. Соответственно, отсюда следует вывод: без каких-то глобальных изменений в системе власти данный вопрос не решить».

Оба политика сошлись во мнении, что протестные действия скажутся на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ и положении правительства.

«Президентские выборы уже не за горами, а экономическая ситуация продолжает стагнировать и ухудшаться, – подчеркнул Владимир Рыжков. –Предполагаю, что оппозиционные настроения будут расти и повлияют на итоги президентских выборов».

На его взгляд, это также вполне может привести к падению правительства Дмитрия Медведева.

«Если президент Путин решит, что нужно кого-то принести в жертву протестным настроениям и получить какие-то дивиденды от этого, так и произойдет»

«Если президент Путин решит, что нужно кого-то принести в жертву протестным настроениям и получить какие-то дивиденды от этого, так и произойдет», – резюмировал лидер движения «Выбор России».

Как видится Андрею Нечаеву, в администрации президента России есть разные сценарии выборов, но общий тренд понятен.

«Владимир Путин хочет сделать эти выборы как референдум доверия к себе лично как к лидеру нации, мудрому руководителю и слуге народа, – утверждает он. – И в этом смысле для него очень важно, чтобы в стране была стабильность, социальный мир, чтобы можно было говорить, что уровень поддержки близок к 90 процентам. Но протестные акции на корню подрывают эту теорию».

В отношении Дмитрия Медведева возможны все варианты, считает глава партии «Гражданская инициатива» – от скорейшей отставки, которая может последовать в самое ближайшее время, до сохранения за премьером его поста после выборов.

«Все будет зависеть от того, какую тактику изберет Путин на выборах. Если он не станет ничего не менять в системе управления, Медведев останется на месте. Если попытается поменять вертикаль власти, уйти от старого «политбюро», тогда будут появляться новые лица», – заключил политик.