Российские контрсанкции: удар по собственному потребителю

МОСКВА – По подсчетам экспертов Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли, из-за введенного властями в 2014 году в ответ на западные санкции продуктового эмбарго цены на товары в России поднялись в среднем на 3%. Причем, это почти в равной мере касается как санкционных товаров, так и несанкционных. Однако только этим последствия от контрмер не исчерпываются.

«Потребительский эффект связан со снижением благосостояния населения из-за роста цен в результате введения санкций», – цитирую российские медиа авторов исследования, охватившего период с 2014 по 2016 годы.

Денежные потери гражданина России экономисты оценили в 4380 рублей ежегодно.

Кроме того, по оценке экспертов, потребители из-за удорожания аналогов санкционных товаров «переключаются на идентичные более дешевые и более низкого качества отечественные и импортные товары из других стран».

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев в интервью «Голосу Америки» напомнил, что ускоренный рост инфляции в России в результате эмбарго признавался на официальном уровне, в том числе Банком России и Минэкономразвития.

«Конечно, контрсанкции повлияли и на рост цен, – добавил он. – Мы проводили собственные исследования на эту тему, только подсчеты делали в рублях, и пришли, в общем, к схожим выводам. А привели к таким последствиям необдуманные действия властей».

Причем повышение цен произошло не только на импорт, а на все товары соответствующих групп, уточнил профессор.

«Так что, с оценками о том, что за санкции, и еще в большей степени за контрсанкции, приходится расплачиваться потребителям из своего кошелька, невозможно не согласиться,

«Так что, с оценками о том, что за санкции, и еще в большей степени за контрсанкции, приходится расплачиваться потребителям из своего кошелька, невозможно не согласиться, – констатировал он. – Это действительно так».

По мнению Игоря Николаева, эффект от введения эмбарго получился неоднозначным и противоречивым.

«Некоторый стимул к импортозамещению был, это очевидно, – признает он. – Хотя и его не стоит преувеличивать. С другой стороны, «пальмовый» сыр стал притчей во языцех. Безусловно, мы получили более скудный ассортимент, снижение качества и ускоренный рост цен».

В значительной степени правительство ударило по рядовым потребителям, простому населению, посетовал профессор.

«К сожалению, с точки зрения экономики ничего не просчитывалось. Здесь, очевидно, ставились во главу угла другие интересы и соображения», –резюмировал он.

Старший научный сотрудник Институт экономической политики имени Т.Е.Гайдара Сергей Жаворонков согласен, что за все в итоге расплачивается потребитель.

У нас произошла двукратная девальвация национальной валюты, что и вызвало всплеск инфляции. Продуктовая инфляция за 2014-2015 годы составило 30 процентов только по официальным данным».

«Эмбарго способствовало росту цен, хотя и не стало главной причиной этого, – заметил он в комментарии «Голосу Америки». – У нас произошла двукратная девальвация национальной валюты, что и вызвало всплеск инфляции. Продуктовая инфляция за 2014-2015 годы составило 30 процентов только по официальным данным».

Кроме того, эмбарго отрицательно отразилось на качестве и ассортименте продуктов, считает экономист.

Ранее экономисты РАНХиГС пришли к выводу, что продуктовое эмбарго не нанесло существенного урона тем странам, против которых оно вводилось.

Сергей Жаворонков солидарен с их заключением.

Россия с 2 процентами мирового ВВП сама по себе не может больно ударить в силу своей малозначимости для мировой экономики».

«Западу это все равно, что слону дробинка, – подчеркнул он. – Экспорт сельскохозяйственных товаров в странах Европы только вырос. Россия с 2 процентами мирового ВВП сама по себе не может больно ударить в силу своей малозначимости для мировой экономики».

С точки зрения сотрудника Института Гайдара, от эмбарго пострадали всего несколько стран, у которых доля экспорта в Россию была значимой.

«Это Украина, Польша, Финляндия и Литва, прежде всего, – перечисляет он. – Об остальных странах говорить смешно. Потому что, например, сельскохозяйственный экспорт Германии в Россию до введения санкции составлял около 3 процентов».

Во многом контрсанкции затевались российскими властями «для пиар- эффекта», убежден Сергей Жаворонков.