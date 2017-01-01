Год экологии – повод для пиара Путина

МОСКВА – Под занавес прошлого года в России неожиданно с самых высоких трибун заговорили о назревших, если не перезревших экологических проблемах. Так, на заседании Госсовета президент Владимир Путин заявил, что страна ежегодно в результате неблагополучной экологии теряет около 15 % ВВП, а поверхностные воды в стране сильно загрязнены.

«Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные. 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой», – в частности, сказал президент.

Коснулся он и многих других экологических проблем, которым несть числа.

Статус-кво

Русская служба «Голоса Америки» попросила экспертов-экологов оценить сложившуюся ситуацию и поделиться своими прогнозами.

Руководитель энергетической программы Гринпис России Владимир Чупров считает, что каких-то прорывов в худшую или лучшую сторону в 2016 в экологической сфере страны не произошло. На его взгляд, идет постепенная деградация системы охраны окружающей среды в РФ.

«Звучит очень много риторики о том, что все у нас будет хорошо, но оценивать год нужно, конечно же, по реальным результатам, а они не вдохновляют, - констатировал он. - Сегодня общественное мнение о праве на здоровую окружающую среду игнорируется чиновниками».

В качестве характерного примера эколог указал на то, что происходит в Москве с зелеными насаждениями.

«Символично, что под конец года в парке Кусково задержали более десяти человек, протестовавших против вырубки деревьев, - добавил он. - Это еще раз доказывает, что в России ничего не меняется к лучшему».

По данным портала Greenpeace.org, полицейские разогнали лагерь активистов в Кусково и задержали 12 человек, включая журналиста телеканала «Дождь», который снимал репортаж.

Помимо этого Владимир Чупров перечислил застарелые проблемы, так и не нашедшие своего решения в 2016-м: «Долго говорили, что делать с мусором - в итоге решили его сжигать. Не решена проблема пожарной охраны лесов. И нет реальных подвижек по энергосбережению - реализуются отдельные проекты, но без поддержки государства. Ратификация Парижского соглашения переносится на отдаленные сроки. Угольное лобби блокирует инициативу по введению климатических норм в стране».

В общем, у нас стабильно «никак», резюмировал глава энергетической программы Гринпис России, страна на обочине.

В свою очередь, эколог Евгения Чирикова отметила, что в сфере экологии России преобладали в основном неприятные тренды. По ее наблюдениям, после того как упали цены на углеводороды, российские власти стали придумывать все новые и новые способы извлечения денег из кармана граждан и из природы.

«Поэтому, например, в прошлом году власти преподнесли такой «подарок» как возобновление вырубок деревьев, уничтожение различных парков и зеленых зон, чего раньше себе представить было невозможно, - возмущается она. - Если то, что происходило с Химкинским лесом несколько лет назад, казалось просто чудовищным, теперь становится нормой».

Другой тренд, бросившийся в глаза Евгении Чириковой – уничтожение экологических организаций. В то же время она отметила, что люди отвечают на вызов власти и перестают быть равнодушными, не взирая сильно выросшую в результате введения репрессивного законодательства «цену на протест».

«Вспомним, как власть разбиралась с защитниками «торфянки», когда в одно утро было арестовано сразу 12 человек, включая детей и женщину-инвалида, - аргументирует эколог. - Несмотря на серьезные репрессивные меры, по всей стране граждане самоорганизуются, чтобы защищать свою малую родину, то, что они привыкли рассматривать из окна квартиры».

По ее оценке, это очень хорошая тенденция.

«Это зарождение нового гражданского общества, которое можно только приветствовать. Обычно, когда я об этом рассказываю, особенно за границей, мне не особенно верят. Потому что принято считать, что после 2011-2012 годов протестная волна сошла на нет, а народ инертен, но это неправда», - обобщила Евгения Чирикова.

Сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк также считает, что в 2016 правительство РФ продолжало усиливать давление на гражданское общество с помощью закона об «иностранных агентах». По его мнению, преследования коснулись преимущественно тех общественных организаций, которые демонстрируют «недостаточную лояльность властям в форме критики тех или иных государственных решений».

«Ряд экологических групп заявили о самоликвидации, - проинформировал он. - Фактически российские власти разделили общественные

организации на «дружественные» (сюда входят группы,

организованные самими властями и/или работающими в интересах чиновников) и прочие, место которых в списках "иностранных агентов"».

По его данным, впервые за весьма долгое время появились случаи отказа от

строительства АЭС по российским проектам в других странах: «До сих пор "Росатом" козырял своим "портфолио" с заказами на новые реакторы, которые в самой госкорпорации оценивают в сумму свыше $100 млрд. В 2016-м от проекта АЭС отказался сначала Вьетнам, а затем в ЮАР объявили о переносе сроков строительства АЭС на поздние 2030-е, что очевидно нужно расценивать как завуалированный отказ».

Перспективы и прогнозы

В связи с общей тенденцией в 2017 могут появиться новые отказы в строительстве атомных объектов по экономическим причинам, спрогнозировал Владимир Сливяк. С его точки зрения, ядерные реакторы - слишком дорогое удовольствие, их строят все меньше и меньше, а вот возобновляемые источники энергии активно развиваются по всему миру и дешевеют. А ввиду того, что российские власти провозгласили 2017-й «Годом экологии» негативные тенденции будут только усиливаться, уверен он.

«Поблажки и финансовая поддержка предназначены тем, кто тесно дружит с властью. Остальные экологические группы будут испытывать еще более тяжелое давление - для власти они никакие не экологи, а пособники тех, кто хочет дестабилизировать обстановку в стране», - подытожил сопредседатель группы «Экозащита!»

Владимир Чупров также пока не усмотрел со стороны официальных структур инициатив, которые могли бы обнадежить общественность и убедить ее в том, что год экологии станет таковым не по названию, а по сути.

«Более того, сейчас у руководства страны и регионов в планах шаги по дальнейшему демонтажу того хорошего, что у нас было в области экологии, продолжил он. - С подачи господина Собянина уничтожают «зеленые легкие» Москвы, а троллейбусы переводятся с электротяги на жидкое топливо, в том числе дизельное».

По сведениям эколога, планы по разведке нефти на арктическом шельфе зафиксированы, поэтому их реализация продолжится.

«Хотя было заключение, что это невыгодно и даже в энергетической стратегии зафиксировали, что добычу следует перенести на 2035 год, недоумевает он. - Тем не менее, планы на разведку есть, а это огромные деньги, которых в стране не хватает».

Ожидается, что в середине января по итогам Госсовета Путин подпишет ряд поручений в области экологии, напомнил Владимир Чупров.

«Давайте посмотрим, что в них будет», - призвал он.

Но в любом случае нужно понимать, что большая часть президентских поручений в стране не выполняется или выполняется так, чтобы лучше их не трогали, предупредил гринписовец.

Евгения Чирикова заметила, что Владимир Путин по поводу Года экологии уже высказал немало красивых слов «и даже процитировал Вернандского».

«По идее, все должны этому радоваться, - рассуждает она. - Наконец-то, президент обратил внимание на экологические беды, называл Россию экологическим донором мира. Но на все нужно смотреть не по словам, а по делам. Очень часто наши власти говорят одно, а делают абсолютно другое, особенно этим Путин грешит».

«…Единственное хорошее, что он мог бы сделать прямо сейчас – сократить военные расходы и сделать нормальное перераспределение бюджетных денег, в частности, на решение экологических проблем. На экологию в России тратят преступно мало», - подытожила Евгения Чирикова.

При этом она думает, что Год экологии здесь ничего не поменяет, а для Путина это – всего лишь повод для пиара.