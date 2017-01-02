Права человека в России: курс на репрессии

МОСКВА – 2016 год ознаменован в России, в частности, тем, что впервые была вручена государственная премия за достижения в области правозащитной деятельности. Ее лауреатом стала «доктор Лиза» – Елизавета Глинка, которая в декабре погибла в результате крушения Ту-154 Минобороны РФ, направлявшегося в Сирию.

Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает одним из знаковых событий года то, что президент Владимир Путин на традиционной встрече с правозащитниками поддержал их позиции «по целому ряду вопросов».

«Но радоваться рано, потому что мы знаем, что далеко не всегда президентские поручения выполняются так, как они были задуманы. И даже сформулированы», – уточнил он в интервью ТАСС.

Глава СПЧ напомнил, что в 2015 году президент поручил уточнить закон об НКО – «иностранных агентах».

«И результат его реализации превзошел все ожидания, но только в противоположную сторону: закон признал политической любую публичную деятельность и практика его применения не улучшилась, а ухудшилась», – констатировал он.

Опрошенные Русской службой правозащитники выступили с еще более жесткой оценкой ситуации в стране. Председатель Комитета «Гражданское содействие», член правления Общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина считает, что ведущим трендом 2016-го стало «уничтожение, прежде всего, гражданского и правозащитного сообщества.

«При этом даже те безобразные законы, которые были приняты, нарушаются, – добавила она. – Характерный пример – история с Международным «Мемориалом», который не подпадает под определение «иностранных агентов», но все-таки был внесен в пресловутый реестр».

Светлана Ганнушкина также указала на преследования в отношении правозащитного центра «Мемориал».

«Мемориал разместил эту маркировку («иноагента»), которая позорит скорее не нас, а тех, кто ее придумал, но, тем не менее, был оштрафован на очередные триста тысяч (рублей), – утверждает она. – Это огромные деньги для общественных организаций и прямо ведет к их уничтожению».

По мнению правозащитницы, в стране преобладает «абсолютный настрой» на репрессивное законодательство и поведение в отношении к людям, а «бездумная Дума продолжила принимать безумные законы». Она считает, что в этом смысле 2016-й был хуже предыдущего.

Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев согласен, что в ушедшем году преобладал негативный тренд с точки зрения прав человека.

«Это происходит фактически на протяжении всех последних 16 лет – с некоторыми колебаниями, – подчеркнул он. – Обнадеживает лишь то, что пока к полноценному репрессивному режиму в России еще не пришли, хотя тенденции к этому есть большие».

По словам исполнительного директора движения «За права человека», репрессии затрагивают все больше и большее количество людей.

«Они становятся по существу массовыми, – настаивает он. – С одной стороны, идут политические преследования сотен людей. Государственные структуры как на федеральном уровне, так и региональном вмешиваются в судопроизводство, и количество таких случаев постоянно увеличивается».

Однако больше всего людей в 2016-м пострадало, по данным Льва Пономарева, даже не столько за свои убеждения, сколько за некие действия в Интернете.

«В частности, пользователей Сети привлекали к ответственности за перепост той или иной информации, – уточнил он. – А последний случай с блогером Кунгуровым, которому дали два года реального срока за то, что он всего лишь написал статью «Кого путинские «соколы» бомбят в Сирии», просто вопиющий».

По оценке правозащитника, это очень серьезный сигнал, и в будущем году следует ожидать еще больше уголовных дел в отношении пользователей Интернета. Также он уверен, что резкому ухудшению ситуации с правами человека в стране послужила война в Сирии, что «аукнется» и в 2017-м.

19 декабря прошлого года Госдепартамент США осудил признание 150-й по счету неправительственной организации в России «иностранным агентом». Как подчеркнул тогда пресс-секретарь Госдепа Джон Кирби, использование термина «иностранный агент» предполагает отношение к этим организациям как как предателям. Народ России заслуживает сильного и демократического государства, уважающего ту роль, которую играет гражданское общество, продолжал Кирби. «Мы призываем российское правительство отменить этот закон, а также придерживаться своих международных обязательств в сфере прав человека», – заявил он.

У Светланы Ганнушкиной надежды, что закон отменят само по себе, нет. Она убеждена, что за это надо бороться.

«Зато у меня есть надежда в каждом конкретном деле, и тут я оптимист, иначе нельзя работать», – резюмировала она.

Тем не менее, на взгляд председателя Комитета «Гражданское содействие», перспективы у граждан России в том, что касается прав человека, «весьма мрачные».

Лев Пономарев согласен, что закон об «иностранных агентах» не отменят.

«В этом смысле никаких перспектив нет, – полагает он. – Будут штрафовать, если внесенные в «черный список» НКО не примут на себя обязательства везде указывать, что они «иноагенты». Но не исключено, что (власти) сделают следующий шаг – просто не допустят финансирования за счет иностранных фондов».

Как представляется правозащитнику, к этому все и идет.

«А финансироваться НКО будут по остаточному принципу государством, что послужит декорацией для репрессивного режима».

По признанию исполнительного директора движения «За права человека», в правозащитных организациях прекрасно понимают, что прикрыть их могут в любой момент.