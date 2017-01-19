Инаугурация Трампа и заботы российской пропаганды

МОСКВА – Итак, в пятницу пробьет час инаугурации Дональда Трампа. Как сообщают СМИ, избранный президент США уже прибыл в Вашингтон, где ему предстоит принести присягу в качестве 45-го главы государства. По традиции, церемония пройдет на ступенях Капитолия.

Россию на инаугурации будет представлять посол РФ в США Сергей Кисляк, в российских медиа писали, что в Вашингтон также направился политик и уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Если судить по недавним высказываниям российских официальных лиц в адрес уходящей администрации, может показаться, что в Москве ожидают этого события не меньше, а может, даже больше, чем в столице США.

Русская служба «Голоса Америки» выяснила у экспертов, что они думают на счет того, как будет перестраиваться после прихода к власти Дональда Трампа российская пропаганда, способна ли она отказаться от курса на антиамериканизм и чем может компенсировать потерю такого испытанного инструмента мобилизации масс?

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников полагает, что все зависит от того, какую команду пропагандистским СМИ дадут из Кремля. Как ему представляется, внятная позиция российского руководства по отношению к избранному президенту США пока еще не согласована и не выработана.

«Многое также будет зависеть от того, какие первые шаги и заявления предпримет Трамп, – уточнил он. – Пока пропаганда работает во вполне себе в дружелюбном ключе. Весь российский истеблишмент застыл в ожидании, и с Трампом носятся, как с хрустальной вазой, боясь невзначай обидеть его».

Наверное, это правильно с рациональной точки зрения, считает Андрей Колесников: «Если в Москве хотят восстановить с США более-менее конструктивные отношения, изменить формат этих отношений, а потом, может быть, вообще изменить ситуацию в западном мире в целом, используя Трампа, Марин Ле Пен и так далее – так и надо действовать».

Но это небыстрый процесс, предупреждает политолог.

«В течение ближайших недель в российских высших кругах будет преобладать достаточно высокая степень неопределенности, – спрогнозировал он. – Очевидно, сверху дана команда относиться к этому персонажу мировой политики крайне осторожно. А дальше все действительно будет зависеть от того, как будет выстраиваться диалог с Трампом и его командой».

Может показаться, что созданная госпропагандой в России концепция осажденной со всех сторон крепости разваливается, заметил Андрей Колесников.

«Но что мешает этой концепции окончательно развалиться, так это пока еще сохраняющаяся, в принципе, общезападная позиция по отношении к России в контексте проблемы Крыма, сирийского конфликта, а также к самому Путину как к персонажу политики, – подчеркнул он. – Санкции тоже никуда не делись. Не следует забывать и про НАТО, которая совершенно не собирается играть по правилам Трампа, а настроена поступать в соответствии с собственными приоритетами, выработанными за последние десятилетия».

Соответственно, на самом деле, еще немного рано делать выводы, а значит, и рано упразднять концепцию России как осажденной крепости, она еще работает и поработает еще как минимум несколько месяцев, полагает эксперт.

По оценке шеф-редактора интернет-издания Insider Романа Доброхотова, вся политика Кремля в отношении США находится сейчас в чрезвычайно проблематичном положении, поскольку раньше российская пропаганда была выстроена по принципу борьбы с Америкой.

«А когда Трамп де-факто придет к власти, эту концепцию придется подвергнуть сомнению, – утверждает он. – Потому что недружелюбные шаги по отношению к США могут расстроить перспективу налаживания сотрудничества и ударить по таким болезненным (для Кремля) темам, как Украина, Сирия, санкции и так далее».

По мнению журналиста, Россией сейчас демонстрируются жесты, которые символически должны обозначать готовность Москвы к потеплению отношений с Вашингтоном.

«Правда, Кремль оказалась заложником в этой ситуации, так как совершенно непонятно, как это потепление интерпретировать с точки зрения пропаганды, кто теперь будет во всем виноват, в том числе в экономическом кризисе, – пояснил Роман Доброхотов. – В верхах, как выяснилось, не готовы к тому, что старую концепцию необходимо перестраивать».

Шеф-редактор Insider убежден, что штатные пропагандисты крайне озабочены поиском альтернативы внешнего врага, которого надо срочно придумать.

Член федерального политсовета Партии народной свободы (ПАРНАС) Наталья Пелевина, напротив, уверена, что на роль внешнего врага российская власть обязательно кого-то быстро найдет.

«Сейчас таким врагом по-прежнему остается Украина, – продолжила она. – Антиукраинская тема сейчас опять поднимается в СМИ с новой силой. По-моему, это достаточно заметно».

На ее взгляд, такая тенденция в обозримой перспективе будет лишь крепнуть.

«Если же по тем или иным причинам из этого ничего не выйдет, хотя думаю, что выйдет, недругов станут искать где-нибудь еще – на Ближнем Востоке, например, – полагает Наталья Пелевина. – Путинская система без образа внешнего врага обойтись не может, потому что эта концепция принимает на себя все удары, списывает весь негатив и является оправданием очень многому».

По словам представителя Партии народной свободы, сегодня, вторя президенту Путину, основные государственные СМИ всячески защищают Трампа чуть ли не как собственного лидера во всех неоднозначных историях, будь то хакерские атаки или компромат.

«Между тем, если определенные решения со стороны новых хозяев Белого дома будут не в пользу России, то, соответственно, будет перенастроена и вся пропагандистская машина, работающего сегодня пока еще абсолютно на Трампа», – обобщила она.

Наталья Пелевина думает, что в Кремле будут реагировать на посылы из Вашингтона и на решения оттуда, а пропагандисты, в свою очередь, станут равняться на восприятие событий Путиным.