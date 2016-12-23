Путин против «неподготовленной» встречи с Трампом

МОСКВА – Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, провел 12-ю по счету, «большую» пресс-конференцию с участием как российских, так и зарубежных журналистов. Нынешняя пресс-конференция была перенесена с четверга из-за участия Путина в траурной церемонии по поводу гибели посла России в Турции.

Большинство заданных российскому президенту вопросов касалось внутриполитических проблем, однако была также затронута и внешняя политика. В частности, в ходе пресс-конференции дважды задавались вопросы относительно российско-американских отношений.

Говоря о перспективе личной встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин заметил, что вначале избранный президент США должен сформировать свою команду. А неподготовленные встречи, по мнению президента РФ, «нецелесообразны».

Путин также сказал, что главный вопрос, который должны обсудить главы двух государств – это вопрос нормализации отношений.

«Господин Трамп в ходе избирательной кампании говорил о том, что он считает правильным нормализовать российско-американские связи ввиду того, что хуже уже точно не будет, потому что хуже некуда, – сказал президент РФ. – И я с ним согласен».

По его словам, они с Трампом вместе подумают, «как сделать так, чтобы было лучше».

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что Кремль не пойдет на втягивание в непосильную для страны по затратам гонку вооружений и выразил уверенность, что российские системы преодоления ПРО эффективнее, чем сама противоракетная оборона. Как считает российский лидер, предпосылки новой гонки ядерных вооружений возникли после выхода США из договора по ПРО.

Этому обращению Путина к теме ядерных вооружений предшествовало вчерашний обмен заявлениями лидеров США и России. Избранный президент США Дональд Трамп накануне заявил , что намерен «существенно укрепить и расширить» ядерный потенциал Соединенных Штатов. Трамп в четверг написал в «Твиттере», что США должны предпринять этот шаг, «пока не настанет момент, когда мир образумится насчет ядерного оружия».

Заявление Трампа прозвучало спустя несколько часов после того, как российский президент Владимир Путин выступил с призывом увеличить ядерный арсенал своей страны.

Для Путина эти слова Трампа не оказались неожиданностью – на пресс-конференции он напомнил, что они находятся в рамках предвыборных заявлений новоизбранного президента. Путин заявил, что Россия вынуждена развивать свои "ударные вооружения" с того момента, как в 2001 году Америка в одностороннем порядке вышла из договора по противоракетной обороне.

Обвинения американских политиков в том, что Россия вмешивалась в ход выборов президента США, Путин отверг, назвав их попыткой, проигравшей выборы Демократической партии свалить свои неудачи на других.

При этом он обошел вопрос о роли Москвы во взломе американских серверов и вмешательстве посредством российских хакеров в процесс выборов президента США. По его словам, «проигравшая сторона всегда ищет виновных на стороне».

Путин попытался представить, что, главное – это информация, добытая хакерами. На этом фоне национальную принадлежность компьютерных взломщиков Путин считает не основной.

Напомним, Белый дом утверждал, что за хакерскими атаками на серверы Национального комитета Демократической партии США стоит лично российский президент. А специализирующая на кибербезопасности американская компания CrowdStrike обвиняет во взломе серверов непосредственно российскую военную разведка (ГРУ).

Помимо прочего, Владимир Путин указал на архаичность выборной системы США и на то, что действующая администрация «беззастенчиво» использовала административный ресурс.

Политолог Дмитрий Орешкин согласен, что система действительно архаичная.

«Но она уже двести лет такая, и нравится американцам, – уточнил он в интервью «Голосу Америки». – Важно, что эта система эффективна. Во всяком случае, сами американцы считают ее таковой».

На взгляд политолога, здесь в ответе Путина явно чувствуется пропагандистский подтекст, что в России с выборами дело обстоит как бы получше.

«Хотя у нас результаты выборов откровенно «нарисованы», – констатировал он. – Рамзан Кадыров в 2012 году на президентских выборах приписал Владимиру Путину 99,8 % голосов при явке 99,6 %. Понятно, что это абсолютно советский результат, под копирку».

И в 2016 году 15-16 «региональных султанатов» на выборах в Госдуму обеспечили «Единой России» парадоксальный результат, когда она набрала на четыре миллиона голосов меньше в физическом выражении, чем в 2011 году, и при этом на 5 % голосов больше (49 % против 54 %), констатировал Дмитрий Орешкин.

«А в крупных кластерах страны – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск – явка была около 35 % и за «ЕР» – около того же, - продолжил он. – Но счет тех же «султанатов» при реальном падении рейтинга «ЕР» процентов на 10 ее региональный рейтинг вырос на 5 %».

На этом фоне для того, чтобы рассуждать о преимуществах российской избирательной системы или о недостатках американской системы, надо быть Владимиром Путиным, заключил политолог.

В свою очередь, директор открытого клуба «Международный диалог», политолог Григорий Амнуэль в комментарии «Голосу Америки» с удивлением заметил: «Либо мы живем в разных мирах, либо это потеря президентом реальной ориентации в пространстве, связанная с тем, что он доверяет только тому, что ему кладут на стол помощники, или же он читает исключительно Раша Тудей».

Безусловно, американская избирательная система не совершенна, добавил политолог.

«Но она существует более двухсот лет, и политических катаклизмов в истории США в связи с этим не возникало. Бывают пересчеты голосов, но не более того. Незаконных, неконституционных захватов власти США не знают. Безусловно, к американской избирательной системе придраться можно, но я пока не могу привести другого, более совершенного механизма».

Что касается сравнения ее с российской системой, то с тех пор, как Сталин придумал формулу «не важно, кто как голосует, важно, кто как считает», она действует и в ходе нынешних избирательных кампаний в России, уверен Григорий Амнуэль».

Не лучше ль в таком случае, как говорил баснописец Крылов, на себя оборотиться? – задается он вопросом. По его убеждению, в итоге последних выборов в России значительная часть граждан не уверена в полной легитимности власти в стране.