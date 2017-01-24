Астана: переговоры вместе, коммюнике – врозь

МОСКВА – По завершению встречи в Астане Россия, Турция и Иран, выступившие в роли стран-гарантов, договорились между собой о мониторинге по соблюдению режима прекращения огня в Сирии, сообщают 24 января СМИ со ссылкой на итоговое коммюнике. В тоже время представители вооруженной сирийской оппозиции выработали свой документ и представили его в ООН.

Переговоры в Астане длились два дня и завершились во вторник. В них также приняли участие специальный посланник ООН Стаффан де Мистура и в качестве наблюдателя – посол США в Казахстане Джордж Крол.

Страны-гаранты поддержали желание представителей сирийской оппозиции продолжить через посредников переговоры с официальным Дамаском и подтвердили готовность к дальнейшей борьбе против радикальных экстремистских группировок «Исламское государство» и Фронт Ан-Нусра.

Помимо этого, в трехстороннем совместном заявлении подтверждается верность идее суверенности и целостности Сирии.

Как отмечают наблюдатели, недовольство оппозиции вызвало отсутствие в тексте упоминания о негативной роли Ирана в сирийском конфликте.

«Иран возглавляет ряд военных атак, которые приводят к вынужденному переселению тысяч сирийцев и кровопролитию. Коммюнике узаконивает эту роль», – цитирует агентство представителя сирийской оппозиции.

Директор российского Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин в комментарии «Голосу Америки» сказал, что итоги встречи в Астане успешными назвать нельзя, хотя и провальными тоже.

«Тремя странами-гарантами принято совместное коммюнике, но оппозиция отмежевалась от него и выступила со своим документом, – констатировал он. – Это принципиально важно».

По оценке политолога, между противоборствующими в Сирии сторонами контактов на переговорах не было, а если и были, то «со знаком минус».

«Страны-гаранты не смогли обеспечить прогресс в этом смысле, – добавил он. – В основном все были озабочены тем, чтобы сохранить лицо. А главный позитив заключается в том, что мероприятие состоялось, и оно может стать предвестником Женевы, во всяком случае, первым шагом на пути к ней. Вот, собственно, и все».

Швейцарский раунд мирных консультаций предварительно назначен на 8 февраля.

Александр Шумилин убежден, что без США и без женевского формата достичь прорыва на сирийском направлении не удастся.

Представитель Сирийского национального совета в России, член движения «Декларация Дамаска» профессор Махмуд Хамза согласен с таким посылом. Более того, на его взгляд, одним из главных минусов прошедших переговоров стало именно отсутствие на них делегации США.

«Мы как оппозиция все время подчеркивали, что не придаем Астане большого значения, – продолжил он в беседе с корреспондентом «Голоса Америки». – Главные переговоры должны пройти под эгидой США, Европы, ООН и представителей арабских стран. Мы очень хотели бы этого. Но, к сожалению, роль США (в урегулировании сирийского кризиса) пока не заметна, и позиция их сейчас неясна».

Между тем, Москва допускает, что в перспективе число стран-гарантов прекращения огня в Сирии возрастет, в том числе за счет США. Об этом во вторник заявил глава российской делегации в Астане, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Как цитируют его слова российские медиа, он контактировал с послом США в Казахстане, и тот выразил заинтересованность Вашингтона в подключении к переговорному процессу, сказав, что такие сигналы со стороны новой администрации Трампа поступают.

В то же время Махмуд Хамза полагает, что встреча в Астане ничего существенного не дала.

«Да, была подтверждена верность принципам приостановления боевых действий в соответствии с договоренностями, достигнутыми еще в Анкаре, – заметил он. – Стороны предложили выработать механизм по наблюдению за соблюдением прекращения огня. Но все эти заявления носят общий характер и не имеют никакой практической составляющей».

Также к недостаткам встречи в Астане профессор отнес тот факт, что там не было представителей созданного в Эр-Рияде высшего политического органа оппозиции. Как ему представляется, главный смысл переговоров заключался в том, чтобы Россия, Турция и Иран продемонстрировали миру, что они без США и Европы стали контролировать контакты между правительством Асада и оппозицией.

«Поэтому, как мне кажется, важнее то, что будет после Астаны. По моей информации, на севере Сирии в провинции Идлиб вооруженная оппозиция и Фронт Ан-Нусра уже воюют друг с другом, потому что ан-нусровцы сочли, что их предали. К Женеве же встреча в Астане имеет мало отношения», – резюмировал Махмуд Хамза.

Позиция Турции

Эксперт по евразийской политике аналитического центра «Международная организация стратегических исследований» (Анкара) Керим Хас (Kerim Has) подчеркнул, что сирийский кризис остаётся важнейшим вопросом для Турции и продолжает оказывать активное влияние на динамику и процессы во внутренней политике Анкары, а также непосредственно влияет на внешнеполитическую стратегию государства.

«Вопрос урегулирования ситуации в Сирии напрямую связан с безопасностью Турции как внутри, так и непосредственно у её внешних границ, – утверждает он в интервью «Голосу Америки». – Более того, совершенно очевидно, что участие Турции в разрешении сирийского кризиса оказывает прямое влияние на отношения Анкары с западными партнерами, поэтому необходимость изменения внешнеполитической траектории широко обсуждается как в самой стране, так и за её пределами».

По словам аналитика, по итогам встречи в Астане уже сейчас можно говорить о том, что наладился положительный процесс, который хоть и медленно, но может выйти на принципиально новый уровень.

«В Турции положительно восприняли как саму идею проведения встречи, так и её место, – свидетельствует он. – Известно, что Казахстан имеет тесные связи как с Россией, так и с Турцией. К тому же, в течение непродолжительного времени именно Астана стала своеобразным медиатором в решении межгосударственных противоречий: так было и с высокой напряженностью турецко-российских отношений, и с вопросами, касающимися урегулирования украинского кризиса и региональных проблем».

Как видится эксперту, главным итогом встречи в Астане стало создание трехстороннего механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.

«Таким образом, можно предположить, что с большей степенью вероятности Анкара, Москва и Тегеран будут идти по пути углубления сотрудничества и переговорного процесса, а также оказания влияния на те стороны конфликта, с которыми у каждого из государств есть "взаимопонимание"», – обобщил он.

Здесь, по его мнению, необходимо понимать, что сирийский кризис имеет под собой трехуровневую основу, поэтому решение конфликта возможно лишь в случае разрешения всех составляющих, а именно: локальной, региональной и глобальной.

«Так, на локальном уровне можно выделить участие в сирийском кризисе как террористических организаций, так и негосударственных акторов, которые ведут борьбу друг против друга и в то же время против правительственной армии Асада, – пояснил специалист. – Региональный уровень подразумевает вовлеченность в кризис таких стран, как Турция, Иран, Саудовская Аравия, Катар. Выделяется и геополитический уровень, который, по большому счету,отражает противостояние России и Запада, в первую очередь в лице США. В этом контексте очевидным шагом вперёд является сближение позиций региональных акторов с позицией России, что даёт надежду на позитивные сдвиги в дальнейших переговорах и конкретных действиях».

Что касается налаживания турецко-американских отношений при новом президенте США, то Керим Хас пока затруднился с прогнозами.

«Это объясняется и тем, что мы не имеем возможности ознакомиться с конкретной стратегией новой администрации в отношении Ближнего Востока, пока можно базироваться лишь на заявлениях официальных лиц, – уточнил он. – Однако и здесь возникает проблема. Так, например, в одном из своих выступлений Дональд Трамп говорит о необходимости сотрудничества с Анкарой, в другом – высказывает поддержку курдским "военным подразделениям", которые Анкара считает террористическими, а Вашингтон использует для достижения своих целей в сирийском кризисе».

Аналитик предположил, что одним из первых вопросов, которые могут обсуждаться в контексте турецко-американских отношений, станет вопрос прекращения поддержки курдских сил со стороны Вашингтона

По данным ООН, за годы гражданской войны в Сирии погибли свыше трехсот тысяч человек, а более 9 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.