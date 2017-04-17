Пхеньян – Вашингтон: словесная война

МОСКВА – Пхеньян не откажется от испытания ракет вопреки международному давлению и усилению конфронтации с США. Об этом в интервью Би-би-си заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства КНДР Хан Сонг-Рёль.

«Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе», – сказал он.

Кроме того, замминистра иностранных дел Северной Кореи заметил, что война может разгореться, если США будут «достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства».

В свою очередь, заместитель постоянного представителя КНДР при ООН заявил, что в регионе в любой момент может начаться ядерная война.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о последствиях проводимой им политики, приводящей к усилению ядерной угрозы.

«Всего две недели тому назад весь мир стал свидетелем решительных и сильных действий нового президента США в Сирии и Афганистане. Северной Корее лучше не испытывать его решительность», – сказал Майк Пенс.

По его словам, США решительно настроены на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове «мирными средствами, путем переговоров». «Тем не менее рассматриваются все варианты действий, пока мы продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи за денуклеаризацию полуострова и долгосрочные процветание и свободу населения Южной Кореи», – подчеркнул вице-президент США.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, профессор, бывший посол в Южной Корее и Японии Александр Панов полагает, что у США нет стратегии решения северокорейского конфликта. Как ему представляется, «нервная реакция» нынешней администрации на некоторые события связана в основном с тем, что Дональд Трамп «пытается компенсировать свои неудачи во внутренней политике демонстрацией военной силы во внешней политике».

«Что касается корейского вопроса, то это, конечно, тупик, – констатировал он интервью «Голосу Америки». – Даже если и будет нанесен удар (по КНДР), он все равно ничего не решит, а наоборот, приведет к эскалации конфликта».

По словам профессора, в ответ северокорейцы способны ударить так, что «мало никому не покажется», а ущерб от американских действий может оказаться минимальным.

«Потому что они (северокорейцы) все уже давно и надежно спрятали, – пояснил он. – Поэтому Трампу, видимо, советники и порекомендовали воздержаться от нанесения удара. Мол, демонстрация мощи, усиление давления – это одно, а вот что касается реальных военных действий, то лучше их не допускать.

По мнению Александра Панова, об этом же говорят и руководство КНР, РФ и Японии.

«Да и южнокорейцы тоже этого не хотят, – полагает он. – Потому что понимают, что в случае чего первым пострадает Сеул. В Южной Корее находится американская (военная) база. И если по ней ударят системы «Град», «Смерч», которые есть в распоряжении северокорейцев, то пострадает далеко не только эта база».

Вместе с тем, дипломат не думает, что ситуация приведет к вооруженной конфронтации сторон.

«Китай – союзник КНДР, – напомнил он. – Заключенный между странами договор говорит о том, что нападение на КНДР будет рассматриваться как нападение на КНР. Договор по-прежнему действует. И для Китая неприемлемо решение проблемы военным путем» – это чревато «потерей лица для Китая», резюмировал Александр Панов.

Эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев согласен, что у США до сих пор нет четкой и выверенной стратегии относительно того, как разрешить северокорейский кризис.

«В частности, потому, что пока еще не до конца сформирована администрация президента, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». По очень многим проблемам (северокорейская здесь не исключение) месседжи администрации бывают довольно противоречивые. Можно вспомнить хотя бы, как реагировала администрация Дональда Трампа на события в Сирии».

Очевидно, стратегия сигналов внутри команды Трампа не очень скоординирована, предположил Александр Габуев, и во многом зависит от аудитории, к которой обращается президент.

«А вице-президент Пенс сейчас совершает азиатское турне, – добавил он. –Поэтому неудивительно, что он пытается всеми доступными способами убедить союзников в том, что США останутся верными своим обязательствам, и заодно припугнуть КНДР».

Насколько применение военной опции сегодня реально рассматривается администрацией президента США – остается загадкой, заметил эксперт.

Что касается договора между КНР и КНДР, то у Александра Габуева есть большие сомнения в том, что Пекин намерен его исполнять.

«Китай активно присоединился к экономическим санкциям против Пхеньяна, ужесточает их, – подчеркнул он. – В Пекине очень большое раздражение вызывает линия поведения Ким Чен Ына. Вообще, в КНР сейчас идут активные дискуссии, нужны ли стране военные союзы, в принципе».

Эксперту Московского центра Карнеги кажется, что если в данном случае Пекин не исполнит своих обязательств по договору, это вряд ли серьезно отразится на репутации Китая среди его партнеров.

«Скорее, к этому все отнесутся с пониманием, – продолжил он. – Но вот военное решение будет полной катастрофой, прежде всего, для Южной Кореи, да и для Китая тоже».

Поэтому Пекин старается максимально активно задействовать все политические, дипломатические и экономические ресурсы для того, чтобы если не исключить, то, по крайней мере, отдалить военную развязку событий, заключил Александр Габуев.