Лондон, Ницца, Берлин: можно ли предотвратить трагический сценарий?

МОСКВА – Террористы из запрещенной в ряде стран, включаю Россию, группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне, сообщили в четверг, 23 марта, мировые информационные агентства.

Напомним, в результате теракта на Вестминстерском мосту, ведущему к зданию британского парламента, погибло пять человек, считая нападавшего, и пострадали более сорока.

На брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США осуждают атаку в центре Лондона, которую Соединенное Королевство рассматривает как теракт. Кроме того, администрация США полностью поддерживает решительные действия британских властей в данной критической ситуации.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон от имени Соединенных Штатов выразил соболезнования семьям жертв трагедии. Госсекретарь также заявил, что США отвергают подобные акты насилия экстремистов-одиночек или террористов, против кого бы они ни были направлены. Президент США Дональд Трамп был оперативно проинформирован об инциденте и выразил свои соболезнования в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Как пишет в четверг Financial Times, эксперты опасаются повторения схожих по почерку акций в Ницце, Берлине и Лондоне, того, что нападения одиночек могут стать «моделью для будущих терактов».

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, автор книг по международному терроризму Андрей Яшлавский также считает, что теракты, которые осуществляются фанатиками-одиночками, формально не принадлежащими ни к каким религиозным сетям и не входящими в подпольные ячейки, начинают задавать определенную тенденцию в развитии современного экстремизма.

«Это все зародилось на Ближнем Востоке, в Израиле. Именно там возникло такое понятие, как “интифада” ножей и бульдозеров, когда в целях террора применяются самые обычные транспортные средства и холодное оружие, которое легко может достать каждый.

«Это все зародилось на Ближнем Востоке, в Израиле, – напоминает он в интервью «Голосу Америки». – Именно там возникло такое понятие, как “интифада” ножей и бульдозеров, когда в целях террора применяются самые обычные транспортные средства и холодное оружие, которое легко может достать каждый. Потом это, к сожалению, перекочевало в Европу, и приобрело новые формы».

Андрей Яшлавский, напомнив про трагедии, случившиеся сначала в Ницце, а затем на рождественской ярмарке в Берлине, полагает, что после этого спецслужбы разных стран наверняка пытались выработать линию противостояния актам терроризма такого рода, однако столкнулись с серьезными трудностями.

«Потому что очень сложно выявить планы террористов и отследить их дальнейшие шаги, – пояснил он. – Ведь они не связаны с какими-то конкретными структурами, не проводят планирование, в которое вовлечено энное количество людей, которые не вынуждены где-то доставать взрывчатые вещества. Это с одной стороны, затрудняет подготовку теракта, но с другой – сильно мешает спецслужбам».

По мнению эксперта, действия террористов-одиночек – действительно реальный вызов, с которым сталкивается сейчас спецслужбы всего мира.

В свою очередь, экс-депутат Госдумы, оппозиционный политик Геннадий Гудков уверен, что сегодня пытаются вместо болезни лечить ее последствия.

«Терроризм – это последствия тяжелой, заразной болезни, которая охватывает все большее и большее число людей, – утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – Поэтому пытаться методами спецслужб нейтрализовать проблему терроризма совершенно бессмысленно».

По оценке Геннадия Гудкова, значительная часть ислама как религиозного течения «проникнуто метастазами радикализма и терроризма».

По сути, радикалы превратили религию в идеологическое оружие против цивилизации, если называть вещи своими именами»

«Мы видим, что сам ислам не способен, не желает или не может защитить свою веру от радикализма, – настаивает он. – Во всяком случае, не заметно серьезной внутренней работы ислама на эту тему. По сути, радикалы превратили религию в идеологическое оружие против цивилизации, если называть вещи своими именами».

Как представляется политику, человечество борется с признаками болезни, но не с ее причинами и источниками.

«А потом мы говорим, что спецслужбы пропустили теракт в Лондоне, в Париже или где-то еще, – продолжил он. – Но они не могут своими методами искоренить терроризм. Терроризм – идеологическое явление».

На взгляд Геннадия Гудкова, предпринимаемые сегодня всеми государствами антитеррористические меры, не смогут кардинально изменить ситуацию.

«Потому что террористы будет находить все новые и новые методы и способы своих атак. Спецслужбы способны только снизить риски, не более того», – резюмировал он.

По его словам, если объединить усилия, направленные на деидеологизацию терроризма, можно добиться гораздо больших результатов.

Андрей Яшлавский заметил на это, что многие исламские духовные лидеры и ученые-богословы всякий раз выступают с осуждением терактов.

большинство людей, исповедующих мусульманскую религию – нормальные люди, которые с отвращением воспринимают то, что творят террористы, которые выступают под знаменами религии»

«Они напоминают, что ислам – религия мира, приводят те места в священной книге мусульман, где говорится, что человек, убивший другого человека, убивает целый мир, – подчеркнул он. – И большинство людей, исповедующих мусульманскую религию – нормальные люди, которые с отвращением воспринимают то, что творят террористы, которые выступают под знаменами религии».

С другой стороны, усугубляет проблему отсутствие в исламе некого объединяющего всех верующих органа наподобие папства в католической церкви, указал эксперт.

«В то время как представители мейнстрима в исламе говорят, что терроризм –грех, их оппоненты из экстремистского лагеря утверждают, что только они единственные последователи истинной веры, а все остальные – отступники и лицемеры», – заключил он.