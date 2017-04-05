Рейтинги Медведева и его правительства пали как никогда низко

МОСКВА – Показатели одобрения деятельности Дмитрия Медведева и возглавляемого им правительства снизились в марте до рекордных значений. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду, 5 апреля результаты традиционного исследования «Левада-центра». При этом одобрение работы президента Путина и доверие к нему остались без существенных изменений.

Согласно опросу, число россиян, одобряющих работу главы правительства Дмитрия Медведева, за последний месяц снизилось на 10 пунктов и достигло 42 %, а количество недовольных возросло до 57 %. В этом смысле премьер несколько обогнал свой кабинет, которым недовольны 55% опрошенных.

Рейтинг одобрения президента России Владимира Путина стабильно высок. В марте он составил 82 % (не одобряют президента 17 %).

15 процентов респондентов «Левада-центра» не доверяют никому из отечественных политиков, еще 14 % политикой не интересуются, а 7 % – предпочли воздержаться при ответе.

Результаты опроса Русская служба «Голоса Америки» попросила прокомментировать директора Аналитического центра Юрия Левады, доктора философских наук Льва Гудкова.

Виктор Владимиров: Лев Дмитриевич, чем говорят цифры?

Лев Гудков: Это свидетельство продолжения давно начавшегося снижения рейтинга премьера. Вообще говоря, рейтинг Медведева начал снижаться сразу после его избрания. Высшей точкой его популярности стал ноябрь 2008 года. После этого уровень одобрения премьера снижался вплоть до февраля 2014 года, а потом, на волне

Дело не только в коррупции Медведева и разоблачениях в отношении него, но и в сознательном переносе ответственности за всю политику руководства страны на премьера

присоединения Крыма и агрессивной антизападной, антиукраинской пропаганды, он поднялся. Затем рейтинг снова начал падать и перешел в отрицательную область во второй половине 2016 года.

В.В.: То есть, это устойчивая тенденция?

Л.Г.: Да, это тенденция, которая заметно ускорилась после просмотра ролика, подготовленного ФБК Алексея Навального. Но ролик здесь не причина, а катализатор массовых настроений. Дело не только в коррупции Медведева и разоблачениях в отношении него, но и в сознательном переносе ответственности за всю политику руководства страны на премьера.

Тем самым дается понять, что Путин здесь совершенно не причем. А весь негатив, все недовольство и раздражение масс в связи со снижением уровня жизни, сокращением социальных расходов, ухудшением общего качества жизни, переносится таким образом на правительство Медведева, губернаторов, местные власти, Госдуму и так далее.

Против Медведева сыграл еще и другой фактор. Он второе лицо в государстве, и многие его довольно бестактные высказывания – в отличие от высказываний Путина – вызывают массовое выражение недовольства

Рейтинги всех государственных институтов кроме президента демонстрируют большее или меньшее падение доверия и одобрения населением. Против Медведева сыграл еще и другой фактор. Он второе лицо в государстве, и многие его довольно бестактные высказывания – в отличие от высказываний Путина – вызывают массовое выражение недовольства. Эффект усилил фильм Алексея Навального. Кстати, в ближайшее время мы опубликуем данные об отношении к Навальному и просмотру его фильма.

В.В.: При этом большинство (57 %) недовольно деятельностью Медведева. Это не повод для его отставки?

Л.Г.: То, что думает население, совершенно не имеет никакого значения для принятия решения в высшем эшелоне власти. Это решает Путин, и в зависимости от каких-то собственных расчетов, раскладов сил. Что бы ни думало общество, это не имеет значения. Авторитарный режим определяет свою независимую кадровую политику.

В.В.: Рейтинг Владимира Путина остается стабильно высоким. Это пожизненно или все же возможны варианты?

Л.Г.: Это организованный консенсус, и тут ничего не меняется. Потому что эффективно работают СМИ, существует практически полная монополия федеральных телеканалов в информационном пространстве.

И соответственно идет совершенно однозначная подача Путина как безальтернативной, незаменимой фигуры, символ народного единства и прочее. Пока это работает

И соответственно идет совершенно однозначная подача Путина как безальтернативной, незаменимой фигуры, символ народного единства и прочее. Пока это работает. А все недовольство, повторяю, выплескивается на Медведева, правительство и чиновников разных уровней.

В.В.: Но с учетом предстоящих в 2018 году президентских выборов Путин может пожертвовать премьером?

Л.Г.: В образ Путина входит некоторый стереотип, что он своих не сдает. Это не верно. Но он никогда не действует под чьим-либо давлением. Возможно, отставка Медведева последует, но под каким-то другим флагом. Думаю, что перед выборами, вполне вероятно, как Путин уже делал не раз, последует отставка премьер-министра и замена его какой-то новой фигурой, чтобы перебросить накопившееся недовольство на ушедшего.