Левада-Центр: избрание Трампа президентом стало для граждан России главным событием года

МОСКВА – С ноября прошлого года по январь нынешнего число граждан Российской Федерации, верящих в улучшение российско-американских отношений, уменьшилось почти на 10 % – с 54% до 46%. Об этом свидетельствуют итоги опроса, обнародованные в четверг, 26 января, Левада-Центром – негосударственной исследовательской организацией.

Вместе с тем, социологи отметили, что вступление Дональда Трампа в должность президента США стало самым запомнившимся событием первого месяца 2016 практически для каждого второго опрошенных – 42%. Этот показатель выше таких следующих за ним в рейтинге событий, как празднования Нового года (39%), Рождества (18%) и новогодних каникул (20%).

Заместитель директора Левада-Центра Алексей Гражданкин в интервью Русской службе «Голоса Америки» объяснил снижение оптимистических настроений среди россиян в отношении избрания Трампа изменением тональности при освещении американских событий в основных СМИ России.

«Все последние сообщения в прессе и на телевидении (на эту тему) в декабре-январе сводились к тому, что желание Трампа наладить отношения с Россией наталкивается на жесткое сопротивление со стороны других властных структур США, – напомнил он. – Поэтому, дескать, вполне возможно, что его намерение не будет быстро воплощено на практике, а то и вовсе окажется не более чем предвыборными обещаниями».

Что касается инаугурации американского президента, то она была самым недавним событием к моменту проведения опроса и тоже довольно активно освещалась в российских СМИ, что не замедлило сказаться на мнении людей, считает Алексей Гражданкин.

«Причем избрание Трампа президентом стало значимым событием не только месяца, но и года в целом, как показали результаты другого исследования, проведенного в декабре, – констатировал он. – Это также повлияло на оценки отношения россиян к США».

На взгляд социолога, россияне были весьма положительно настроены относительно изменения положения страны на внешнеполитической арене.

Профессор российской Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор политических наук Юлий Нисневич причины уменьшения количества россиян, надеющихся на то, что отношения между РФ и США изменятся к лучшему, также усматривает в проводимой властями медиаполитике. По его словам, большинство граждан РФ «свято верит в телевизор и его непогрешимость».

«Для них это Бог, – утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – А по первым телеканалам сейчас наблюдается в некотором роде растерянность или непонимание, как реагировать на Трампа, что и находит отражение в передачах. Поэтому простые граждане недоумевают вместе с журналистами».

Если раньше в России практически в отрытую формулировалось, что для нас «Трамп лучше, чем Клинтон», то сейчас такого сигнала нет, полагает политолог.

«Вот количество людей, которые верят в хорошие отношения с США, и уменьшается, – предположил он. – Основная масса аудитории не разбирается и не хочет разбираться в том, что на самом деле происходит в мире. Они хотят, чтобы им принесли «готовое блюдо», которое можно легко проглотить и переварить. А вся информация черпается из телевизора».

По оценке профессора ВШЭ, американские выборы и сама история с избранием Дональда Трампа президентом привлекают россиян своей неординарностью и неожиданным исходом.

«К тому же это важный для власти способ отвлечения населения от внутренних проблем, которые с каждым днем усугубляются», – резюмировал он.

Вместе с тем, эксперты с осторожностью оценивают перспективы снижения антиамериканских настроений в обществе.

С точки зрения замдиректора Левада-Центра Алексея Гражданкина, все будет зависеть от того, какие шаги предпримет Дональд Трамп в первые сто дней своего президентства.

«А также от того, насколько положительно российские политики станут оценивать его заявления и обещания в контексте позитивного развития отношений с США», – уточнил он.

Нисневич в связи с последними тенденциями ожидает некоторого снижения антиамериканизма в России, но согласен с тем, что многое определит реальная политика, которую начнет проводить Трамп.

«В ближайшее время все станет понятно. Сейчас есть некоторая неопределенность, и накал антиамериканской пропаганды чуть-чуть снизился. Но пропагандистская машина еще не развернулась вспять. Она просто застыла в ожидании, а некоторые из числа самых ярых пропагандистов не успели (или не смогли) перестроиться и продолжили рассказывать, что Америка наш главный враг», – обобщил он.

Если в США произойдут события, которые будут не на руку Путину, то антиамериканизм в России может вспыхнуть с еще с большей силой, спрогнозировал профессор.