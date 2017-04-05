Теракт в Санкт-Петербурге и сирийский след

МОСКВА – Теракт в Санкт-Петербурге не приведет ни к каким глобальным политическим изменениям и не станет предвестником улучшения российско-американских отношений, несмотря на соболезнования Дональда Трампа в связи с трагедией и на то, что Россия и Запад сталкиваются с общей угрозой со стороны «Исламского государства» и его филиалов. Об этом в среду, 5 апреля, в National Interest пишет старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute) Николас Гвоздев (Nikolas N. Gvosdev).

По его словам, между политическим и военным истеблишментом двух стран по-прежнему очень сильно взаимное недоверие.

Что же касается возможных причин взрыва в питерском метро, то Николас Гвоздев усматривает здесь взаимосвязь с действиями Москвы в Сирии.

«С тех пор как Россия полтора года тому назад начала масштабную интервенцию в Сирии, группировки боевиков обещают отомстить ей за действия Путина собственно на российской земле, – напомнил он.

По его мнению, родной город Владимира Путина представлял собой весьма заманчивую цель для радикалов, тем более, что в день теракта президент РФ проводил там ряд транслировавшихся по телевидению встреч.

Николас Гвоздев не одинок в своих оценках. Схожей точки зрения придерживаются многие западные медиа.

Так, Die Zeit отмечает, что с того момента, как Россия начала военную кампанию в Сирии, в стране снова стало расти число преступлений, связанных с терроризмом. По данным газеты, тысячи человек из бывших советских республик Центральной Азии присягнули на верность «ИГ», и немалое их количество вернулось или собирается вернуться из зоны конфликта, получив соответствующий опыт.

А Рейтер накануне писал, что если связь исполнителя взрыва с исламистами в итоге подтвердится, то в этом можно увидеть доказательство того, что вмешательство России в сирийский конфликт сделало рядовых россиян мишенью экстремистов.

Аналогичная позиция нашла выражение и в массе других изданий.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости, счел «циничным» и «подлым» называть взрыв в метрополитен Санкт-Петербурга местью за действия Москвы в Сирии.

Как представляется директору Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александру Шумилину, Сергей Лавров в данном случае просто говорит то, что ему положено говорить по должности.

«И тут совершенно не важно, как это соотносится с реальностью, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Второе обстоятельство состоит в том, что пока действительно не обнаружено какой-либо связи между терактом, его организаторами и ситуацией в Сирии. По крайней мере, ни «ИГ», ни Аль-Каида ответственность за взрыв на себя не взяли».

Вместе с тем, Александр Шумилин не думает, что глава МИД РФ это имел ввиду.

«Разумеется, такая версия (о мести России за действия в Сирии) напрашивается, она витает в воздухе, – уточнил он. – Но явных доказательств этому нет. Поэтому Москва предпочитает эту тему не затрагивать».

По мнению, Кремлю не выгодно признавать очевидное.

В свою очередь, руководитель фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России, считает, что западные СМИ в данном случае ведут себя чрезвычайно дипломатично.

«Они полностью исключают возможность того, что теракты организовали сами российские власти, что на самом деле является вполне вероятной версией, – подчеркнул он. – Мы не знаем и скорее всего в обозримый период не узнаем, кто действительно стоит за спиной исполнителей теракта. Однако, если это не российские власти, то вполне очевидно, что это месть бомбардировки в Сирии».

При этом Игорь Яковенко признался, что он не понимает, на что здесь Лаврову можно обижаться.

«Это состояние обиженности, которое так характерно для российской власти, является проявлением комплекса глубочайшей неполноценности. Страшно обиделись на то, что не подсветили Брандербургские ворота в цвета российского флага, ужасно обиделись на то, что Эйфелеву башню не покрасили… Это какие-то подростковые комплексы», – резюмировал он, имея в виду публикации в российских медиа, посвященные реакции Запада на теракт в Санкт-Петербурге.