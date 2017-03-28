Москва и Тегеран укрепляют сотрудничество

МОСКВА – Россия и Иран подписали 16 совместных документов о сотрудничестве в различных областях деятельности – от энергетики до спорта, а главы двух государств сделали совместное заявление по итогам переговоров, завершившихся во вторник, 28 марта, в Москве, сообщают СМИ.

Президент Иран Хасан Роухани совершил двухдневный официальный визит в Москву по приглашению Владимира Путина. Для Роухани это третье посещение столицы России, начиная с 2013 года, когда его избрали на президентский пост, а с Путиным он встречался уже восемь раз, отмечают российские медиа.

В понедельник иранский лидер общался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В повестке дня, в частности, стоял вопрос о льготном торговом режиме между Евразийским экономическим союзом и Ираном, сообщает Интерфакс.

Во вторник было также заключено соглашение о безвизовых групповых туристических поездках российский и иранских граждан.

По итогам переговоров Владимир Путин отметил близость позиции Москвы и Тегерана по многим вопросам мировой политики.

«Считаем важным и далее углублять сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, – цитирует ТАСС президента РФ. – Россия и Иран координируют свои шаги по ликвидации ИГИЛ и "Джебхат-ан-Нусры", способствуют урегулированию ситуации в Сирии».

Кроме того, Путин сообщил, что на переговорах обсуждалась ситуация в Афганистане.

Президент РФ назвал переговоры «обстоятельными и результативными» и попросил Роухани передать наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Визит президента Ирана проходил на фоне новых американских санкций против восьми российских компаний, которые недавно были введены США по решению администрации Барака Обамы за сотрудничество Москвы с Тегераном, Пхеньяном и Дамаском. Администрация Дональда Трампа оставила это решение в силе.

Cотрудник Российско-евразийской программы «Четтем Хауза» Николай Кожанов полагает, что нынешний визит президента Ирана обусловлен несколькими моментами.

«Во-первых, это политический аспект, затрагивающий взаимодействие двух стран в Сирии и по безопасности в регионе, в целом, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». – это требует периодической сверки часов и позиций».

Второй момент, по мнению эксперта, связан с активизацией в последнее время попыток найти основу для экономического и политического диалога между двумя странами.

«Наконец, проявилась определенная конкретика, – добавил он. – Если изначально речь шла о каких-то непонятных прожектах, о приблизительных планах когда-то резко увеличить товарооборот, то сейчас началось практическое наполнение обозначенных проектов».

По словам Владимира Путина, в 2016 году товарооборот между РФ и Ираном вырос более чем на 70%. По данным ФТС, на 70,1%, что в денежном выражении составляет $2,18 млрд.

Николай Кожанов также напомнил, что обе страны еще не выработали свою позицию в отношении США.

«И Тегеран, и Москва пока приглядываются к внешней политике Трампа, к тому, что будет происходить в региональном направлении американской политики

«И Тегеран, и Москва пока приглядываются к внешней политике Трампа, к тому, что будет происходить в региональном направлении американской политики, – уточнил он. – Думаю, это тоже было отдельной темой на переговорах сторон, хотя и не афишировалось официально. Потому что как с российской стороны имеются опасения, что Иран вдруг неожиданно найдет общий язык с американцами в ущерб связям с Москвой, так и иранской стороны есть опасения, и не безосновательные, что Москва может отколоться от Тегерана и разменять его на более тесные отношения с Западом».

Возможно, на переговорах были попытки с обеих сторон развенчать взаимные опасения, предположил эксперт. По его мнению, нынешний визит вполне укладывается в логику развития отношений между Москвой и Тегераном.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин в комментарии «Голосу Америки» напомнил, что первая встреча Путина и Роухани произошла еще в начале 2000-х годов, когда нынешний президент Ирана возглавлял делегацию своей страны на переговорах по иранской ядерной проблеме.

Профессор думает, что момент для визита был выбран не случайно.

«Ситуация вокруг Ирана, да и в самой Исламской республике в контексте намеченных на май этого года президентских выборов, весьма напряженная, – пояснил он. – Роухани будет баллотироваться в качестве кандидата на второй срок. Сейчас идет острая борьба между сторонниками нынешнего президента и его противниками. Поэтому для Роухани визит имеет большое значение».

Тем не менее, как кажется Владимиру Сажину, это главное все-таки заключается в другом.

«Иран находится в сложном положении на Ближнем Востоке, поскольку его действия в Сирии воспринимаются в штыки как в Израиле, так и в Саудовской Аравии

«Иран находится в сложном положении на Ближнем Востоке, поскольку его действия в Сирии воспринимаются в штыки как в Израиле, так и в Саудовской Аравии, – утверждает он. – Кроме того, израильтяне и саудиты не приемлют ядерное соглашение с Тегераном, которое было заключено в 2015 году. А к этому еще добавляется и то, что новая администрация США солидарна с ними в этом вопросе».

По оценке востоковеда, именно позиция Дональда Трампа по отношению к Ирану стало одной из причин того, почему иранское руководство потянулось в Москву.

«Конечно, Ирану нужна поддержка, и, в общем, за ней Роухани и приехал в столицу России, – считает он. – Хотя в повестке дня переговоров были прежде всего торгово-экономические вопросы, однако, думаю, что президенты в большей степени обсуждали проблему Сирии и Ближнего Востока в целом, включая Афганистан».

Конечно, эта встреча в политическом и дипломатическом плане была крайне важна и для России тоже, потому что Иран – это очень серьезный региональный игрок на Ближнем Востоке, без которого невозможно решить ни одну актуальную задачу там, заключил профессор.