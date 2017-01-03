Россия – США: старые модели сотрудничества не работают, новых нет

МОСКВА - Американские законодатели намерены принять в 2017 году новые санкции в отношении России. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«В следующем году мы собираемся представить новые санкции – кроме тех, что уже существуют, которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам России, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению», – сказал сенатор.

В то же время избранный президент США Дональд Трамп в период предвыборной кампании говорил, что неплохо было бы «поладить» с Россией, с недоверием высказывается о причастности Москвы к хакерским атакам на американские сервера, и даже похвалил за сдержанность президента РФ, отказавшегося от симметричной ответной реакции на высылку российских дипломатов из США.

В этом контексте у аналитиков возникает естественный вопрос – каковы перспективы сотрудничества США и РФ?

Публицист Лилия Шевцова считает, что новые варианты налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном пока никем не выдвигаются. По ее мнению, как и прежде, эксперты мейнстрима исходят из концепции модели «сдерживание – сотрудничество», даже не пытаясь разобраться, почему она в последнее время не срабатывает.

«И действительно: как можно сдерживать любое государство в рамках глобализации и его интеграции во всемирную систему безопасности и торговли? – задается она вопросом в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Но даже если бы такое сдерживание удалось, сам этот факт вряд ли позволит добиться взаимного доверия, столь необходимого для сотрудничества. Как видим, модель «сдерживание-сотрудничество», как и ее модификация «сотрудничество-соревнование», содержат взаимоисключающие составляющие».

На взгляд Лилии Шевцовой, еще одним общим мотивом экспертного мейнстрима является призыв к расширению «каналов» для общения между российским и американским истеблишментом.

«Хорошая идея, – добавила она. – Но вряд ли она является рецептом для нормализации. Ведь в период «перезагрузки» времен Обамы – Медведева была сформирована многоуровневая система общения двух сторон. Однако, помогла ли она удержать отношения от кризиса?»

У российских экспертов есть и свои собственные любимые идеи, отметила публицист: одна из них – доставшаяся в наследство от Примакова идея многополярного мира, который якобы должен наступить после ухода Америки с позиций глобального лидера.

«Ну вот, Америка уползает в свою раковину, и мы приблизились к многополярному миру, – развивает Лилия Шевцова свою мысль. – Но есть все основания делать вывод, что это будет мир «по Гоббсу» – борьба всех против всех. И насколько России будет в этом мире комфортно, учитывая ее вовсе не безмерные экономические и военные ресурсы?»

По словам Лилии Шевцовой, если Москва решится компенсировать их ограниченность провоцированием у оппонентов (и даже союзников) ощущения страха и неуверенности, это может стать самым эффективным способом, чтобы «заставить остальных игроков изолировать страну, которая является источником угроз».

С точки зрения директора Института США и Канады РАН профессора Валерия Гарбузова, по большому счету, есть два варианта: оставаться в том же русле, в котором отношения развивались в последние несколько лет, или переосмыслить их и выстраивать на более конструктивной основе. Как представляется американисту, многие в России связывают определенные надежды с приходом к власти Дональда Трампа.

«Я считаю, что главная задача состоит, прежде всего, в налаживании экономического и торгового сотрудничества, которое по цепочке может потянуть за собой необходимость отмены санкций, ну и вслед за этим – все остальное, в том числе культурные и научные контакты, – подчеркнул он. – Если мыслить категориями четырехлетнего президентского правления, то, конечно, хорошо бы было, если за это время была выстроена широкая повестка дня в отношениях между двумя странами. Причем, она не должна ограничиваться только сферой ядерного сдерживания».

То есть, необходимо формировать ту широкую повестку дня, о которой когда-то, в самом начале президентства Обамы, стороны договаривались, но которая не была реализовано, после чего все скатилось к конфронтации по вопросу Крыма, Донбасса и санкций, уточнил Валерий Гарбузов. При этом он затруднился сказать, удастся ли Трампу преодолеть наследие, оставшееся после Обамы.

«Это большой вопрос, – продолжил политолог. – Ведь не один же Трамп все решает. Все это прекрасно понимают. Потому что есть наследие старой администрации, есть те «берега», в которых он должен действовать. В конце концов, есть Конгресс, где хоть и преобладают республиканцы, но известно, что любят они Трампа «сквозь зубы». Про демократов и говорить нечего: понятно, что они крайне недовольны, а многие даже в шоке от случившегося».

Поэтому, конечно, перед Трампом в этом смысле стоят задачи непростые, а как он будет преодолевать трудности – покажет время, заключил директор Института США и Канады.

Член комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC, что если избранный президент Дональд Трамп пойдет на отмену санкций, введенных администрацией Барака Обамы в отношении России, то он столкнется с "решительной реакцией" со стороны Конгресса. По словам конгрессмена, многие демократы и республиканцы, включая таких последовательных сторонников ужесточения политики США в отношении России, как сенаторов Джона Макейна и Линдси Грэма, – сделают все, чтобы провести через Конгресс еще более серьезный пакет санкций.