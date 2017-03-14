Санкции в отношении России: временно или навсегда?

МОСКВА – МИД РФ выразил сожаление по поводу продления ЕС антироссийских санкций ЕС, сообщают во вторник, 14 марта, СМИ со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову, которая также проинформировала о пролонгации ответных мер со стороны Москвы.

«Ответный российский «стоп-лист» также продолжит действовать, но это не наш выбор», - цитирует Захарову ТАСС.

Вместе с тем, представитель МИД РФ признала, что ситуация с выполнением Минских соглашений не изменилась, но возложила вину за это на Киев.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал соответствующее решение Евросоюза ожидаемым, заявил в понедельник, 13 марта.

«Санкции введены всерьез, надолго. Удивляться этому не стоит», — констатировал он в интервью «Ленте.ру».

По словам депутата, ЕС остается верен своей позиции.

Напомним, Евросоюз продлил на полгода (до 15 сентября 2017 года) срок действия «черного списка» граждан России и Украины, а также компаний, обвиняемых в подрыве территориальной целостности и независимости Украины, говорится в опубликованном в понедельник заявлении ЕС.

«Оценка ситуации не выявила оснований для изменения санкционного режима», – говорится в заявлении. Санкции были введены в марте 2014 года после того, как Россия аннексировала Крым и начала вмешательство в сепаратистские волнения на востоке Украины.

В обновленной версии списка фигурируют 150 лиц и 37 компаний, на которые по-прежнему распространяются визовые и финансовые санкции в ЕС.

Профессор Высшей школы экономики, доктор политических наук Юлий Нисневич считает продление санкций актуальным.

«Потому что некоторые представители российской власти думали, что их всегда и везде примут на Западе с распростертыми объятиями, - пояснил он в комментарии «Голосу Америки». - Выяснялось, что это совсем не так, и у них в связи с санкциями возникли существенные проблемы».

Юлий Нисневич думает, что у многих чиновников личные планы были связаны с жизнью не в России, а за границей. Поэтому, на его взгляд, в связи с санкциями речь нужно вести не об экономических последствиях, а скорее о «воздействии на конкретных персон».

«В этом смысле, как мне кажется, санкции имеют довольно серьезное значение, - добавил он. - Более того, полагаю, что чем дальше, тем больше этот процесс будет идти по нарастающей. Они думали, что им все сойдет с рук, что нарушение сформировавшихся международных порядков останется безнаказанным. Не вышло».

Как представляется политологу, санкции для определенной категории российских чиновников на самом деле стали серьезным «ударом по их жизненной философии».

В свою очередь, профессор Московского экономического института Игорь Чубайс уверен, что санкции были введены правильно, но с опозданием. В то же время он указал на неоднозначный характер воздействия принятых Западом мер в отношении России.

«Мы живем в очень странном государстве, где его руководители заявляют, что санкции – стимул для внутреннего развития страны, - продолжил профессор в интервью «Голосу Америки». – Получается, что в России в отличие от других нормальных государств о развитии экономики заботятся враждебные силы».

По словам Игоря Чубайса, ситуация парадоксальна еще и потому, что, чем жестче вводимые против Москвы санкции, тем выше рейтинг власти.

«Дело в том, что для функционирования авторитарного режима обязательно нужны враги, которые виноваты во всем. Вот народ и оболванивается в таком духе. Поэтому Запад должен озаботиться не только тем, чтобы вводить и пролонгировать санкции, но и тем, чтобы информационно сопровождать свои действия, объяснять гражданам России, почему это делается и с какой целью», - резюмировал он.

По его оценке, продолжение санкций объективно обостряет экономический кризис в России.

«Сейчас необходимо добиться того, чтобы война в Украине была остановлена и российские войска были выведены оттуда. Удастся или нет, вопрос открытый. А от этого зависит и судьба санкций», - утверждает профессор.

Юлий Нисневич согласен с тем, что пока ситуация на востоке Украины не будет разрешена, санкции в отношении России никто не отменит.