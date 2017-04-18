Турция после референдума: куда Эрдоган поведет страну?

МОСКВА – Турецкая оппозиция в лице Республиканской народной партии (РНП) потребовала отменить результаты воскресного референдума о конституционных изменениях в стране из-за нарушений в ходе голосования и направила по этому поводу официальный запрос в Высший избирательный совет Турции, сообщает во вторник, 18 апреля, агентство Associated Press.

Кроме того, один из руководителей РНП Бюлент Тезджан заявил, что партия использует все предусмотренные законом способы, чтобы оспорить итоги референдума. Ранее эта ведущая светская оппозиционная сила в Турции не исключала своего обращения в Европейский суд по правам человека.

Напомним, сторонников президента Эрдогана, проголосовавших за расширение его полномочий, по официальным данным набралось немногим более 51 % (примерно 25 млн человек), в то время как против изменений конституции высказались 48,59 % (около 23 млн.777 тыс.) при явке 86%. При этом оппозиция утверждает, что во время референдума вопреки устоявшейся практике было использовано около 2,5 млн бюллетеней без официальных штампов. Также ясно, утверждают оппоненты президента, что жители крупнейших городов Турции – Анкары, Измира и Стамбула – голосовали против поправок.

Накануне президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме и в телефонном разговоре пообещал тесное сотрудничество с Анкарой по Сирии, Ираку и в борьбе с курдскими боевиками.

В заявлении Белого дома также отмечается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии – как борьбу с «Исламским государством», так и привлечение к ответственности президента Сирии Башара Асада за химическую атаку, осуществленную ранее в этом месяце.

Ранее (до разговора Трампа с Эрдоганом) в Москве также поддержали турецкого лидера, правда, на уровне пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который призвал «с уважением относиться к волеизъявлению народа Турции на референдуме».

Согласно отчету ОБСЕ, референдум прошел в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок. Эрдоган категорически отверг критику.

В Евросоюзе заявили, что «приняли к сведению» итоги референдума и акцентировали внимание на небольшом итоговом разрыве и возможных нарушениях.

Руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко считает, что, несмотря ни на что, особых перемен в отношениях Евросоюза и Турции не произойдет.

Да, в ЕС признали, что на референдуме были нарушения. Но я думаю, что потихоньку все сойдет на нет, если Эрдоган не переусердствует с введением смертной казни в стране

«Потому что в ЕС Эрдогана никогда особенно не любили, а Эрдоган в свою очередь, платил взаимностью, – пояснил он в интервью «Голосу Америки». – Да, в ЕС признали, что на референдуме были нарушения. Но я думаю, что потихоньку все сойдет на нет, если Эрдоган не переусердствует с введением смертной казни в стране или не случится еще чего-нибудь выходящего из ряда вон».

Что касается отношений между Анкарой и Москвой, то профессор полагает, что и здесь также принципиально ничего не изменится.

«Сейчас создается ощущение, что временное сближение сторон, приведшее к переговорам (по Сирии) в Астане – это не самое главное, и что, видимо, будет сделана переоценка позиций, – добавил он. – Тем не менее, вряд ли Эрдоган будет ломать отношения с Москвой, если, конечно, в Кремле не будут его на это провоцировать».

По мнению Алексея Малашенко, Эрдогану необходимо сотрудничество с Россией.

«Ему нужны покой и стабильность в стране, что невозможно без развития экономики, в том числе без туристических денег, – констатировал он. – Тем более, Эрдоган сейчас будет чувствовать себя чуть увереннее. Все-таки как-никак он референдум выиграл».

Как передает во вторник РБК со ссылкой на агентство Anadolu, в Москву вылетела делегация правительства Турции, возглавляемая вице-премьером Мехметом Шимшеком.

Позже на сайте правительства РФ появилось сообщение о том, что стороны обсудили перспективы снятия взаимных санкций и намерены в ближайшие время провести серию консультаций и выработать график дальнейших действия.

В свою очередь, как отметил эксперт по евразийской политике аналитического центра «Международная организация стратегических исследований» (Анкара) Керим Хас (Kerim Has), несмотря на то, что фактически власть в стране не изменится, а внешнеполитический курс не претерпит кардинальных изменений в краткосрочной перспективе, все же можно ожидать более активных действий руководства Турции на нескольких направлениях.

Поддержка властями Турции недавних авиаударов США в Сирии свидетельствует, что Анкара посылает позитивный сигнал Белому дому

«Во-первых, Анкара ожидает улучшения турецко-американских отношений в целом и взаимодействия с Вашингтоном по урегулированию сирийской проблемы, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Поддержка властями Турции недавних авиаударов США в Сирии свидетельствует, что Анкара посылает позитивный сигнал Белому дому. В то же время для Турции есть ряд принципиальных моментов, в которых видение двух государств расходятся».

В основном «разночтения» касаются поддерживаемых Вашингтоном боевых ответвлений «Рабочей партии Курдистана» в Сирии, то есть – партии «Демократический союз» и ее военного крыла, которая в Турции считается террористической организацией, уточнил аналитик. Также он не исключил вероятность закулисных переговоров между Москвой и Вашингтоном по Сирии весьма велика, что, по его словам, может повлечь за собой «вытеснение» Турции из зоны ее стратегических интересов.

«Во-вторых, европейский вопрос до сих пор остается для Турции открытым, – продолжил Керим Хас. – Несмотря на ряд существенных разногласий с некоторыми европейскими государствами, ЕС остается весомым торговым и финансовым партнером Анкары. Более того, можно предположить, что власти Турции могут в ближайшем будущем усилить свое давление на ЕС, имея в руках очевидный козырь – соглашение по мигрантам».

Кроме того, эксперт допустил, что отношения с Москвой также могут претерпеть изменения.

«Анкара пока выбрала выжидательную позицию на внешнеполитическом пространстве и определяет, с кем ей сегодня приемлемо идти вместе в Сирии – с Москвой или Вашингтоном?

«Анкара пока выбрала выжидательную позицию на внешнеполитическом пространстве и определяет, с кем ей сегодня приемлемо идти вместе в Сирии – с Москвой или Вашингтоном? – считает он. – Безусловно, Кремль, принимая во внимание, что Анкара – значимый игрок на ближневосточной карте, не может не понимать причины такого поведения. Это, в свою очередь, вполне возможно повлечет увеличение сроков снятия санкций, наложенных Москвой после сбитого турецкими ВВС (российского) самолета и более активное сближение (РФ) с прокурдскими боевыми формированиями в Сирии, что не отвечает интересам Анкары».

Все противоречивые тенденции скорее всего будут нарастать, считает Керим Хас. Что касается итогов референдума, то, как ему представляется, их можно рассматривать под разными углами.

«Основной вопрос заключается в том, каким образом результаты волеизъявления будут интерпретированы властями страны и какие выводы за этим последуют», – заключил эксперт.