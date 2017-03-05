Крым: кто защитит адвокатов?

В Крыму усиливаются преследования не только представителей крымскотатарского народа, но и адвокатов, защищающих их права. К этому выводу пришли участники пресс-конференции, состоявшейся в Сахаровском центре и посвященной проблемам прав человека на полуострове.

«Конечно, все последние события воспринимаются нами как единая акция устрашения, – сказал, отвечая на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки», юрист Эмиль Курбединов. – Имею ввиду и массовые аресты активистов, и мой арест. Никакого отношения к правосудию это не имеет».

Эмиль Курбединов – адвокат находящегося почти два года в СИЗО заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза – был арестован в январе нынешнего года и отсидел в камере десять суток за репост, сделанный еще в феврале 2013 года, т.е. до российской аннексии Крыма.

«Я и мои коллегии убедились в том, что законодательство России в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом и административных правил по проведению мирных собраний, на территории Крыма является инструментом борьбы с оппозицией, правозащитниками и инакомыслием, – поясняет Курбединов. – А правовая база в этих сферах способствуют созданию множества специальных подразделений, отделов и управлений по борьбе с терроризмом, экстремизмом, что требует огромных средств, но позволяет демонстрировать обществу эффективность принятых мер».

Эмиль Курбединов также констатирует, что в Крыму внедряется «карательная психиатрия».

«Уже полтора десятка человек принудительно помещались в местные психиатрические больницы для якобы прохождения экспертизы», – подчеркивает адвокат. «На самом деле просто проводились допросы на предмет того, как люди относятся к власти и другим актуальным проблемам», – поясняет он.

По свидетельству Курбединова, сегодня в Крыму началось преследование тех, кто защищает людей, – правозащитников и адвокатов.

Эдем Семедляев, защищавший в суде и своего коллегу Курбединова, отмечает, что давление на адвокатов в Крыму стало ощущаться уже в 2014 году, сразу после аннексии полуострова, но сейчас заметно усилилось. По словам Семедляева, сегодня трудно найти адвокатов, желающих заниматься политически мотивированными делами.

«Потому что все прекрасно понимают: гораздо безопаснее защищать жуликов, наркоманов и убийц, чем политических деятелей и тех людей, на которых навесили ярлыки экстремистов, террористов и сепаратистов», – подчеркивает юрист.

Семедляев напомнил, что недавно в Крыму принудительно доставили на допрос ФСБ московского адвоката Николая Полозова, приехавшего защищать Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и рассказал, что их адвокатский офис в Симферополе был также подвергнут обыску в нарушение законодательства, призванного охранять адвокатскую тайну.

«Что любопытно, все постановления – и на арест Эмиля, и на обыски у нас – были выписаны 13 января этого года, –продолжает Семедляев. – Именно в этот день мы давали пресс-конференцию в Киеве. Т.е. к нашему возвращению на полуостров уже все было подготовлено. Так что неизвестно, чем для нас закончится эта пресс-конференция».

На днях в Крыму, обвиненный в демонстрации экстремистской символики в соцсети активист Марлен Мустафаев, получил одиннадцать суток ареста, а десять человек, собравшихся возле его дома во время обыска, – по пять суток.

«Мы четко понимаем, что эти люди были арестованы, чтобы показать другим: нельзя собираться вместе, нельзя протестовать, выражать недовольство. Вдобавок властям очень не нравится, когда их действия афишируются, когда граждане говорят о том, что творится вокруг, а тем более снимают это и отправляют в СМИ. Это был сигнал остальным, чтобы больше никто не смел рта раскрыть», – заявил Марлен Мустафаев.

По мнению Эдема Семедляева, наращивая репрессии, крымские власти внимательно присматриваются к реакции гражданского общества.

«Они смотрят, как отреагируют те, кого посадили, как отреагирует общество. Если им все сойдет с рук, последует дальнейшее «продавливание», ужесточение наказаний, и все будет как на (Северном) Кавказе. Вот такого у нас точно не должно быть», – подчеркивает адвокат.

Московский адвокат Илья Новиков, пришедший на пресс-конференцию, чтобы поддержать коллег из Крыма, сказал корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», что новость о том, что Эмиля Курбединова поместили на десять суток под арест, обеспокоила многих российских адвокатов.

«Безусловно, каждый из нас может с этим столкнуться и в Москве, и в любой другой точке России», – констатировал Новиков.

В знак солидарности он вручил коллегам адвокатские значки – символ профессии.