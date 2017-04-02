В Москве и других городах РФ задержаны десятки участников протестных манифестаций

МОСКВА – В Москве задержано несколько десятков человек (по некоторым данным, свыше сорока человек) в ходе протестной акции, анонсированной как прогулка «новой оппозиции». Среди помещенных в стоявшие наготове полицейские автозаки есть несовершеннолетние, сообщает «ОВД-Инфо».

Молодые люди собирались пройти по самому центру столицы – от 1-й Тверской-Ямской улицы до Манежной площади. Их задерживали – иногда, как сообщают очевидцы, жестко. Это происходило в различных местах, в том числе – на Триумфальной площади.

По мере движения участников акции, их сопровождали два автозака и сотрудники силовых структур, одетые в бронежилеты и защитные каски. Центр столицы с утра находился на полуосадном положении. Полиция установила заграждения у Исторического музея и Александровского сада. В город стянуты подразделения ОМОНа и Росгвардии.

Акции протеста проходят в различных городах страны. В Новосибирске более пятисот собравшихся на площади Ленина потребовали освободить всех задержанных в ходе общероссийской акции протеста, состоявшейся 26 марта, передает Радио Свобода.

Одним из основных лозунгом акции стала цитата из высказывания главы российского правительства Дмитрия Медведева: «Коррупция должна стать неприличной». Пикетирующие также держали в руках резиновые уточки и плакаты «Димон, пошел вон». В Новосибирске обошлось без задержаний.

В Челябинске, по сведениям «ОВД-Инфо», задержано, по меньшей мере, десять молодых людей.

В Санкт-Петербурге еще до начала акции и без объяснения причин задержали организатора акции Александра Расторгуева. Около полусотни его сторонников пришли протестовать к отделу полиции, куда был доставлен Расторгуев, пишет в «Твиттере» журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин.

В Москве задержания, по существу, практически не прекращались, начиная с 26 марта. 1 апреля активист Марка Гальперин написал в Фейсбуке, что трое сотрудников полиции задержали его при выходе из дома, насильно усадили в машину и увезли в ОВД «Тверское». Ему «задним числом» инкриминировали неповиновение полиции в ходе манифестации в прошлое воскресенье. Не исключено, однако, Гальперина изолировали и в «профилактических» целях, поскольку он открыто выразил готовность выйти на улицу 2 апреля.

Накануне Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело о «призыве к массовым беспорядкам». Так в ведомстве квалифицировали распространенные ранее в социальных интернет-сетях и блогах сообщения о проведении 2 апреля в центре столицы несанкционированной акции протеста против действий властей.

Накануне прокуратура предупредила, что уведомления о проведении 2 апреля массовых мероприятий никто не подавал.

Ранее правозащитный центр «Мемориал» призвал немедленно прекратить преследования участников мирных собраний 26 марта в разных городах России и освободить тех, кто был арестован. А Amnesty International объявила арестованных сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального узниками совести.

Экс-глава ЮКОСа и основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский назвал в «Твиттере» «явной провокацией» со стороны властей акцию 2 апреля в Москве. По его мнению, это очередная «попытка «слить протест», как это было и в 2012 году.

Сходного мнения придерживается председатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева, которая в пятницу в интервью Русской службе Голоса Америки» сказала: «Возникает такая мысль: вот выйдут на акцию самые, как говорится, упертые, тут их всех переловят и пересажают».

По словам Алексеевой, происходящее походит на провокацию.