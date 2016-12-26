Пять лет после протестов на Болотной: слышит ли власть граждан?

МОСКВА – В декабре минуло пять лет с того, как по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам прокатились масштабные протестные митинги, начавшиеся после нечестных, по убеждению демонстрантов, выборов в Госдуму. Но постепенно волна негодования пошла на убыль, а потом и вовсе практически сошла на нет.

Сегодня многие российские, и не только, социологи, журналисты задаются вопросом, куда ушла Болотная, куда подевались «белые ленты», символ гражданского протеста? Отчасти ответ на это дали в довольно объемном исследовании, проведенном в канун Нового года, эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников и аналитик Левада-Центра Денис Волков. Своими мыслями и наблюдениями они поделились с Русской службой «Голоса Америки».

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что участие в нынешних протестах лишь частично связано с ухудшающимся экономическим положением граждан. По его мнению, падение реальных доходов – это второй или даже третий слой причин.

«В первую очередь, протесты вызваны глухотой и наглостью власти, отсутствием обратной связи и структуры такой связи, – пояснил он. – Поэтому люди выходят отстаивать свой двор, в котором они 20-30 лет жили, растили детей. Это основные причины. А участвует в акциях преимущественно московский средний класс, с достатком чуть выше среднероссийского – так называемые «норковые шубы»».

Это не экономическая проблема, а проблема гражданского достоинства, заметил Андрей Колесников, уточнивший, что они с соавтором изучали на примере Москвы аспект вторжения власти в среду обитания человека в крупных мегаполисах. И, по наблюдениям исследователей, речь идет о своеобразном отделении гражданского общества от государства.

«Это, похоже, типичная ситуация для больших городов, – добавил эксперт. – Абсолютно неполитизированные люди, которые никогда в жизни не ходили ни на какие «Болотные», решили выйти на улицу, предъявив свой взгляд на вторжение в их дворы, и выразив свое возмущение сложившимся положением вещей».

В зону интересов авторов исследования вошли защитники парков «Дубки», «Торфянка», «Ходынское поле», представители различных объединений – от обманутых вкладчиков банков до дальнобойщиков, протестующих против внедрения системы «Платон», группы защитников исторического и культурного наследия столицы, и так далее. А свои выводы эксперты сделали на базе углубленных интервью и фокус-групп.

«При этом часть людей начинает политизироваться уже в процессе или после завершения конфликта, – подчеркнул Андрей Колесников. – Поэтому мы делаем вывод, что действия власти порождают конфликтность. А также прогнозируем: ситуация может политизироваться, может не политизироваться, но то, что социальная напряженность будет расти, особенно в крупных городах – это факт».

Другой вывод касается того, что у населения есть очень большой запрос на децентрализацию, заметил эксперт.

«Ничего не решает ни управа, ни префектура, мало что решают муниципальные депутаты, – констатировал он. – В результате накапливается недовольство властью, людям нужны инструменты борьбы с ней, и они их находят».

К мнению граждан следует прислушиваться, резюмировал Андрей Колесников.

«Это наша рекомендация власти, – продолжил он. – Она сама должна быть в этом заинтересована, чтобы не возникало поводов для бунтов. Идите навстречу людям, если хотите сохранить статус-кво, и тогда не нужно будет мобилизовать полицию».

В свою очередь, руководитель отдела развития Левада-Центра Денис Волков также думает, что рост гражданской активности не напрямую связан с экономическим положением в стране и сокращением доходов граждан, а лишь опосредовано.

«Здесь присутствует скорее желание людей отстоять свои права, – утверждает он. – При этом некоторое падение легитимности власти уже после выборов (в Госдуму при весьма низкой явке в крупных мегаполисах – В.В.) не так заметно в отношении Путина, но зато в отношении остальных ветвей власти проявляется, по нашим данным, уже на докрымском уровне. Не случайно одно из самых распространенных суждений москвичей – в столице царит «беспредел»».

По словам социолога, люди, участвующие сейчас в локальных протестах, не самые бедные.

«Среди них есть и те, кто раньше выходил на Болотную площадь, – указал он. – Однако большая часть протестующих не готова идти на открытый конфликт с центральной властью. Тем не менее, они считают возможным в открытую говорить о нарушении своих прав в конкретных случаях».

При нынешнем режиме тенденция к росту гражданской активности практически неизбежна, полагает Денис Волков.

Как отметил недавно Михаил Ходоровский в своей статье, российская власть ощущает для себя угрозу в любой самоорганизации и в любом проявлении независимости.

Социолог Левада-Центра уверен, что население крупных городов реально готово к самоорганизации. Как ему представляется, в мегаполисах больше присутствует интерес к политике, больше накоплено социального капитала.

«Мы видим, что результативность акции и само наличие какого-то протеста зависит от тех связей, которые у людей между собой есть. Вначале они накапливают связи, а потом, когда их что-то конкретно не устраивает, используют свои козыри для серьезной организации и совместных действий», – резюмировал он.

Люди стремятся решить, в общем, обычные, в том числе и социальные проблемы, но они решаются по-новому, обобщил социолог.

По оценке Андрея Колесникова, население мегаполисов способно быстро и прагматично организоваться, растет юридическая грамотность граждан, они знают, что делать, им есть с кем посоветоваться, проконсультироваться.

«Да, в стране (у оппозиции) нет единой политической платформы, массового движения, – признает он.

Но по конкретным поводам люди вполне способны самоорганизовываться, резюмировал эксперт.