Алексей Яблоков: эколог и «политический идеалист»

МОСКВА – 10 января в Центральной клинической больнице Москвы скончался основатель российского «Гринписа», эколог с мировым именем Алексей Владимирович Яблоков. Профессор, доктор биологических наук, он возглавлял фракцию «Зеленая Россия» партии «Яблоко», и до самой последней поры руководил программой по ядерной и радиационной безопасности Международного социально-экологического союза.

Будучи морским биологом и специалистом по теории эволюции, Яблоков стал первым в Советском Союзе официальным защитником природы. Вместе с академиком Евгением Велиховым в 1989 году он открыл отделение «Гринписа» в СССР, затем на протяжении нескольких лет занимал должность советника президента по экологии. Кроме того, профессор был отцом-основателем многих экологических структур: Министерства экологии России, GLOBE-International «Парламентарии мира за окружающую среду».

Также Алексей Владимирович не раз с готовностью откликался на просьбы Русской службы «Голоса Америки» прокомментировать ту или иную актуальную тему в области экологии.

По воспоминаниям директора по программам «Гринпис России» Ивана Блокова, Алексей Яблоков был настоящим человеком и ученым, который до последних дней своей жизни занимался наукой.

«Он великолепный эколог, отличный общественник, политический деятель, - продолжил он в комментарии «Голосу Америки». – Словом, Алексей Владимирович принадлежал к разряду тех людей, которых не очень много на этом свете. Он пропустил через свое сердце целую эпоху – ту самую эпоху активных ученых и высокообразованных людей советских лет, которые очень много сделали для того, чтобы состоялась современная Россия».

Оценивая положение с экологией в стране в целом, директор по программам Гринпис России нашел его плачевным.

«Это особенно печально, потому что никаких существенных изменений к лучшему не наблюдается, – добавил он. – Наоборот, мы видим, как раз разом (Госдумой) принимаются антиэкологичные законы – маленькие и большие. Это происходит, увы, постоянно. Вот с этим Яблоков и боролся активно».

Такого человека России будет остро не хватать, заключил Иван Боков.

В свою очередь, сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк заметил, что они с Алексеем Яблоковым далеко не всегда были согласны, спорили о методах и подходах, но всегда уважали позиции друг друга и работали вместе.

«В начале 1990-х Яблоков стал советником президента России по экологии, затем входил в Совет безопасности страны, – напомнил он в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки». – Благодаря ему было обнародовано

множество ранее неизвестных документов о захоронении ядерных отходов в

морях и прочих экологических преступлениях советского времени. Он был

слишком принципиален для власти, многих раздражал, в особенности

Минатом и спецслужбы».

После 1996 года противники добились увольнения Яблокова с государственных должностей, подчеркнул Владимир Сливяк.

«Эксперименты же с участием в выборах вместе с «Яблоком», к сожалению, совпали с ухудшением политической ситуации в России, – продолжил он. – Вернуться во власть второй раз так и не получилось. Смерть Яблокова – огромная потеря для России. Светлая память одному из самых ярких активистов экологического движения постсоветской России».

Сопоставимого по уровню известности и уважения эколога, ученого, активиста в стране просто нет», констатировал сопредседатель группы «Экозащита!»

Хорошо знал покойного также правозащитник, журналист и однопартиец Валерий Борщев. Как ему представляется, Алексей Яблоков принадлежал к категории людей, которая ярко проявилась в 60-70-е годы прошлого века.

«Это тот слой граждан, который Сергей Адамович Ковалев (бывший омбудсмен России – В.В.) назвал политическими идеалистами, имея ввиду академика Сахарова и его ближайшее окружение, - пояснил он в интервью «Голосу Америки». – Так вот, Алексей Владимирович был тем самым политическим идеалистом».

При этом Яблоков занимался не только политикой, уточнил Валерий Борщев: «Его подлинной страстью была экология. Он ученый, но выйдя из научного кабинета, стал выступать в защиту животных и природы. Именно благодаря нему образовалась партия «Зеленая Россия», которую он возглавил, и которая потом вошла в партию «Яблоко»».

Правозащитник рассказал, что познакомился с Яблоковым в 1992 году, когда тот возглавлял совет по экологии при президенте России.

«Меня тогда просто поразила его страстность, независимость в сочетании со стремлением работать на благо страны. Не просто протестовать, к чему у нас склоняются, в общем, многие экологи. Нет, он возглавлял совет по экологии, вел большую организационную и правозащитную работу. Словом, Алексей Владимирович не зря был у экологов всеобщим любимцем», – обобщил он.

По свидетельству Валерия Борщева, Яблокова очень любила молодежь.

«Я всегда восхищался, когда мы собирались на съездах «Яблока», тем, что вокруг него всегда толпились молодые люди, – сказал он. – Они восхищенно смотрели на него, следовали за ним. Это был прирожденный лидер именно благодаря своим нравственным качествам и своим знаниям. Его отличало нравственное обаяние и умение заразить интересом к важной проблеме, повести за собой людей».

Это была яркая фигура, настоящий русский интеллигент, подытожил правозащитник. По его убеждению, с уходом Яблокова экологическое сообщество России много потеряла, особенно с учетом того плачевного состояния, в котором оказалась в стране природоохранительная сфера.