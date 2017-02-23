Информационные войска России и «фейковые» новости

​МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «провокацией» распространенной в Литве информации о якобы изнасилованной немецкими военнослужащими, входящими в состав международного батальона НАТО, 15-летней девочке. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщают СМИ со ссылкой на заявление Меркель по итогам встречи с литовским премьером Саулюсом Сквярнялисом.

По данным агентства BNS, правоохранительные органы Литвы сейчас выясняют, кто разослал по инстанциям письма с ложной информацией, на основе которой местные медиа сделали несколько публикаций. По данным прокуроров, письмо было выслано не из страны Евросоюза.

В четверг дипломаты НАТО сказали журнал Spiegel, что гипотетически рассматривают это как атаку, организованную Россией, которую не устраивает присутствие сил альянса в странах Прибалтики.

У многих в Европе еще свежо в памяти так называемое «дело Лизы» – 13-летней девочке российско-немецкого происхождения, которую в Германии «похитили» и «изнасиловали» беженцы с Ближнего Востока. Эта тема была настолько раскручена на российском телевидении, что МИД Германии выступил с официальным протестом.

А тем временем, российские власти запустили проект, направленный на опровержение сообщений СМИ, которые в Кремле считают ложными. На официальном сайте МИДа РФ появился новый раздел «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России».

В поле зрения внешнеполитического ведомства попали пока пять СМИ. Среди них – NBC News, Telegraph, New York Times и Bloomberg. Однако разоблачения министерства носят очень сжатый характер.

В каждом случае приводится краткое изложение темы публикации и опровержение из одного предложения: «В этом материале распространяются данные, не соответствующие действительности».

«Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной»

А накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о создании в составе Вооруженных сил России «войск информационных операций». В обращении к Госдуме министр сообщил, что новые войска должны быть сильнее и эффективнее тех, что занимались пропагандой ранее. «Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», – цитируют заявление Шойгу российские медиа, не уточняя, когда именно были созданы новые войска.

Руководитель фонда «Общественная экспертиза» Игорь Яковенко, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России, считает, что в РФ сегодня создана уникальная и небывалая «система оболванивания своего населения и вторжения в информационное пространство других стран».

«Ничего похожего прежде не было никогда – ни по приемам и методам, ни по деньгам, которые вкладываются в это направление информационных войск, – утверждает он в интервью «Голосу Америки». – Думаю, что Запад пытается как-то защититься от этого, но пока, как мне кажется, не очень удачно. Он постоянно отстает в своих ответных шагах».

Как представляется эксперту, те спецподразделения, которые существуют в рамках Минобороны, лишь очень малая часть того, что вообще делается Россией в этом направлении.

«Основная и наиболее опасная часть – это те, кто сегодня работают на федеральных каналах ТВ

«Основная и наиболее опасная часть – это те, кто сегодня работают на федеральных каналах ТВ, – добавил он. – Все эти соловьевы, киселевы и прочие. Что касается МИДа, то он тоже выступает, в основном, как своеобразное подразделение партии войны. Здесь не может быть никаких иллюзий».

По словам Игоря Яковенко, российские телеканалы превращают страну «в одну из самых главных угроз для человечества».

С точки зрения экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, любая война – это не только информация, но и дезинформация, и вторжение в информационную зону противника.

«Это хорошо заметно на примере событий вокруг Авдеевки (на Донбассе), – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки». – Российской аудитории совершенно непонятно, кто там наступает, кто отступает, и с чего вообще все началось. Для таких ситуаций и создаются информационные войска, которые будут заполнять информационный вакуум нужной и подготовленной “фактурой”».

Кроме того, в задачи информационных войск также входит создание и распространение «фейковых новостей», уверен Гудков.

«Будут и дальше распространяться страшилки вроде растиражированной новости о «распятом мальчике», При этом абсолютно не важно, что мальчика не было и в помине, зато атмосферу ненависти укрепляет и добавляет злости в бою.

«Будут и дальше распространяться страшилки вроде растиражированной новости о «распятом мальчике», – продолжил он. – При этом абсолютно не важно, что мальчика не было и в помине, зато атмосферу ненависти укрепляет и добавляет злости в бою. Мы сейчас видим огромное количество подобной информации при освещении событий в Сирии и конфликта на востоке Украины».

Дезинформация была и останется в числе главных механизмов достижения целей, поставленных верхами, констатировал Геннадий Гудков.

«Поэтому, очевидно, будут и дальше формироваться хакерские подразделения, призванные решать специфические задачи вроде взломов информационных сетей и сайтов, чтобы изменять реальную картину мира и создавать некую виртуальную реальность», – резюмировал он.

Здесь все средства хороши, включая фейки и информационные вбросы, убежден эксперт.

Взгляд из стран Балтии

С действиями российских информационных войск хорошо знакомы жители государств Балтии.

Профессор политических коммуникаций Латвийского университета Оярс Скудра в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» отмечает, что российские ведомства подчас действуют столь несогласованно, что не только подставляют друг друга, но вызывают недоверие к любым властным структурам своей страны. «Один из последних примеров – заявление нового посла России в Латвии Евгения Лукьянова, который заявил о неизбежном потеплении между нашими странами, – рассказывает Скудра. – И сразу же после этого “Россельхознадзор” вводит новые ограничения на импорт латвийских товаров, которые не попали в список российских “контрсанкций”. И кому после этого верить?»

По мнению профессора Скудры, в ближайшее время можно ожидать увеличения российских информационных фейков, рассчитанных на аудиторию в Латвии. «31 июля истекает срок экономических санкций, которые Евросоюз ввел против России. 3 июня у нас будут проходить муниципальные выборы, а в следующем году – выборы в парламент.

Россия всюду будет предпринимать попытки оказать влияние на исход выборов с тем, чтобы будущие власти отменили санкции

Я думаю, кстати, что это касается не только Латвии, и не только балтийских стран, но в целом Европейского Союза. Россия всюду будет предпринимать попытки оказать влияние на исход выборов с тем, чтобы будущие власти отменили санкции. И в этой связи мы можем получить очередную порцию фейковых новостей, связанных с политическими дискуссиями в Евросоюзе», – полагает Оярс Скудра.

Эксперт Института внешней политики Эстонии Кармо Тююр приводит примеры «фейковых» новостей российского происхождения. Так, в конце января новостной портал life.ru публикует материал под кричащим заголовком «Беременную продавщицу в Таллине выжили с работы за русский язык». При этом имя продавщицы указано полностью, фамилия – инициалом, а название магазина не упомянуто вовсе. Правда, через день героиня репортажа обратилась к журналистам русскоязычной версии портала Postimees.ee с заявлением о том, что ее рассказ был искажен: «Мы говорили о моей бытовой истории, и я никак не могла предположить, что ее сделают политической, – отметила молодая женщина. А ситуацию на работе она охарактеризовала так: «в целом у нас с эстонцами нормальные отношения».

Другой пример – статья под заголовком «Ленинградская АЭС стала мишенью для эстонцев» на портале «Свободная пресса». Правда, в самом материале говорится об увеличении присутствия войск НАТО во всех странах Балтии. Затем со ссылкой на неназванного эстонского эксперта приводится высказывание «В случае каких-либо агрессивных действий России мы можем вывести из строя системы безопасности атомных станций РФ». При этом сама ЛАЭС, которая, кстати, находится не столь далеко от самой Эстонии, в приведенной цитате не упоминается, но тревожное ожидание от заголовка читателю статьи передается.

«Тут нужно сделать одно большое исключение – российская пропаганда не срабатывает в наших приграничных регионах, которые прекрасно знают, как на самом деле живут люди по разным сторонам границы»

Кармо Тююр отмечает, что русскоязычные СМИ в Эстонии оказывают влияние, прежде всего, на пожилых граждан российского происхождения, которые привыкли смотреть телеканалы на русском языке и не ищут альтернативных источников информации. При этом в своем комментарии для «Голоса Америки» эксперт уточняет: «Тут нужно сделать одно большое исключение – российская пропаганда не срабатывает в наших приграничных регионах, которые прекрасно знают, как на самом деле живут люди по разным сторонам границы».

Витис Юрконис: «Реакция на этот фейк была быстрой, потому что провокации подобного рода ожидались. И в Эстонии, и в Латвии также были заявления официальных лиц: “будьте осторожны, будут не только фейковые новости, но и реальные провокации”.

Самым ярким примером «фейковых новостей» о происшествиях в странах Балтии стало недавнее сообщение о том, что солдатами Бундесвера в Литве, якобы, была изнасилована несовершеннолетняя девушка. Фальшивка практически сразу же была разоблачена, причем выяснилось, что «новость» пришла не из Евросоюза.

В этой связи литовский собеседник «Голоса Америки» – преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витис Юрконис подчеркивает: «Реакция на этот фейк была быстрой, потому что провокации подобного рода ожидались. И в Эстонии, и в Латвии также были заявления официальных лиц: “будьте осторожны, будут не только фейковые новости, но и реальные провокации”.

Мы понимаем, что технологии времен холодной войны и нынешних информационных войн могут применяться, и поэтому внимательно относимся к любым попыткам идеологических диверсий», – замечает эксперт. И добавляет, что объектом дезинформации становятся не только натовские солдаты, но также литовские промышленные предприятия и политические деятели, критикующие действия Москвы.

При этом Витис Юрконис считает, что большинство его сограждан уже научились распознавать фейковые новости: «И журналисты, и представители гражданского общества отслеживают такие сообщения. И как только они появляются, и в социальных сетях, и в традиционных медиа следует разоблачение этих мифов с комментариями: вот так нас стараются дискредитировать, распространяя ложь о нашей стране. Это – часть информационной войны, и мы это понимаем. Поэтому большого ажиотажа от действий российской пропаганды у нас не наблюдается», – заключает Юрконис.