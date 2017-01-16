Сенат спешит провести голосование по кандидатурам членов кабинета до инаугурации

За несколько дней до приведения Дональда Трампа к президентской присяге Сенат прилагает усилия, чтобы утвердить кандидатов, которые образуют ближний круг его администрациии.

Но пока еще неясно, сколько членов кабинета Дональда Трампа будут утверждены к моменту, когда он войдет в Белый дом. Фигура кандидата в госсекретари Рекса Тиллерсона вызывает обеспокоенность у ключевых республиканцев из-за его связей с Россией.

Сенатор-республиканец Марко Рубио задал ему вопрос: «Считаете ли вы, что Владимир Путин и его ближайшее окружение несут ответственность за то, что они отдавали распоряжения об убийстве многочисленных диссидентов, журналистов и политических оппонентов?

Тиллерсон ответил: «Я не располагаю достаточной информацией, чтобы делать такие утверждения».

«Ничто из этого не засекречено, господин Тиллерсон. Эти люди мертвы», – заметил Рубио.

Республиканцы обладают большинством в один голос в комитете Сената по международным отношениям. Учитывая, что, вероятно, все демократы проголосуют против, утверждение Тиллерсона будет заблокировано, если к ним присоединится хотя бы один республиканец.

«Если мы хотим внести моральную ясность в нашу внешнюю политику, нам нужно занять четкую позицию. Я готов делать то, что считаю верным. Я не анализирую это с партийной точки зрения», – заявил Марко Рубио.

Другие выдвиженцы Трампа могут быть утверждены в ближайшие дни после бурных слушаний на прошлой неделе. Многие демократы выразили неприятие кандидатуры республиканского сенатора Джеффа Сешнса, выдвинутого на должность генерального прокурора.

«Если сенатор Сешнс будет утвержден, я крайне обеспокоена тем, что случится с инвалидами, гражданами разных рас, гражданами разных сексуальных ориентаций», – сказала сенатор-демократ Тэмми Дакворт.

Но Сешнса утвердят, если республиканцы поддержат его кандидатуру. Ожидается, что так и будет.

«Это человек чести и честности, преданный добросовестному и справедливому применению закона», – считает сенатор-республиканец Чак Грассли.

Некоторые кандидаты, вероятно, будут утверждены при поддержке сенаторов от обеих партий, включая генерала в отставке Джеймса Мэттиса, предложенного на пост министра обороны и конгрессмена Майка Помпео, выдвинутого в директоры ЦРУ.

«Есть все меньше областей, где мы можем действовать совместно, и все больше – где нам придется противостоять России», – признал Джеймс Мэттис.

«Здесь все довольно ясно насчет причастности России к попыткам взлома и похищения информации и оказания влияния на американскую демократию», – отметил Майк Помпео.

Готовясь к принятию президентской присяги, Трамп выражает уверенность в своей команде: «Нам нужны люди, которые успешны. А они стали успешными, потому что, в общем-то, они умны. Я очень горжусь кабинетом. Думаю, они справятся».

На этой неделе в Сенате пройдет целая серия голосований по утверждению. А тем временем, за стенами Капитолия идут последние приготовления к инаугурации.