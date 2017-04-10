Удары по Сирии вызвали вопросы о стратегии Трампа

В Вашингтоне надеются получить более четкое представление о позиции администрации Трампа по Сирии, после того как США нанесли воздушные удары по сирийской авиабазе, откуда выполнялись вылеты для проведения химических атак. В телевизионном интервью в воскресенье посол США в ООН не исключила новых военных действий против войск, верных президенту Башару Асаду, но другие официальные лица утверждают, что первостепенной задачей является уничтожение «Исламского государства».

Размышляет ли президент Дональд Трамп о смене режима в Сирии? Посол в ООН Никки Хейли утверждает, что президент Башар Асад является камнем преткновения на пути к политическому урегулированию в сирийской гражданской войне. Но глава американской дипломатии допускает, что отстранение Асада от власти может быть рискованным делом:

«Мы видели, что происходит, когда занимаются насильственной сменой режима в Ливии. Ситуация в Ливии остается очень хаотичной, и я бы сказал, что жизнь ливийского народа сегодня нельзя назвать хорошей».

Хотя США предприняли меры, чтобы предотвратить дальнейшее убийство сирийских граждан, Тиллерсон заявил, что основная цель Америки остается неизменной:

«Наш приоритет, прежде всего, – это победа над ИГИЛ. Этот удар был связан исключительно с недавним ужасным использованием химического оружия против женщин, детей и, как сказал президент, даже младенцев».

Бывший президент Барак Обама также пытался сконцентрироваться на ликвидации террористов «Исламского государства». Критики в Конгрессе считают, что выбранная стратегия ведет в неправильном направлении.

«Идея, что мы сначала избавимся от ИГИЛ и потом, если получится, используем Асада и других для выработки решения, не работает. Пока Асад остается у власти, у вас будут сохраняться радикальные джихадистские элементы среди суннитов», – говорит сенатор-республиканец Марко Рубио.

Трамп не упоминал о Сирии в своем еженедельном обращении, но подтвердил свои намерения восстановить американское влияние на мировой арене:

«Обеспечение безопасности американского народа также означает восстановление позиций Америки в мире. Мы понимаем, что как в экономических, так и военных вопросах сильная Америка отвечает наилучшим интересам мира».

Если президент отдаст приказ о новых военных действиях в Сирии, призывы к получению санкции Конгресса усилятся. Конгрессмен-демократ Адам Шифф отмечает:

«Не думаю, что президент должен был принимать решение об ударе по Сирии без одобрения Конгресса. Но Конгресс должен винить себя. Мы бездействовали несколько лет. Я предлагал дать санкцию на применение силы, но не получил в поддержку ни единого голоса».

На фоне сообщений местных СМИ, что сирийские военные самолеты возобновили вылеты с базы, попавшей под ракетный удар в пятницу, Трамп написал в Твиттере, что взлетно-посадочные полосы базы не были мишенями для ударов, поскольку их можно «легко и недорого отремонтировать».В Вашингтоне надеются получить более четкое представление о позиции администрации Трампа по Сирии, после того как США нанесли воздушные удары по сирийской авиабазе, откуда выполнялись вылеты для проведения химических атак. В телевизионном интервью в воскресенье посол США в ООН не исключила новых военных действий против войск, верных президенту Башару Асаду, но другие официальные лица утверждают, что первостепенной задачей является уничтожение «Исламского государства».

Размышляет ли президент Дональд Трамп о смене режима в Сирии? Посол в ООН Никки Хейли утверждает, что президент Башар Асад является камнем преткновения на пути к политическому урегулированию в сирийской гражданской войне. Но глава американской дипломатии допускает, что отстранение Асада от власти может быть рискованным делом:

«Мы видели, что происходит, когда занимаются насильственной сменой режима в Ливии. Ситуация в Ливии остается очень хаотичной, и я бы сказал, что жизнь ливийского народа сегодня нельзя назвать хорошей».

Хотя США предприняли меры, чтобы предотвратить дальнейшее убийство сирийских граждан, Тиллерсон заявил, что основная цель Америки остается неизменной:

«Наш приоритет, прежде всего, – это победа над ИГИЛ. Этот удар был связан исключительно с недавним ужасным использованием химического оружия против женщин, детей и, как сказал президент, даже младенцев».

Бывший президент Барак Обама также пытался сконцентрироваться на ликвидации террористов «Исламского государства». Критики в Конгрессе считают, что выбранная стратегия ведет в неправильном направлении.

«Идея, что мы сначала избавимся от ИГИЛ и потом, если получится, используем Асада и других для выработки решения, не работает. Пока Асад остается у власти, у вас будут сохраняться радикальные джихадистские элементы среди суннитов», – говорит сенатор-республиканец Марко Рубио.

Трамп не упоминал о Сирии в своем еженедельном обращении, но подтвердил свои намерения восстановить американское влияние на мировой арене:

«Обеспечение безопасности американского народа также означает восстановление позиций Америки в мире. Мы понимаем, что как в экономических, так и военных вопросах сильная Америка отвечает наилучшим интересам мира».

Если президент отдаст приказ о новых военных действиях в Сирии, призывы к получению санкции Конгресса усилятся. Конгрессмен-демократ Адам Шифф отмечает:

«Не думаю, что президент должен был принимать решение об ударе по Сирии без одобрения Конгресса. Но Конгресс должен винить себя. Мы бездействовали несколько лет. Я предлагал дать санкцию на применение силы, но не получил в поддержку ни единого голоса».

На фоне сообщений местных СМИ, что сирийские военные самолеты возобновили вылеты с базы, попавшей под ракетный удар в пятницу, Трамп написал в Твиттере, что взлетно-посадочные полосы базы не были мишенями для ударов, поскольку их можно «легко и недорого отремонтировать».