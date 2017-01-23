Кандидаты на должности в администрации Трампа ожидают утверждения Сената

На этой неделе Сенат проведет голосование по утверждению новых членов кабинета президента Дональда Трампа, уделяя особое внимание команде, отвечающей за национальную безопасность. Ключевые республиканские сенаторы заявили о своей поддержке бывшего руководителя нефтяной компании Рекса Тиллерсона, выдвинутого на должность госсекретаря.

Через несколько часов после того, как Дональд Трамп принес присягу президента, Сенат подавляющим большинством голосов (98 против одного) утвердил предложенных им кандидатов на должности министров обороны и национальной безопасности. Теперь большинство республиканцев готово поддержать главу компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, чьи теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным вызывали колебания у некоторых законодателей.

«Это был нелегкий выбор, – заявил сенатор Джон Маккейн. – Но я также считаю, что, если возникают сомнения, новый президент получает пользу от этих сомнений».

Первым испытанием для Тиллерсона станет голосование в комитете Сената по международным отношениям.

Тем временем в зале заседаний Сената республиканцы, которые составляют большинство, будут добиваться утверждения Майка Помпео директором ЦРУ. Тот факт, что голосование по его кандидатуре не состоялось в пятницу, вызвал раздражение у пришедшей в Белый дом администрации Трампа.

«Демократы в Сенате затягивают номинацию Майка Помпео и занимаются политиканством, когда речь идет о национальной безопасности. Вот о чем, ребята, вам следует писать и освещать это», – сказал журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Мы всех их проведем, но для некоторых этот процесс займет немного больше времени, чем для других», – подчеркнул президент Трамп.

Республиканцы отмечают, что предыдущие президенты приходили в Белый дом с большим числом утвержденных кандидатов, чем получил Трамп.

«Я хорошо помню, как в январе 2009 года Сенат в день инаугурации утвердил семь членов кабинета. Семь, не два. Почему же, черт побери, мы не можем просто продолжить работу и обеспечить президента его командой по вопросам национальной безопасности, когда она нам нужна больше чем когда-либо в недавней истории?» – так охарактеризовал ситуацию Джон Маккейн.

«Речь идет о том, будет ли Сенат просто штамповать решения, и откажется ли он, фактически, от своих контрольных обязанностей», – заявил сенатор Рон Уайден.

Демократы утверждают, что кандидаты, выдвинутые Трампом, не спешили раскрывать финансовую информацию и проходить этические проверки.

«Если когда-либо была группа членов кабинета, которая просто напрашивается на тщательную проверку, то это тот самый случай, – считает сенатор-демократ Чак Шумер. – Кабинет избранного президента – это болото, которое кишит миллиардерами и банкирами, у которых – куда ни погляди – конфликты интересов и этические нарушения».

«Утверждения ожидают также кандидаты на должности министров финансов, энергетики, здравоохранения и социальных служб, а также главы Агентства по охране окружающей среды.