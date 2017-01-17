Процесс передачи власти: отход от традиции

До инаугурации Дональда Трампа остаются считанные дни
Команда Дональда Трампа готовится приступить к работе сразу после того, как он принесет присягу.
«Я обещаю каждому гражданину нашей страны, что я буду президентом всем американцам, и это для меня очень важно», – заявил избранный президент.
Мирная передача власти от одного главнокомандующего другому – одна из основ американской демократии.
После победы Дональда Трампа на выборах президент Обама принял его в Белом доме, и действующий и избранный лидеры страны выразили готовность к сотрудничеству.
«Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы помочь вам преуспеть. Если преуспеете вы, преуспеет вся страна», – подчеркнул Обама.
«Господин президент, большая честь быть с вами, и я надеюсь, что в будущем таких встреч будет много», – ответил Трамп.
Смена политических администраций – сложный и трудоемкий процесс – что не помешало Трампу совершить турне благодарности по всей стране.
«Многие говорят – он президент, он не должен участвовать в митингах. Но я думаю, что должен, правильно?» – заявил избранный президент.
Трамп нарушил и другую традицию – кабинетных назначений – предложив кандидатуру главы ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря и финансиста и бывшего топ-менеджера Goldman Sachs Стивена Мнучина – на пост министра финансов.
И, конечно, избранный президент продолжает пользоваться Твиттером, критикуя одних и хваля других – например, президента России Владимира Путина, невзирая на выводы разведслужб о российском вмешательстве в выборы.
Несмотря на несколько непредсказуемый переходный период, эксперты считают, что новая администрация готова приступить к обязанностям.
«Мы имели возможность наблюдать беспрецедентные поступки со стороны избранного президента, – констатирует директор Центра передачи президентской власти Дэвид Иглс, – но в основном, что касается номинаций, мы в порядке. Хотя это совсем не мерило успеха. Избранному президенту Трамп нужна команда на местах, в день инаугурации, готовая действовать».
Все внимание в эти дни устремлено на Вашингтон: мир следит за тем, как следующий президент США готовится принять присягу.