Дональд Трамп и разногласия между республиканцами

Белый дом и республиканцы в Конгрессе возобновили работу по согласованию законопроекта, который должен заменить закон о здравоохранении, принятый при активной поддержке бывшего президента Барака Обамы. В марте Палата представителей отказалась от голосования по законопроекту, что стало свидетельством серьезных разногласий между республиканцами. Однако любые попытки президента Трампа пойти на контакт с находящимися в оппозиции демократами также сопряжены с рисками.

Попытки вдохнуть новую жизнь в законопроект о системе здравоохранения возглавляет вице-президент Майк Пенс.

Это процесс станет ключевым испытанием для президента Трампа, который отказался продолжать работу над первым законопроектом, когда его отказались поддержать консервативные законодатели: «Они мои друзья. Я разочарован, потому что мы могли бы это сделать. Я разочарован».

Позднее Трамп обрушился с критикой на консерваторов в Конгрессе через Твиттер и пообещал бороться с ними на промежуточных выборах в следующем году.

Трамп предупредил, что может обратиться к демократам, если некоторые республиканцы будут и дальше выступать против него: «Если они объединятся с нами и выработают реальный законопроект о здравоохранении, я буду абсолютно открыт для этого, и думаю, что так оно и будет».

Но лидер демократов в Сенате Чак Шумер настроен скептически: «У Трампа будут проблемы, пока он не поймет, что чего-то добиться здесь, несмотря на то, что у него есть большинство в Палате представителей и Сенате, можно только работая с обеими партиями. Если он этого не поймет, то его президентство будет катастрофой».

Консерваторы настаивают, что они будут придерживаться принципа минимального вмешательства правительства в здравоохранение, независимо от того, какое давление будет оказывать на них президент, говорит республиканский конгрессмен Марк Сэнфорд: «Разве мы, как консерваторы, должны снижать планку в наших убеждениях только потому, что в Белом доме теперь находится республиканец».

Трамп фокусируется на своей политической базе и пытается работать в обход демократов, и это может ограничить его достижения, считает аналитик Уильям Гэлстон: «Проблема Трампа в том, что он начал работу в условиях расколотого электората и относительно низких рейтингов. Потом они то поднимались, то опускались, но сейчас пошли вниз, и это осложняет его работу».

Консерваторы могут также ограничить возможности Трампа по работе с демократами, говорит республиканский стратег Джон Фиери: «Для него это будет сложная задача. Если он превратит демократов в своих врагов, ему будет очень сложно вообще чего-то добиться».

Хотя Трамп надеется возобновить работу над законопроектом о здравоохранении, ему придется пройти по тонкой грани, пытаясь одновременно удовлетворить своих консервативных сторонников и наладить контакты с умеренными республиканцами и даже некоторыми демократами.