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Вашингтон готовится к передаче власти

Репетиция инаугурации. Вашингтон, США. 15 января 2017 г.

Репетиция инаугурации. Вашингтон, США. 15 января 2017 г.

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Эксперты говорят, что задача объединения страны будет для Трампа более сложной, чем для его предшественников

Вашингтон готовится к передаче власти от президента Барака Обамы к избранному президенту Дональду Трампу. Воодушевленные сторонники Трампа стекаются в Вашингтон, чтобы отпраздновать инаугурацию 45-го президента США. Однако на инаугурацию также собираются и многочисленные противники Трампа, которые намерены принять участие в акциях протеста.

После восьми лет в Белом доме Барак Обама готовится уйти со сцены.

В своем прощальном обращении Обама излучал оптимизм: «Тем из нас, кому посчастливилось быть частью этой работы и наблюдать за ней вблизи, я хочу сказать, что она может заряжать энергией и воодушевлять. И, как правило, это утверждает вашу веру в Америку и в американцев».

В Вашингтоне полным ходом идет подготовка к процедуре инаугурации Дональда Трампа, включая репетицию парада и церемонии его приведения к присяге.

На пресс-конференции на прошлой неделе Трамп пообещал, что его инаугурация будет запоминающимся событием: «День 20 января будет очень-очень особым, прекрасным. Думаю, мы увидим огромное количество людей, потому что у нас есть движение. Движение, какого мир раньше не видел».

Инаугурация Трампа уже вызвала протесты у тех, кто выступает против его планов по ужесточению иммиграции и отмене закона о здравоохранении, принятого при Обаме.

Более 30 законодателей-демократов заявили, что их на инаугурации не будет.

После вступления в должность перед Трампом встанет огромная задача – попытаться объединить страну, говорит аналитик Майкл Бэроун из Американского института предпринимательства: «Думаю, что задача, с которой столкнется Дональд Трамп – насколько он захочет этим заниматься, – будет сложнее, чем для трех предыдущих президентов, для каждого из которых это был серьезный вызов».

Трамп уже обозначил свой агрессивный подход к работе с прессой, продолжая вести войны в Твиттере. К этому нужно привыкнуть, считает Том Дефранк из интернет-издания National Journal: «Это стиль его работы. Он любит быть в гуще событий. Он любит хаос, потому что знает, что, в конце концов, примет решение, и так все и будет».

Трамп уже представляет собой разительный контраст с Бараком Обамой, говорит эксперт Джон Фортье из неправительственной организации BIPARTISAN POLICY CENTER: «Будут перемены, связанные со стилем Дональда Трампа. Он очень сильно отличается от любого другого президента в плане коммуникаций и в плане того, что он не боится погружаться в дела, которые вызывают споры. Можно с уверенностью сказать, что скучно не будет».

Как бы то ни было, эпоха Обамы близится к завершению, а эпоха Трампа, со всеми ее ожиданиями и неопределенностью, вот-вот начнется.

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