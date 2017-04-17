Выборы в Джорджии: фактор Трампа и перспективы демократов

Избиратели-демократы, еще не оправившиеся после поражения Демократической партии на президентских выборах 2016-го года, надеются получить место в Конгрессе, ставшее вакантным после вступления конгрессмена Тома Прайса в должность министра здравоохранения и социального обеспечения.Не сыграет ли одержанная с небольшим перевесом победа Трампа в традиционно республиканском 6-м округе штата Джорджия на руку демократам на выборах 18 апреля?

Выйти на улицу Джен Кокс заставила победа Дональда Трампа на выборах.

Джен придерживается либеральных убежденный и чувствовала себя в одиночестве среди соседей-республиканцев – до тех пор, пока демократ Джон Оссофф не вступил в борьбу за ставшее вакантным место в Конгрессе.

«Люди либеральных взглядов чрезвычайно разгневаны обеспокоены политикой Трампа, – подчеркивает Кокс. – Эти выборы сейчас – единственные в стране».

По ее словам, Оссофф выиграет голоса не одних лишь демократов, мечтающих об этой победе всего через несколько месяцев после вступления Трампа в должность.

Это становится возможным благодаря кампании «от двери к двери». Если, к примеру, удалось убедить вот эту сторонницу Трампа, рассказывающую, что участники кампании убедили ее отдать голос за Оссоффа.

«Да, я готова», – говорит она.

6-й избирательный округ в штате Джорджия не отдавал предпочтение демократическому представителю в Конгрессе с 1979-го года. Однако здешние избиратели, придерживающиеся умеренных взглядов и в 2012-м году обеспечивших Митту Ромни победу в округе с преимуществом в 20 процентов, так и не приняли популистской риторики Трампа, который выиграл выборы в 6-м округе лишь с небольшим перевесом.

Это и открыло дорогу таким демократам, как Оссофф.

«В округе живут люди, которых, очевидно, беспокоит, что Белый дом недостаточно компетентен, – констатирует он. – Их бепокоит нечестность и то, что президент может поставить нас в неловкое положение на международной арене. Я разделяю это беспокойство, однако моя кампании фокусируется на позитивном подходе».

Несмотря на большое количество волонтеров и то, что кампании удалось привлечь 8,3 миллиона долларов финансовой поддержки, Оссоффу придется нелегко.

«Чтобы победить, – считает стратег Республиканской партии Тодд Рем, – необходимо, чтобы округ повел себя вопреки своей принципиальной, традиционной позиции. Это республиканский округ, а не округ, где шанс выиграть – 50 на 50».

Трамп еще не выступил в поддержку какого-либо из 11 кандидатов от Республиканской партии. Однако многие из них, как, например, глава Совета по этническому многообразию (Trump's Diversity Council) Брюс Левелл, стремятся ассоциировать себя с успехами начала президентства Трампа.

«Мы проделали огромную работу, – рассказывает Левелл. – Поэтому я думаю, что 6-ой округ выиграет от избрания в Конгресс такого кандидата, как я, у которого есть такая связь».

Сильный претендент на место в Конгрессе Боб Грей рассчитывает на поддержку ярых сторонников Трапа на пути к победе. Таким образом, он опровергает заявления демократов о том, что избиратели склоняются на их сторону.

«Тот факт, что Демократическая партия пытается представить выборы в Конгресс как референдум по Трампу, привлекает еще больше людей на нашу сторону», – считает Грей.

Если на выборах 18 апреля никто не наберет большинство голосов, то двое кандидатов во главе списка перейдут на следующий этап голосования в июне, что даст больше времени, чтобы выяснить, как избрание Трампа повлияет на выбор представителя округа в Когрессе.

«Это похоже на магнитное поле, которое может и притягивать, и отталкивать», – поясняет Рем.

Демократы надеются, что это поле сработает в их пользу.