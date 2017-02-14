В Москве пройдут переговоры по Афганистану

МОСКВА – В среду в Москве пройдет второй раунд международных переговоров по Афганистану. Впервые в этих переговорах примут участие афганские власти. В то же время, Соединенные Штаты такого приглашения не получили. В Москве говорят, что хотят стабильности и сотрудничества в борьбе против экстремистов в регионе. Но афганские власти обеспокоены прямыми контактами России с талибами. В США считают, что прямые контакты с представителями «Талибана» направлены на подрыв усилий по стабилизации ситуации в регионе.

В нынешних переговорах в Москве кроме Китая и Пакистана теперь также принимают участие Иран, Индия и Афганистан.

Андрей Казанцев, директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО, говорит, что не следует переоценивать реальную способность афганского правительства контролировать свою территорию. И это, по мнению аналитика, вероятно, одна из причин, почему российское правительство иногда сотрудничало с другими игроками, а не с афганским правительством.

Россия хочет, чтобы сотрудничество в области безопасности для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» набирало обороты в Центральной Азии.

По мнению Андрея Казанцева, Афганистан является местом, где действует различные группы международных террористов. Многие из боевиков, отмечает эксперт, имеют российские паспорта, или же являются выходцами из Центральной Азии, в том числе – русскоязычными, и могут представлять террористическую угрозу для самой России.

В Афганистане наблюдается активизация деятельности «Исламского государства», несмотря на то, что Талибан несет ответственность за большее количество терактов.

Как считает Дмитрий Верхотуров, эксперт центра изучения современного Афганистана, есть ожидания, что талибы могут принять активное участие в борьбе против «Исламского государства» и способствовать тому, чтобы Афганистан не стал убежищем для лидеров и боевиков ИГ, которые побегут в эту страну, в случае своего поражения в Сирии и Ираке.

В Вашингтоне же считают, что контакты России с талибами нацелены на легитимизацию «Талибана» и подрывают законную деятельность афганского правительства и усилия НАТО в регионе.

Дмитрий Верхотуров, в свою очередь, считает, что с одной стороны нелепо говорить о том, что Россия не стремится к стабилизации ситуации в Афганистане, а с другой – руководство России очень обеспокоено тем, что США имеют в Афганистане несколько крупных военно-воздушных баз, которые могут быть использованы для развертывания ядерных бомбардировщиков.

В свою очередь командующий силами США в Афганистане заявляет о необходимости увеличения американского военного контингента в этой стране с целью обучения афганских силовиков, которые продолжают вести борьбу с боевиками.