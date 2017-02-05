Казахстан борется с распространением экстремизма

Я январе в Казахстане прошли мирные переговоры по Сирии, результатом которых стала договоренность об укреплении режима прекращения огня. Однако на этих переговорах не были представлены вооруженные исламистские группировки. Для Казахстана проведение этих переговоров на его территории – не только вопрос престижа, поскольку страна стремится распространить влияние исламского экстремизма среди своих граждан.



В Казахстане оплакивают погибших офицеров полиции, убитых в июле 2016 года в Алматы.

Предполагается, что нападавший был связан с исламистами.

Перед этим, в июне, в стране произошла серия нападений, в результате которых погибли четверо мирных жителей и трое военных.

Несколько молодых людей поехали в Сирию, но есть и такие, что вернулись домой и сейчас проходят реабилитацию, рассказывает имам мечети в Астане Серикбай Хаджи Ораз.

По оценкам казахстанских властей, несколько сот граждан страны вступили в исламистские группировки в Сирии и Ираке.

Есть подозрения, что теракты 2016 года, нетипичные для Казахстана, были организованы в Сирии.

Если на территории Сирии и Ирака будет установлен мир, это стабилизирует общую религиозную ситуацию в Казахстане, убежден директор реабилитационного центра «Акниет» Алим Шауметов.

Реабилитационный центр «Акниет» стремится реинтегрировать экстремистов, возвращающихся в страну, и консультирует тех, кто хочет уехать.



Шауметов подчеркивает: радикальная идеология, распространяемая на иностранных террористических сайтах, затрагивает в основном молодых людей, легко поддающихся воздействию пропаганды.



Бывший последователь «Аль-Кайды», который пожелал остаться анонимным, хотел поехать сражаться в Пакистан.

Уехать ему помешали, однако, по его словам, друзья детства, ставшие экстремистами, подвергли его остракизму.

Они мои друзья, говорит собеседник «Голоса Америки», поэтому я за них беспокоюсь. По его словам, они хорошие люди, и если они найдут правильный путь в жизни, то сделают много хорошего.

У центральной мечети Астаны есть собственная медиа-программа, распространяющая видеозаписи, осуждающие исламских экстремистов и террористов.

По словам Серикбая Хаджи Ораза, цель его и его единомышленников – дерадикализация общества, и чтобы достичь ее, необходимо действовать, не покладая рук.

Хотя угроза для Казахстана сравнительно невелика, руководство страны убеждено: просветительские программы для молодежи о сути истинного ислама – вот ключ к предотвращению распространения экстремизма.