Еврейские общины Европы предупреждают об усилении антисемитизма

После целой череды терактов в Европе еврейские общины европейских стран чувствуют себя особенно уязвимыми. Лидеры общин, выступившие на Мюнхенской конференции по безопасности, заявили и о том, что их укладу жизни угрожает подъем популистских ультраправых партий.

В заключительный день Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс с семьей отъехали на несколько километров от города, чтобы посетить место, где некогда был расположен нацистский концлагерь Дахау.

Там погибли почти 32 000 человек, в большинстве своем евреи. Американские войска освободили лагерь 29 апреля 1945 года.

В результате Холокоста были истреблены в общей сложности шесть миллионов евреев. Спустя семьдесят два года еврейские общины по всему континенту говорят о возрождении антисемитизма.

В воскресенье на полях Мюнхенской конференции прошло заседание, посвященное тому, как защитить еврейские общины. Мероприятие посетила бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Как рассказал корреспонденту «Голоса Америки» председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмит, безопасность – главная забота евреев во всей Европе.



«Терроризм, который мы наблюдали в Тулузе, Париже, Копенгагене, Брюсселе, затронул еврейскую общину и привел к массовому исходу евреев из некоторых стран», – констатирует Гольдшмит.



Согласно недавнему исследованию лондонского Института исследований политики по делам евреев, в период с 2010 по 2015 гг. четыре процента еврейского населения Бельгии и Франции уехали в Израиль.

В обеих странах еврейские общины оказались затронуты терактами. В 2014 году в результате инспирированной «Исламским государством» атаки на Еврейский музей в Брюсселе погибли четыре человека. В 2015 году вооруженный мужчина совершил нападение в кошерном супермаркете в Париже в тот же день, когда произошел теракт в редакции журнала Charlie Hebdo.

Эксперт по терроризму Питер Нойманн, выступая на конференции, заявил, что евреям необходима особая защита.

«Еврейские общины всегда, так сказать, на передовой линии, – подчеркнул Нойманн, – поэтому важно, чтобы правительства активизировали усилия по их защите. Это также важно для Европы и в более масштабном смысле, потому что, когда в Европе нападают на евреев, речь идет не просто о нападениях на отдельных людей или членов общины, но на сам уклад нашего общества».



Опасения связаны не только с терроризмом. Подъем популистских ультраправых партий, особенно «Национального фронта» Марин Ле Пен во Франции, вызывает опасения, что могут запретить такие религиозные практики, как обрезание или кошерная пища.



«Франция станет другой страной, Европа станет другим континентом, если Марин Ле Пен станет президентом Франции, – убежден Гольдшмит. – В Европе существует коалиция, подъем крайне-правой идеологии, который стал побочным продуктом смены администрации в США, что вызывает серьезные опасения.



Представители еврейских общин на Мюнхенской конференции призвали европейские правительства принять особые меры для того, чтобы защитить их.