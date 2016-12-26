Жители Севницы ждут в гости Меланию Трамп

Избрание Дональда Трампа президентом США принесло славу маленькому словенскому городку, в котором родилась будущая первая леди Мелания Трамп. Город, да и вся страна, гордятся этим обстоятельством, а представители местного бизнеса демонстрируют эту гордость самыми разными способами.

Cевница – городок, история которого восходит к средним векам, а население составляет пять тысяч человек. Во время Второй мировой войны городок был разрушен, однако при коммунистическом режиме он стал индустриальным центром.

Севницу не назовешь местом, где сбываются мечты, однако одна мечта все же сбылась.

Здесь, в самом обыкновенном квартирном доме, выросла Мелания Кнавс. И здесь началось ее восхождение к славе и богатству.

Сегодня о Мелании говорит весь город. В этой кондитерской в честь бывшей супермодели испекли торт.

«Мы очень гордимся Меланией, – признается хозяйка кондитерской Нуша Видмар. – Она была одной из нас, и мы за нее очень рады. Мы печем торты – и вот испекли простой, но одновременно роскошный торт. Мы хотели сделать такой же красивый торт, как она сама».

Торт и вправду вышел на славу – элегантный, покрытый золотистой глазурью.

«Мы использовали наши лучшие продукты, потому что для Мелании нужно все самое лучшее. Много белого шоколада – ведь она все время носит белые платья».

В почете здесь и муж Мелании. В этом ресторане шеф-повар приготовил гамбургер в честь избранного президента США.

Украшает его тертый желтый словенский сыр, жареный до хруста и цветом напоминающий прическу Дональда Трампа.

Немного сальсы – по словам шеф-повара, мексиканская приправа улучшает вкус.

И вот президентский бургер готов.

«Идея в том, что сыр – это его волосы, – так поясняет свой замысел повар Денис Сухополяк. – Мы не смеемся над президентом, но почему-то сыр у нас ассоциируется с ним. Еще мы использовали рукколу – салат из нее получается более изысканный».

«Что касается мексиканской приправы, то мы считаем, что каждому человеку нужно дать шанс – независимо от его происхождения. Потому мы и добавили немного Мексики».

Местные виноделы готовятся выпустить новый сорт вина «Первая леди». Здравко Мастнак, друг семьи Кнавс, говорит: жители города жалеют о том, что Дональд Трамп никогда не был в Севнице и что самая знаменитая уроженка города тоже пока не возвращалась домой.

«Если бы она приехала с открытым сердцем и обняла всех в нашем городе или в Любляне и сказала: «Вот я, я здесь». Этого хотят везде, не только в Словении», – мечтает Здравко Мастнак.

Домом Мелании скоро станет Белый дом, но здесь, в Севнице, ее продолжают ждать.