Почему химическое оружие в Сирии стало «красной линией» для США?

В минувший четверг американские военные нанесли воздушные удары по вооруженным силам сирийского президента Башара Асада. Президент Дональд Трамп дал понять, что удары стали ответом на недавнее предполагаемое применение Асадом химического оружия, в результате которого погибли десятки человек, включая женщин и детей. Но почему применение химического оружия стало «красной линией» для Трампа?

Ракеты «Томагавк» взлетают с борта американского эсминца в Средиземном море.

Их цель – авиабаза в западной части Сирии.

Правительство в Дамаске должно получить сигнал: прекратить использовать химическое оружие.

Ракетные удары были нанесены через несколько дней после химической атаки с применением зарина на севере Сирии – шокирующего напоминания о том, что шестилетняя гражданская война не стихает.

Вскоре после воздушных ударов президент Дональд Трамп дал понять, что он не потерпит атак с применением химического оружия:

«Даже младенцы были жестоко убиты в результате этой крайне варварской атаки. Ни одно дитя Божье никогда не должно подвергаться таким ужасным страданиям».

Ситуация напомнила 2013 год, когда президент Сирии Башар Асад применил химическое оружие в районе близ Дамаска, который контролировался повстанцами. Эта атака также стала нарушением «красной линии», проведенной предшественником Трампа Бараком Обамой.

Обама не выполнил обещание нанести ответный удар по Асаду. Тем не менее возникает вопрос: почему американские президенты проводят «линии» в связи с химическим оружием?

Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента при президенте Обаме Филипп Кроули задается вопросом:

«А как насчет бомб с хлором? За последние четыре года, это оружие, которое, технически, не является химическим оружием, но является таковым в моральном плане, стало причиной гибели огромного числа людей в Сирии.

Филипп Кроули в беседе по Skype отметил, что подавляющее большинство погибших в Сирии умерли от обычного оружия.

Но тогда фотографии жертв, например, этого мальчика, который пережил бомбардировку в Алеппо, не привели к интервенции такого масштаба. И что в результате?

«Один из сигналов, который направляется режиму Асада, России и Ирану, состоит в том, что вы можете применять обычное оружие для борьбы с сирийской оппозицией, но не можете использовать химическое оружие», – продолжает Филипп Кроули.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила в пятницу, что американские удары были «полностью оправданы»:

«Пришло время сказать: хватит. Но не только сказать. Пришло время действовать. Башар Асад больше никогда не должен использовать химическое оружие».

Тем не менее, вопрос остается. Пойдет ли президент Трамп на новые военные шаги в Сирии?