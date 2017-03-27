Юмор против пропаганды: независимые российские медиа в Балтии

После аннексии Крыма в 2014 году, вызвавшей самый глубокий кризис в отношениях Запада и Востока со времен «холодной войны», националистическая пропагандистская машина России заработала с нарастающей интенсивностью.



В условиях, когда пространство для независимой прессы стало сужаться, группа российских журналистов переехала в столицу соседней Латвии.



Большое количество пропагандистского «белого шума» порождает ложное представление о реальности, констатирует основатель электронной газеты «Медуза» Галина Тимченко. «Мы же, – подчеркивает она, – хотим предоставлять нашим читателям информацию о реальности подлинной»



Правительства государств Балтии отреагировали на пропаганду Кремля временным приостановлением вещания российских государственных СМИ на своей территории, и это подчас вызывало тревогу. Но одновременно они предоставили возможность работать в своих странах независимым российским медиа.



«Эти российские журналисты, – поясняет министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, –уехавшие из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, основали в нашей стране собственную новостную организацию и в некоторой степени помогают бороться с этой (кремлевской) пропагандой».

Целевая аудитория «Медузы» – российская молодежь, читающая новости в Интернете. В отличие от 80 процентов их соотечественников, для этих людей не характерна устойчивая привязанность к государственным телеканалам.



У этих людей больше шансов увидеть другую Россию, считает главный редактор «Медузы» Иван Колпаков. По его словам, у них больше шансов увидеть Россию без нынешнего правительства и нынешнего президента. Поэтому, убежден Колпаков, необходимо вкладывать все ресурсы именно в эту аудиторию.



«Медуза» часто прибегает к юмору, стремясь высветить абсурдность некоторых политических инициатив и указать на возможную коррупцию.

Мы стремимся снова сделать новости интересными, снова сделать их высококачественными – во имя народа России, подчеркивает Иван Колпаков.

В столице Литвы идет сатирическое шоу на русском языке под названием «Держитесь там».



Вдохновение пришло от любимого нами ведущего Джона Оливера, а также Джона Стюарта, Стивена Кольбера и других, рассказывает литовский журналист Андриус Тапинас.

Программа, созданная на пожертвования зрителей, высмеивает кремлевскую пропаганду.



«Мы шутим по поводу российских политиков и властей, – продолжает Тапинас. – Я бы сказал, что таких шоу в целом на рынке мало, поскольку внутри России – в целях заботы о собственном здоровье – подобным заниматься не следует, – не следует даже хоть чуть-чуть критически высказываться о правительстве».

Как и «Медуза», Андриус Тапинас делает свою программу для россиян, получающих информацию онлайн, – для тех, кому не по душе националистическая политика и у кого есть чувство юмора.